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 Кольченко после голодовки находится на диетическом питании, весит 62 кг, - правозащитники

Незаконно осужденный в России украинский активист Александра Кольченко после голодовки адаптировался, но находится на диетическом питании.

Об этом говорится в отчете адвоката Уральской правозащитной группы, посещавшего Кольченко в середине сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За время предыдущей встречи изменений в условиях содержания Кольченко нет. Находится так же в 4 отряде, взаимоотношения с другими осужденными в отряде нормальные. В настоящее время нетрудоустроен. После проведённой голодовки полностью адаптировался. Температурный режим в помещении отряда нормальный, отопление включено. До настоящего времени находится на диетическом питании. В пищу дают сливочное масло, творог, разные каши, варёное яйцо, мясо, рыба согласно нормам. Состояние здоровья нормальное", - говорится в отчете о встрече.

Также сообщается, что у Кольченко были "симптомы простуды, но ничего серьезного". Медицинскую помощь он получает в соответствии с необходимостью. Нужные лекарства, которые ему передавали, получил и принимает их. Дополнительных лекарств не требуется.

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Кроме того, 12 сентября Кольченко был подвергнут административному наказанию за нарушение формы одежды - трое суток в ШИЗО. Наказание отбыл.

"Библиотекой пользуется, книги читает. Письма от родственников получает. Передачи, посылки получает. Письма поддержки на иностранных языках администрация учреждения ему не передаёт. Физические упражнения и занятия спортом пока не делает после голодовки. В настоящее время вес вернулся в норму, составляет 61-62 кг. Жалоб и предложений нет. Прессу дают читать. Телевизор в помещении отряда есть. Давления со стороны администрации колонии нет", - сказано в завершающей части отчета.

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Напомним, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В августе 2015 г российский суд признал Кольченко виновным якобы в подготовке терактов в Крыму.

31 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.

Источник: https://censor.net.ua/n3091928
 
 
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При його зрості 62 кг? Це така худоба, що жах. Бережи тебе Господь, Сашко.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКольченко после голодовки находится на диетическом питании, весит 62 кг, - правозащитники
 
 
 
 
 
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