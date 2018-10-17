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 РосСМИ моментально распространили информацию о якобы "татарском" следе трагедии в Керчи, значит оккупанты готовы приступить к новым репрессиям, - Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обнародовал заявление в связи с трагедией, случившейся в политехническом колледже города Керчи.

Документ опубликован на facebook-странице Чубарова, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Момент взрыва и стрельбы в керченском техникуме. ВИДЕО

Приводим текст полностью:

"Заявление

Председателя Меджлиса крымскотатарского народа в связи с трагедией, случившейся в политехническом колледже города Керчи

17 октября 2018 года в политехническом колледже города Керчи, временно оккупированного Российской Федерацией, состоялись взрыв неустановленного устройства и применение стрелкового оружия, в результате которого погибли 18 человек из числа сотрудников и учащихся колледжа, имеются более 40 пострадавших, часть из которых находится в тяжелом состоянии.

Со стороны российских СМИ со ссылками на "правоохранительные" органы или "очевидцев" в течение нескольких часов были озвучены множество версий случившегося.

Подконтрольное правительству Российской Федерации сетевое издание "Лента.Ру", в числе других, поспешило распространить информацию о том, что, мол, "мужчине, который подозревается в причастности к взрыву в керченском техникуме, на вид 23 года, он похож на татарина", добавив при этом, что "…мужчина устроил стрельбу, добивая раненых, а потом был застрелен охраной".

Опубликованное "Лентой.Ру" утверждение о "татарском" следе трагедии моментально было перепечатано сотнями иных российских СМИ, что позволяет говорить о готовности российских оккупантов приступить к новым репрессиям и гонениям против крымскотатарского народа во временно оккупированном Крыму.

Лишь спустя несколько часов после случившейся трагедии, в Следственном комитете России, которое полностью замкнуло на себе расследование взрыва в политехническом колледже Керчи, временно оккупированного РФ, было оглашено имя молодого человека, устроившего кровавую бойню. Им оказался студент 4 курса указанного колледжа 18-летний Владислав Росляков.

От имени Меджлиса крымскотатарского народа выражаю соболезнование родным и близким погибших и пострадавших в результате трагедии, случившейся в политехническом колледже города Керчи, временно оккупированного Российской Федераций.

Вина и ответственность за последствия случившейся трагедии полностью и целиком возлагаются на российские оккупационные власти и органы власти Российской Федерации – государства, оккупировавшего Крым.

Рефат Чубаров,

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа,

г. Киев, 17 октября 2018 года".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Раненых в керченском колледже студентов принимала в больнице мать парня, устроившего нападение

Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 19 человек, ранены - 40. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.

Источник: https://censor.net.ua/n3091909
 
   
 Топ комментарии
 
Хлопець не надто на татарина схожий, а то ви вже розвинули справу про ісламський тероризм..
Ще й прикрий факт для гебнявих - за іронією долі він виявився палким шанувальником путлєра
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Чим захищати ? Зайшла сусідня озброєна армія... Що вони мали робити ?
Чи ви думаєте татари це вже підготовані бойовики головорізи ? ХА !
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А что хотели татары ??? В 2014 нужно было защищать хотя бы не Украину, а свою землю. Но было принято решение "взять паспорта". Результат, очень плачевный не заставил себя долго ждать.
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"мужчина устроил стрельбу, добивая раненых
Источник:https://censor.net.ua/n3091909"

Если это был действительно любитель сРусского мира, то он, возможно, объявил войну укропам и можно предположить - в кого верят дети в Крыму...
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Я читал статью в которой рассказывали про однозначно убитого лишнехромосомного десантника, когда его жена по телефону сказала - сейчас я его позову, покойник ответил и больше телефон не отвечал на вызовы...
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А что хотели татары ??? В 2014 нужно было защищать хотя бы не Украину, а свою землю. Но было принято решение "взять паспорта". Результат, очень плачевный не заставил себя долго ждать.
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Чим захищати ? Зайшла сусідня озброєна армія... Що вони мали робити ?
Чи ви думаєте татари це вже підготовані бойовики головорізи ? ХА !
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Напоминаю февраль 2014. Татары блокируют ВР Крыма, потгм расходяться, на следующее утро в ВР Крыма заходит Гиркин. Татары молчат....
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Краще напиши про тиск на кримців, а особливо про слова юлі на рнбо.
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Якби знали, що таке буде то не розходились би.
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Хлопець не надто на татарина схожий, а то ви вже розвинули справу про ісламський тероризм..
Ще й прикрий факт для гебнявих - за іронією долі він виявився палким шанувальником путлєра
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Хоча кримські татари часто мають досить європеоідну зовнішність,
...але не настільки:

РосСМИ моментально распространили информацию о якобы "татарском" следе трагедии в Керчи, значит оккупанты готовы приступить к новым репрессиям, - Чубаров - Цензор.НЕТ 7858
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Когда выяснилось, что он любитель сРусского мира, то Рослякова может оказаться и двое и трое...
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Вот это пердимонокль!
Чем дальше, тем интереснее...

РосЗМІ моментально поширили інформацію про нібито "татарський" слід трагедії в Керчі, отже окупанти готові взятися за нові репресії, - Чубаров - Цензор.НЕТ 749
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Чубаров прав конечно... - это было чистое гонево от оккупантов....
Вот мне даже в голову не пришло, что татары способны на какой нибудь тер.акт или диверсию против России....
Там сейчас идет обрезка виноградной лозы...
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Крысчанские пропагандоны явно ожидают больше терактов.

Теракт: в Керченском политехе взорвали бомбу

17.10.2018 13:38

В Крыму произошел первый в его истории теракт с человеческими жертвами

https://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/terakt-v-kerchenskom-politehe-vzorvali-bombu/
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Спектакль продолжается? https://twitter.com/twitter/statuses/1052571297459437568. Короче пацан не при делах.
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RoksolanaToday&Крым‏ @KrimRt 6 ч.6 часов назад

Самый цензурный коммент от керчан "уходили бы вы из Крыма, одни проблемы от вас и из за вас!!!"

РосЗМІ моментально поширили інформацію про нібито "татарський" слід трагедії в Керчі, отже окупанти готові взятися за нові репресії, - Чубаров - Цензор.НЕТ 2890
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРосСМИ моментально распространили информацию о якобы "татарском" следе трагедии в Керчи, значит оккупанты готовы приступить к новым репрессиям, - Чубаров
 
 
 
 
 
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