 Насилию против невинных людей нет оправдания, - Волкер о массовом убийстве в Керчи

Об этом он заявил на своей странице в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Ужасное нападение на школу в Крыму. Нет оправдания такому насилию против невинных людей", - написал Волкер.
Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 19 человек, ранены - 40. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.
- Почему не отстранили Семочко? У него жена и дети ездят всё время в Крым. Представьте если бы жена главного ФСБшника РФ ездила всё время в Киев.
Ответ сотрудника СВР:
- А у главы СВР РФ Нарышкина, у сына, вид на жительство в Венгрии.Шах и мат, вам, зрадофилы.
UPD. Отвечал на вопросы на комитете глава СВР Егор Божок.
Да. Вот такой глава у службы внешней разведки Украины.
В общем не совсем понятно что там произошло в Керчи, хочу только отметить очевидную вещь которую в свое время не учла крымская вата: недовольство россиянцев властью и падение рейтинга "лидера нации" на Мокшандии всегда лечат терактами и репрессиями, чтобы вся вата еще туже затянула свои пояса и еще теснее сплотилась вокруг своего палача... теперь и крысчане получили то что хотели - добро пожаловать в "родную гавань", старые обкатанные методы ФСБ сегодня начало применяться и в Крыму...
А сегодня крымские ватники, которые в 2014 году рассказывал нам: как хорошо теперь будет в крымнаше, и что у них не будут стрелять и взрывать и они теперь спасены... сегодня уже звонят в Украину и дрожащим голосом узнают, как можно быстро восстановить украинский паспорт...
Хотя и для дипломата это перебор конечно....