 "Это украинские граждане. И когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило - это трагедия", - Порошенко о событиях в Керчи

Об этом Президент Петр Порошенко сообщил во время встречи с украинской делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Сегодня в Керчи случилось ужасное убийство. Мне прокуратура доложила, что возбуждено уголовное дело ", - сказал Глава государства, отметив, что в поле зрения расследования личность потенциального убийцы и ужасные последствия его действий.
Президент акцентировал на том, что расследование таких дел является важным для Украины, ведь Крым является украинской территорией и украинцы, живущие в оккупации на полуострове - граждане нашего государства.
"Почему для нас это важно? Потому что это украинские граждане. И конечно, что когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило - это трагедия" сказал Петр Порошенко. Президент выразил соболезнования украинцам, которые потеряли детей и близких".
Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 19 человек, ранены - 40. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.
По поводу Семочка молчит же як сыч две недели.
Уши ему промыли, что ли?
Чи думаєте дарма вони , своєчасно , свої доходи від нас засекретили ? - "не ваше собаче діло !" (с)