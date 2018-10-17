 РПЦ выдвинула ультиматум Иерусалимскому патриархату, угрожая прекратить служения в храме Гроба Господня и требуя выступить против Вселенского патриархата

Как передает Цензор.НЕТ, об ультимативном требовании РПЦ пишет "Сноб" со ссылкой на секретаря Русской духовной миссии в Иерусалиме игумена Никона.
Священник РПЦ отметил, что пока Иерусалимский патриархат вообще никак не отреагировал на решение Синода РПЦ о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, однако рано или поздно ему все же придется это сделать. И если Иерусалим решит поддержать решение Вселенского патриархата об автокефалии, то "это будет продолжение скандала" - в этом случае РПЦ немедленно разорвет отношения и с Иерусалимом.
Это, конечно, не помешает верующим РПЦ присутствовать на ежегодной церемонии схождения Благодатного огня - а вот причащаться или служить службы там они уже не смогут, добавил Никон.
Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.
Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.
В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.
11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.
Больше половины украинцев - 54% - положительно относятся к идее создания единой поместной церкви. Такие результаты исследования социологической группы Рейтинг, передает liga.net.
Самая большая поддержка автокефалии - среди прихожан Украинской греко-католической церкви и УПЦ Киевского патриархата.
И почти треть - 28% - прихожан УПЦ МП также положительно относятся к автокефалии.
А разве и так секте это теперь будет непозволено?
Кроме РПЦ этого никто не заметил, потому что это никого не интересует.
Да еще и при том что божки - либо выдумка, либо абсолютно не такие как высрали жрецы... рпц лучше еще бы больше ракет обрызгала чем-то, они после этого так смешно падают)) Ой, то есть доставляют грузы крабам и якутским оленеводам) летят мощи над тайгой, попок видно то был гой.
НЕ помітили ?
Послать их к чертям в котел
сложно реагировать, когда давишься от смеха. сейчас успокоятся немного и обязательно отреагируют.
(піердак наприклад))
СкрепОНОСно и по православному....
Шакалы РАБссии типа ИХТАМНЕТы....,вы тупое Шариковское БЫДЛО...
(утомили вы Боженьку) как слышите?...
А я-то думал, что прихожане РПЦ - это верующие православные христиане, а оказывается - они "верующие РПЦ". Интересно, во что веруют эти верующие РПЦ? В святого гундяя?
Ну и к тому же РПЦ не Газпром - монополистом христианства и православия не является....
Подсказываю импортозамещение благодатного огня: 1) От задницы Членина в мавзолее. Раз в год- 22 апреля. 2) От рвущихся кацапских пердаков- по всей параше и каждый день.
это так скрепно... угрожать тем, что если нет то они отрубят себе яйца...
Это всё ради огня, оставляют себе лазейку, иначе если огонь начнёт сходить в мавзолее, то даже самые упоротые приверженцы рпц их не поймут )))
Это как если устроить скандал и драку за подушку и быть, в результате, выгнанным в ночь из дома с этой подушкой. Ваше место в том мире, в котором вы начали борьбу за подушку, дабы упрочить свое положение, утрачено. Подушка только есть.
Тётя Роза @Anakoyher 16 окт.
Хорошо, что дело касается православных, а не иудеев. А то пришлось бы повторно проходить обрезание.