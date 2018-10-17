 Кабмин утвердил новые правила проведения военно-патриотической игры для молодежи "Джура"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.
Документ определяет, что участвовать в игре могут школьники и воспитанники учреждений дополнительного образования, члены общественных объединений, участники молодежных центров и т.п.
"Новым положением мы фактически расширяем спектр влияния игры на развитие украинской молодежи. Кроме того, оно четко разграничивает полномочия всех сторон, вовлеченных в организацию игры - центральных органов исполнительной власти, местного самоуправления, педагогов и общественности ", - рассказала глава МОН Лилия Гриневич.
Она также подчеркнула, что в проекте бюджета на 2019 год предусмотрено увеличение государственного финансирования для проведения этой игры.
Патріотичне виховання ? І що тут такого поганого?
В Ізраїлі знають, що всім потрібно пройти армію, бо вони у війні.
Ми теж мусимо готуватися.
Залиште дітям їх дитинство. чи ця війна має бути. по вашій маланській програмі.
до останього українця.