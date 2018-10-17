 США готовят санкции против российских компаний в Сирии, - "NBC News"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, пять источников канала сообщили, что США планируют прекратить финансирование восстановления тех территорий Сирии, на которых находятся иранские и русски силы.
Цель этого плана - устранение Ирана и его союзников из Сирии, чтобы не допустить прямого военного конфликта между США и Ираном.
Именно в рамках этой стратегии Белый дом готовит санкции против иранских и российских компаний, вовлеченных в восстановление Сирии, сообщили три источника канала, знакомых с планом.
Также отмечается, что США планируют продолжать борьбу против "Исламского государства" и работать над планом политического переходного периода, который не предусматривает отставку президента Сирии Башара Асада.
Согласен, хватит и озабоченности в перерывах между обслуживанием русских и арабов по одной индийской книжке ))
Йобаныйе ублюдки! Подельники людоедов