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 РПЦ выдвинула ультиматум Иерусалимскому патриархату, угрожая прекратить служения в храме Гроба Господня и требуя выступить против Вселенского патриархата

Российская православная церковь угрожает приостановить служения в храме Гроба Господня, если Иерусалимский патриархат решит оказать поддержку решению Вселенского патриархата об автокефалии для Украины;

Как передает Цензор.НЕТ, об ультимативном требовании РПЦ пишет "Сноб" со ссылкой на секретаря Русской духовной миссии в Иерусалиме игумена Никона.

Священник РПЦ отметил, что пока Иерусалимский патриархат вообще никак не отреагировал на решение Синода РПЦ о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, однако рано или поздно ему все же придется это сделать. И если Иерусалим решит поддержать решение Вселенского патриархата об автокефалии, то "это будет продолжение скандала" - в этом случае РПЦ немедленно разорвет отношения и с Иерусалимом.

Это, конечно, не помешает верующим РПЦ присутствовать на ежегодной церемонии схождения Благодатного огня - а вот причащаться или служить службы там они уже не смогут, добавил Никон.

Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

Источник: https://censor.net.ua/n3091907
 
 
 Топ комментарии
 
это просто праздник какой-то))) гундяевцы, не тормозите - рвите отношения СРАЗУ и со ВСЕМИ!)) нефиг тут демократии разводить!))
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"Священник РПЦ отметил, что пока Иерусалимский патриархат вообще никак не отреагировал на решение Синода РПЦ"

Кроме РПЦ этого никто не заметил, потому что это никого не интересует.
РПЦ выдвинула ультиматум Иерусалимскому патриархату, угрожая прекратить служения в храме Гроба Господня и требуя выступить против Вселенского патриархата - Цензор.НЕТ 6985
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Лучшая борьба с дебилами и идиотами ето полный их игнор. И дебил сам себя сожрет.
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это просто праздник какой-то))) гундяевцы, не тормозите - рвите отношения СРАЗУ и со ВСЕМИ!)) нефиг тут демократии разводить!))
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Интересно, как скоро от РПЦ будет ультиматум Господу?
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Кстати, треть украинских прихожан Московского патриархата за автокефалию.
Больше половины украинцев - 54% - положительно относятся к идее создания единой поместной церкви. Такие результаты исследования социологической группы Рейтинг, передает liga.net.

Самая большая поддержка автокефалии - среди прихожан Украинской греко-католической церкви и УПЦ Киевского патриархата.
И почти треть - 28% - прихожан УПЦ МП также положительно относятся к автокефалии.
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Ктати, ЛаптеРейх озвучил только малую толику угроз, ведь в случае чего он натравит на Иерусалимский патриархат ХАМАС и ХЕЗБОЛЛУ, своих друзей и союзников...
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а еще у них есть "новичок"... но Иерусалимский патриархат уже об этом знает... РПЦ выдвинула ультиматум Иерусалимскому патриархату, угрожая прекратить служения в храме Гроба Господня и требуя выступить против Вселенского патриархата - Цензор.НЕТ 9206
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Так московские попы в бога не верят и даже тайно читают классиков коммунизьма. Возможно, КГБ-шники в рясах пригрозят кому надо, что откажутся читать Маркса, оставят только членина...
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На форуме надо называть не рпц мп ,а рпс-расияннская православная секта РПЦ выдвинула ультиматум Иерусалимскому патриархату, угрожая прекратить служения в храме Гроба Господня и требуя выступить против Вселенского патриархата - Цензор.НЕТ 9868
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И шо ? Ну прекратите. А дальше ЧТО? Накуй вы кому-то вывалились ?
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Госсударство террорист. И церковь туда же
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Это, конечно, не помешает верующим РПЦ присутствовать на ежегодной церемонии схождения Благодатного огня - а вот причащаться или служить службы там они уже не смогут, добавил Никон.Источник:https://censor.net.ua/n3091907

А разве и так секте это теперь будет непозволено?
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Кирилка-раскольник: "С кем бы ещё разосраться?"
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Дуже схоже на погрози задавити їжака голою дупою..
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Вы дебилы винторогие еще бы Богу ультиматум выдвинули. Обтекайте тихонько и не воняйте, по всему миру атмосферу испортили.
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"Священник РПЦ отметил, что пока Иерусалимский патриархат вообще никак не отреагировал на решение Синода РПЦ"

Кроме РПЦ этого никто не заметил, потому что это никого не интересует.

