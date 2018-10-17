 Готовятся документы по экстрадиции из РФ экс-депутата Крыма Нахлупина, который оказал помощь оккупации полуострова, - прокуратура АРК

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"Прокуратурой АР Крым будут приниматься меры с целью обращения в компетентные органы Российской Федерации об аресте и последующей экстрадиции Нахлупина В.Г. в Украину для привлечения к ответственности за государственную измену", - отметил прокурор АРК Гюндуз Мамедов.

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Отмечается, что прокуратурой Крыма по результатам проведенного специального предварительного расследования 29 декабря 2016 года направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым Нахлупина В., обвиняемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

"В ходе расследования уголовного производства получены неопровержимые доказательства того, что указанный депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым оказал помощь и содействие оккупации Крыма", - прокомментировал прокурор Гюндуз Мамедов.

В частности, при его непосредственном участии незаконно принята так называемая "Конституция Республики Крым" и ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым".

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Кроме того, последний в марте 2014 года через официальный Интернет-сайт Верховной Рады Автономной Республики Крым открыто обратился к жителям автономии о необходимости принять активное участие в общекрымском референдуме и проголосовать за присоединение полуострова Крым к Российской Федерации.

Также по результатам досудебного расследования установлено, что Нахлупин В. принял участие в незаконно организованных на территории АР Крым выборах в незаконно созданный орган "Государственный Совет Республики Крым" от Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия".

По результатам вышеуказанных выборов Нахлупина В.Г. избрали депутатом "Государственного Совета Республики Крым" первого созыва, где он осуществлял полномочия депутата до 19.01.2016, то есть до досрочного их прекращения.

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Напомним, 17 октября в Москве задержали "вице-премьера" оккупированного Крыма Виталия Нахлупина. По данным росСМИ, причиной задержания стало плохое освоение средств в рамках ФЦП, проблемы с ремонтом и строительством дорог, подозрение в коррупции и махинациях с бюджетом. Виталий Нахлупин - уроженец Донецкой области, получил должность "вице-премьера" Крыма в январе 2016 года, а до этого возглавлял комитет "госсовета республики по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике".