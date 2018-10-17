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 Кабмин утвердил новые правила проведения военно-патриотической игры для молодежи "Джура"

Отныне военно-патриотическая игра "Джура" будет проводиться по новым программам, в частности "Джура-Защитник", "Джура-Десантник", "Джура-Пограничник", "Джура-Гвардеец" и "Джура-полицейский". Соответствующие изменения в положение об игре и другие особенности ее проведения, утвержденныесегодня, 17 октября, во время заседания правительства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

Документ определяет, что участвовать в игре могут школьники и воспитанники учреждений дополнительного образования, члены общественных объединений, участники молодежных центров и т.п.

"Новым положением мы фактически расширяем спектр влияния игры на развитие украинской молодежи. Кроме того, оно четко разграничивает полномочия всех сторон, вовлеченных в организацию игры - центральных органов исполнительной власти, местного самоуправления, педагогов и общественности ", - рассказала глава МОН Лилия Гриневич.

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Она также подчеркнула, что в проекте бюджета на 2019 год предусмотрено увеличение государственного финансирования для проведения этой игры.

Источник: https://censor.net.ua/n3091926
 
   
 Топ комментарии
 
Уважаемый Кабмин, можно ли в игре "Резиночка" использовать связанные резинки от труселей?
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Не відставати від кацапів? Там також "правітєльство" юнармію контролює.
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Может эта игра и норм тема, но когда за это берется Кабмин - отдает тухлым совком.
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Уважаемый Кабмин, можно ли в игре "Резиночка" использовать связанные резинки от труселей?
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Может эта игра и норм тема, но когда за это берется Кабмин - отдает тухлым совком.
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Джура, Чура, Сюра, Цюра - слуга, или оруженосец, или то и другое вместе.
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Не відставати від кацапів? Там також "правітєльство" юнармію контролює.
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Очень судьбоносное решение. Так держать! Кабмин утвердил новые правила проведения военно-патриотической игры для молодежи "Джура" - Цензор.НЕТ 2294
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даешь "зарницу"!!!) а вообщето совком и скрепами завоняло.
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Вже критика почалась ?"Юнармія" ?
Патріотичне виховання ? І що тут такого поганого?
В Ізраїлі знають, що всім потрібно пройти армію, бо вони у війні.
Ми теж мусимо готуватися.
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До речі, націоналісти давно займаються вихованням молоді, зараз багато з цих людей на фронті.
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Відверто. рашка два. дятли із кабміну схаменітесь.
Залиште дітям їх дитинство. чи ця війна має бути. по вашій маланській програмі.
до останього українця.
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Переможцям - канхвєти "Рошен автокефальний, освячений" та торт "Томос з горіхами".
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Дуже ришучэ.... Особенно если брать во внимание последние рейтинги МВФ.
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это какая по счету реформа? уже устал считать
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Все правильно делают. Это патриотичное воспитание с детства.
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а де ще в Європі є такі ігри? і шо там патріотів обмаль?
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Где в Европе столько километров границы с фашистской агрессивной страной?
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У себя на расеи будешь указывать что делаться. Без тебя разбируться в Украине.
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И обязательно нужно "Политинформацию" и конкурс "ПесТни с строя".
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краще б робочі місця для молоді створювали
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судя по высеру и нику его написавшего Aleks_15 они таки создают рабочие места для молодёжи. Кабмин утвердил новые правила проведения военно-патриотической игры для молодежи "Джура" - Цензор.НЕТ 8984
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Только кацапский дебил будет критиковать патриотичное воспитание украинцев и на коленях прославлять патриотичное воспитание на расии. Там много беспокоятся о рабочих местах зарплатах и пенсиях для населения?
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На расее патриотизм воспитывают с пелёнок. Результатом - доволен?
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Ця гра давно себе дискредитувала і проводиться тільки для галочки. Дітям вона не цікава.
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Почему на ЛОГО козак, а не витязь времён Киевской Руси. Мы ведь специально сливаем кацапам свой самый лучший и мощный кусок истории...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин утвердил новые правила проведения военно-патриотической игры для молодежи "Джура"
 
 
 
 
 
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