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РПЦ еще бы пригрозили взорвать Иерусалим, дебилы...
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Не подсказывай, Боширов уже лапти чистит.
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Лучшая борьба с дебилами и идиотами ето полный их игнор. И дебил сам себя сожрет.
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Служить чужому божку? РПЦ выдвинула ультиматум Иерусалимскому патриархату, угрожая прекратить служения в храме Гроба Господня и требуя выступить против Вселенского патриархата - Цензор.НЕТ 3230
Да еще и при том что божки - либо выдумка, либо абсолютно не такие как высрали жрецы... рпц лучше еще бы больше ракет обрызгала чем-то, они после этого так смешно падают)) Ой, то есть доставляют грузы крабам и якутским оленеводам) летят мощи над тайгой, попок видно то был гой.
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Ну, что, теперь раскольники гундяевские Благодатный Огонь будут в мавзолее чЛенина добывать!?)
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...НЕТ ...они будут Огонь воровать ...по привычке ...страна которая основана и держиться на злодействе и воровстве по другому не может
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Кацапы вообще охренели что ли? Разорвать отношения с Иерусалимом? Да кому вы на хер нужны? Лишить вас Благодатного огня на веки веков.
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Для мене дійсно незрозуміло, як можна бути віруючим та займатися шантажем?
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Не прості ,а нелегітиммні сектанти-розкольники ,відлучені від історичної материнської церкви,самозванці. РПЦ выдвинула ультиматум Иерусалимскому патриархату, угрожая прекратить служения в храме Гроба Господня и требуя выступить против Вселенского патриархата - Цензор.НЕТ 2334
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А кстати да, УПЦ по праву должно занять место как материнская церковь для РПЦ. РПЦ выдвинула ультиматум Иерусалимскому патриархату, угрожая прекратить служения в храме Гроба Господня и требуя выступить против Вселенского патриархата - Цензор.НЕТ 7845
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самые кровавые войны начинаются на почве веры и иудейское правительство Украины в этом преуспевает
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Коран та Біблія мають в основі юдаїзм. Нації всього Світу переплетені і якщо вас перевірити, то ви оббріхуєте своїх родичів.
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На юдея хрестися кожного ранку, чи тричі на день?
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Смутьяны, раскольники, религиозные террористы
Послать их к чертям в котел
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А чего мелочиться? Предать всех анафеме! Ввести скрепных монахов в зеленой форме в Иерусалим, Стамбул ,Вашингтон, и далее по списку. Не хотят слушаться -так бомбой паршивцев!
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ЧеКиздоны Плешивого Педофила требуют ЛЮБВИ вк Мавзролею чЛЕНИНа-Сралина-Джугашвили,подобного Анекдота не было от Рождества Христового.... РПЦ выдвинула ультиматум Иерусалимскому патриархату, угрожая прекратить служения в храме Гроба Господня и требуя выступить против Вселенского патриархата - Цензор.НЕТ 654 РПЦ выдвинула ультиматум Иерусалимскому патриархату, угрожая прекратить служения в храме Гроба Господня и требуя выступить против Вселенского патриархата - Цензор.НЕТ 654
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Говорять, що якщо Всевишній карає, то6 забирає розум. Дійсно це правда, бо РПЦ залишилася без розуму.
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він у них, розум, завжди був у дефіциті
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Мда, жидко обосравшись процесс остановить не получается...это церковь ? Детский сад , средняя группа -"Если ты с ней будешь играть, я с тобой перестану" Жалкое зрелище.
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С угрозами и шантажом раша родилась 800 лет назад и действует по сей день
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"Священник РПЦ отметил, что пока Иерусалимский патриархат вообще никак не отреагировал на решение Синода РПЦ"

