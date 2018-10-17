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 Насилию против невинных людей нет оправдания, - Волкер о массовом убийстве в Керчи

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер уверен, что нет никакого оправдания насилию против невинных людей.

Об этом он заявил на своей странице в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Ужасное нападение на школу в Крыму. Нет оправдания такому насилию против невинных людей", - написал Волкер.

Насилию против невинных людей нет оправдания, - Волкер о массовом убийстве в Керчи 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бабченко - жителям Крыма: "25 лет вы и слов-то таких не слышали - теракт, подрыв, захват, заложники, а теперь - это ваша реальность. Привыкайте. Изучайте"

Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 19 человек, ранены - 40. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.

Источник: https://censor.net.ua/n3091915
 
 
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Вопрос на заседании комитета ВР по противодействию коррупции к сотруднику СВР.
- Почему не отстранили Семочко? У него жена и дети ездят всё время в Крым. Представьте если бы жена главного ФСБшника РФ ездила всё время в Киев.
Ответ сотрудника СВР:
- А у главы СВР РФ Нарышкина, у сына, вид на жительство в Венгрии.Шах и мат, вам, зрадофилы.
UPD. Отвечал на вопросы на комитете глава СВР Егор Божок.
Да. Вот такой глава у службы внешней разведки Украины.
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Сегодня в Керчи в техникуме убили 19 человек и еще 64 ранили... все свалили на студента этого же техникума - который кстати уже выложил в сеть опровержение... тяжело поверить что какой то сопляк сумел собрать две бомбы с дистанционным управлением (одна не взорвалась) а потом убить и покалечить семьдесят человек... чёйто сразу вспоминается "рязанский сахар"...
В общем не совсем понятно что там произошло в Керчи, хочу только отметить очевидную вещь которую в свое время не учла крымская вата: недовольство россиянцев властью и падение рейтинга "лидера нации" на Мокшандии всегда лечат терактами и репрессиями, чтобы вся вата еще туже затянула свои пояса и еще теснее сплотилась вокруг своего палача... теперь и крысчане получили то что хотели - добро пожаловать в "родную гавань", старые обкатанные методы ФСБ сегодня начало применяться и в Крыму...
А сегодня крымские ватники, которые в 2014 году рассказывал нам: как хорошо теперь будет в крымнаше, и что у них не будут стрелять и взрывать и они теперь спасены... сегодня уже звонят в Украину и дрожащим голосом узнают, как можно быстро восстановить украинский паспорт...
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Голова СЗР: Ми не можемо підозрюваному по статті 111 "Державній зрада" Семочко обмежити доступ до державної таємниці, бо він зараз веде дві операції по захисту обороноздатності України.
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GSN - да понятно всем давно, что для Кондитера важно личная преданность..., будь ты хоть трижды агент ФСБ...
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Слово "люди" по відношенню до кацапів якось ріже слух .
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Виктор Степаненко - ну он же дипломат...

Хотя и для дипломата это перебор конечно.... Насилию против невинных людей нет оправдания, - Волкер о массовом убийстве в Керчи - Цензор.НЕТ 1920
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мокша замочил мокшей это очень даже скрепно и по сектантски
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Точно, рюзьге скотомир устраивает теракты, нет ему оправдания
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Іноді здається, що існують випадкові події. Дивишся навколо і здається є невинні люди. Починаєш розмовляти, порівнювати, думати...і приходить розуміння, що події просто так не відбуваються. Керч своїми переконаннями та діями підготувала смерть своїх дітей. Тепер це тільки початок подібних випадків.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНасилию против невинных людей нет оправдания, - Волкер о массовом убийстве в Керчи
 
 
 
 
 
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