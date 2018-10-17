 Насилию против невинных людей нет оправдания, - Волкер о массовом убийстве в Керчи

Об этом он заявил на своей странице в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Ужасное нападение на школу в Крыму. Нет оправдания такому насилию против невинных людей", - написал Волкер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бабченко - жителям Крыма: "25 лет вы и слов-то таких не слышали - теракт, подрыв, захват, заложники, а теперь - это ваша реальность. Привыкайте. Изучайте"

Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 19 человек, ранены - 40. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.