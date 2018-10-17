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Все про:авиакатастрофа (1011) Винницкая область (469) самолет (2125) Военная прокуратура (663)

 В рамках расследования крушения Су-27 назначены экспертизы топлива, которым заправлялся самолет, - прокуратура

На месте крушения Су-27 на Виннитчине с первых часов работает группа военных прокуроров Винницкого гарнизона Центрального региона Украины совместно со специалистами Министерства обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Кроме того, 16 октября 2018 года постановлением заместителя генерального прокурора Украины - главного военного прокурора Анатолия Матиоса создана группа из числа прокуроров военных прокуратур Центрального и Западного регионов Украины, что позволило одновременно проводить следственные действия на территории как места падения самолета, так и в местах его постоянного и временной дислокации (г. Миргород Полтавской области, г. Староконстантинов Хмельницкой области), а также в штабе Воздушных сил ВС Украины (г. Винница), и в соответствующих органах военного управле ления в городах Луцк и Киев. В настоящее время опрошено более 40 свидетелей.

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Дело находится в производстве следователей следственного управления Главного управления Нацполиции в Винницкой области. Военные прокуроры осуществляют процессуальное руководство и непосредственно проводят неотложные следственные и процессуальные действия.

Для осмотра места происшествия в соответствии с требованиями УПК Украины эксперты использовали квадрокоптер. Самописцы (так называемые черные ящики) на месте трагедии найдены, информация с них обрабатывается экспертами.

Продолжается работа по изъятию летной документации.

На месте происшествия заканчивается сбор останков погибших, после чего планируется назначение судебной молекулярно-генетической экспертизы. Также уже назначены судебно-медицинская экспертиза и судебная экспертиза нефтепродуктов (для исследования образцов топлива, которым заправлялся самолет).

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Проведение следственных действий организовано таким образом, чтобы не препятствовать дальнейшему выполнению учебно-тренировочных полетов.

Комиссия МОУ по техническому расследованию катастрофы самолета Су-27УБ (в соответствии с приказом Министра обороны Украины № 520 от 16.10.2018), с завтрашнего дня будет проводить ежедневные заседания в г. Староконстантинов.

В рамках расследования крушения Су-27 назначены экспертизы топлива, которым заправлялся самолет, - прокуратура 01
В рамках расследования крушения Су-27 назначены экспертизы топлива, которым заправлялся самолет, - прокуратура 02

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Напомним, 16 октября около 17:00 недалеко от поселка Уланов Хмельницкого района Винницкой области упал военный истребитель Су-27УБ. Оба пилота - командир экипажа полковник Петренко Иван Николаевич, начальник авиации воздушного командования "Восток" Воздушных сил ВСУ, и военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США - погибли.

Истребитель с бортовым номером 70 принадлежал 831-й бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области.

Военная прокуратура Винницкого гарнизона открыла уголовное производство по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Источник: https://censor.net.ua/n3091924
 
 
 Топ комментарии
 
В армії, та й не тільки, повно руССькава міра.
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Можливо диверсія..
Я і не здивуюсь.
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Не один и не два,но все равно мало.
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В армії, та й не тільки, повно руССькава міра.
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В загалі це дуже странна трагедія!!!
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У нас, наверное, остался еще только один или два СУ-27УБ....будут проблемы в летной подготовке... В рамках расследования крушения Су-27 назначены экспертизы топлива, которым заправлялся самолет, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7882
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придется закупать...в странах бывшего соцлагеря,возможно даже у китая.
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J11? Врядли китай его продаст. А в страны соцлагеря,имеющих на хранении этот тип нам дорога заказана.
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Сомневаюсь, что спарки остались у кого-либо на хранении....их выпускали в небольшом количестве...
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кем заказана? В рамках розслідування катастрофи Су-27 призначено експертизи пального, яким заправлявся літак, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4103а как ты думаешь,откуда берутся дефицитные детали для восстановления самолетов с хранения на наших авиаремзаводах?
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Оттуда,куда отправляются запорожские двигателя и еще много чего интересного. Но это всего лишь запчасти и агрегаты, не самолеты. Такой вариант проходит с Су25 но никак не с Су-27
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восстановленные истребители,штурмовики и бомбардировщики для нас важнее,чем замена движков на кацаповертульниках.мы от этого становимся сильнее.
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Ти знаєш, що на цих АРЗ є куча літаків, які понадштатними передавались туди в рахунок оплати ремонту тих літаків, що є на озброєнні у військових частинах???
А взагалі, на ремонтних заводах є багато чого цікавого, от тільки воно, як правило, продається за доляри у треті країни, бо так вигідніше, на жаль, не Збройним Силам...
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Адвокату Стуса, яйца в двери...и дело раскрыто...а то краски, стекла, насрать на порг
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никакой зрады...это стандартная процедура при расследовании.отборы топлива производятся перед каждой заправкой самолета и хранятся.также арестована вся техническая документация,журналы подготовки самолета,рабочие документы летчика при подготовке к вылету.все данные радиолокационного наблюдения,пленки с записями переговоров .там же будут и бортовые самописцы.
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Может де свечи зажигания перестали работать.У меня на машине постоянно их маслом забивает.Машине тоже лет тридцать.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ рамках расследования крушения Су-27 назначены экспертизы топлива, которым заправлялся самолет, - прокуратура
 
 
 
 
 
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