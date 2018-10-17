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 "Это украинские граждане. И когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило - это трагедия", - Порошенко о событиях в Керчи

Прокуратура Автономной республики Крым возбудила уголовное производство по статье теракт из-за событий, которые произошли в колледже в оккупированной Керчи.

 Об этом Президент Петр Порошенко сообщил во время встречи с украинской делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Главы государства. 

"Сегодня в Керчи случилось ужасное убийство. Мне прокуратура доложила, что возбуждено уголовное дело ", - сказал Глава государства, отметив, что в поле зрения расследования личность потенциального убийцы и ужасные последствия его действий.

Президент акцентировал на том, что расследование таких дел является важным для Украины, ведь Крым является украинской территорией и украинцы, живущие в оккупации на полуострове - граждане нашего государства.

"Почему для нас это важно? Потому что это украинские граждане. И конечно, что когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило - это трагедия" сказал Петр Порошенко. Президент выразил соболезнования украинцам, которые потеряли детей и близких".

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Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 19 человек, ранены - 40. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.

Источник: https://censor.net.ua/n3091922
 
   
 Топ комментарии
 
тогда воду дай в Крым....
Это не украинские граждане - украинские граждане выехали уже давно...
Это колобаранты живущие добровольно под оккупацией..., или уже новые граждане вонючей недо-империи...
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Знаю что эта тема уже заезжена, но как часто и насколько оперативно Петя высказывается когда погибают украинские граждане - солдаты на Донбассе?
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Якось важкувато поспівчувати "Это украинские граждане. И когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило - это трагедия", - Порошенко о событиях в Керчи - Цензор.НЕТ 81
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Что, что, а говорить Порошенко всегда умел хорошо!
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Как он быстро высказался по теме. молниеносно.
По поводу Семочка молчит же як сыч две недели.
Уши ему промыли, что ли?
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а що йому казати , коли у фСБУ таких "семочків" - тисячі ... "Це українські громадяни. І коли гинуть українські громадяни, де б це не відбувалося - це трагедія", - Порошенко про події в Керчі - Цензор.НЕТ 8288
Чи думаєте дарма вони , своєчасно , свої доходи від нас засекретили ? - "не ваше собаче діло !" (с)
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Наш - гибридный. Вот и молчит. "Це українські громадяни. І коли гинуть українські громадяни, де б це не відбувалося - це трагедія", - Порошенко про події в Керчі - Цензор.НЕТ 6620
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Шо там з Семочком, поспівчував кураторам з ФСБ ?! "Це українські громадяни. І коли гинуть українські громадяни, де б це не відбувалося - це трагедія", - Порошенко про події в Керчі - Цензор.НЕТ 1019
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Вот как-то не верится, что всех 19 человек убили из гладкоствольного ружья. Есть видео, где директорша говорит о том , что после взрыва из туалета вышло много людей с автоматами и в масках , и стали по всем стрелять. В том числе и по взрослым учителям. Я так думаю , что это российские нацгвардейцы стреляли во всех подозрительных. Вот и прибавили трупов, как в Беслане и Норд-Осте. Только криминалисты вряд ли что-то прояснят.
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В принципе - трагедия........, НО сочувствия/сожаления к "крымчанам" (в данном случае) нет.........
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Ты - не украинец, раз не сочуствуешь детям.ты россиянин
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ЭТО РАБЫ, А НЕ ГРАЖДАНЕ! ГРАЖДАНЕ с оружием в руках защищают свою СВОБОДУ и умирают, но не становятся РАБАМИ победителей! Думаю они были РАБАМИ с рождения и в Украине, до аннексии Крыма!
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Какие рабы? У них еще непризывной возраст. Был бы ты украинцем, ты бы заступился за детей, как это сделали украинцы на майдане, когда заступились за своих избитых детей. Изыди, троляка.
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с 12 лет человек становится ЛИЧНОСТЬЮ (которая должна нести ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, пусть не полную, но основную), то что нынешнее законодательство считает их "несовершеннолетними" и БЕЗОТВЕТСТВЕННЫМИ, то это проблема юридическая (не соответствия с фактами)!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Это украинские граждане. И когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило - это трагедия", - Порошенко о событиях в Керчи
 
 
 
 
 
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