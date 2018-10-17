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 США готовят санкции против российских компаний в Сирии, - "NBC News"

Администрация президента СЩА Дональда Трампа готовит санкции против российских и иранских компаний, вовлеченных в восстановление Сирии.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, пять источников канала сообщили, что США планируют прекратить финансирование восстановления тех территорий Сирии, на которых находятся иранские и русски силы.

Цель этого плана - устранение Ирана и его союзников из Сирии, чтобы не допустить прямого военного конфликта между США и Ираном.

Именно в рамках этой стратегии Белый дом готовит санкции против иранских и российских компаний, вовлеченных в восстановление Сирии, сообщили три источника канала, знакомых с планом.

Также отмечается, что США планируют продолжать борьбу против "Исламского государства" и работать над планом политического переходного периода, который не предусматривает отставку президента Сирии Башара Асада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет глав МИД стран ЕС намерен утвердить план новых санкций против РФ‍, - МИД Великобритании

Источник: https://censor.net.ua/n3091927
 
   
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санкции против кремлевский террористов хороши по любому поводу
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рашистам некогда, отстаньте от рашистов - они всех анафеме придают!..... США готовят санкции против российских компаний в Сирии, - "NBC News" - Цензор.НЕТ 6819
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Это блюдо будет трудно схавать карлику
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Против компаний рашистов в Сирии? Имитация и показуха! Плевка не стоит.
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Фошызды Госдепа закормили РАБссию тушонкой Рузвельта и ножкми Буша так,что теперь кацаПсины стали бешенными Псами Шариковыми,типа ВСЁ взять и поделить.... США готовят санкции против российских компаний в Сирии, - "NBC News" - Цензор.НЕТ 5507
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Санкции не работают...,компания ГрязьПром стоила совсем недавно почти 800 миллиардов.Сегодня уровень капитализации Грязи всего 48 миллиардов.... США готовят санкции против российских компаний в Сирии, - "NBC News" - Цензор.НЕТ 2449
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А ЕC не думает усиливать санкции?
Согласен, хватит и озабоченности в перерывах между обслуживанием русских и арабов по одной индийской книжке ))
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Из компетентных источничнов стала известна мелочь,но приятная.Правительство Королевства Дания вскоре примет Закон,по которому любой чиновник Дании получит тюремный срок даже просто за контакт с КремлевскимиХмырями....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША готовят санкции против российских компаний в Сирии, - "NBC News"
 
 
 
 
 
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