сложно реагировать, когда давишься от смеха. сейчас успокоятся немного и обязательно отреагируют.
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Прогнозовано.Почалися погрози та шантаж інших автокефальних церков які відмовляються підтримати рішення московських єритиків які затіяли у Мінську розколоти світове православ'я.
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Я отримую масу оргазмів від рішень Гундяя! Браво Кирюша,так і далі дій
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рпц задвинуло чергову гебешну маячню перед своїм повним розпадом
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а з Воронежом ще нічого не розірвали ?
(піердак наприклад))
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7 апреля 1925 года ЧеКиздоны грохнули Патриарха Тихона,в декабре 23 числа 1569 года Патриарха Филиппа,совсем недавно в декабре 2008 Патриаха Алексия....
СкрепОНОСно и по православному....
Шакалы РАБссии типа ИХТАМНЕТы....,вы тупое Шариковское БЫДЛО...
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Штунды московские за погоны переживают, ну и быкуют...
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Украина начинает побеждать в этой войне .
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Эти придурки ждут, что бы их упрашивали вернуться, а никто не ведется кроме них самих. Каждый деньп едалируют каую то глупость.
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Как то комментароры забыли одну очень не маловажную вещь. Патриарх Ерусалимский в августе заявил, что предоставление томоса Украине это не каноническое, а политическое решение. Теперь кацапы взяли его за горло, либо отказываться от своих слов, либо подтвердить их. То, что будут кацапы делать понятно. Они всеми силами будут доказывать , что предоставление томоса это политический вопрос. И гибридный ж..д и его дебил министр Клизмин , почему то кацапам как могут , так и "помогают". Я не раз писал, что грязными руками святое дело не делают.
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Руководитель страны, ее главнокомандующий, имеет бизнес в стране агресора при этом этот бизнес содержит за счет украинских потребителей. Пытался украсть у страны сотни миллионов долларов при попытке продатьРошен. Последний пример государственный бюджет не получит сотни миллионов гривен при продаже Кузни на рыбальском. А о тысячах бигбордов по всей стране я уж ккк то молчу. Кацапы их регулярно показывают.
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Быкота РПЦшная. По документам НКВД РПЦ не является наследницей ПРЦ (церковь до 1918 года), а у тех томоса не было, то что говорить про эту шайку?
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а все...с сектантами сеанс окончен...антенну сложили...
(утомили вы Боженьку) как слышите?...
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Хмыри Мавзолейные...., все Приказы чЛЕНИНА касательно церкви за 1917 и 1921 годы я нашел....,там для вас столько сюпризов,что вам Крысам лучше меня заблокировать везде...в Ютьюбе, Цензоре...,Новом времени...,Эхе Мацквы и прочих сайтах... РПЦ выдвинула ультиматум Иерусалимскому патриархату, угрожая прекратить служения в храме Гроба Господня и требуя выступить против Вселенского патриархата - Цензор.НЕТ 3223Там столько итересных Указов и Решений Совнаркома,что Гитлер по сравнению с вами Крысами ПОЗОРНЫМИ,невинный МЛАДЕНЕЦ....
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ТА ГИТЛЕР ДАВНО НЕРВНО КУРИТ В СТОРОНКЕ, ЧЕГО ТОЛЬКО СТОЯТ ПЕРЕДВИЖНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ 200-ЫХ КАЦАПОВ - "ОСВЕНЦИП-2"... правда и плюсы Гитлер имеет - он ведь не поступал так со своими солдатами , как хутин с вагнерфаршем... Хоть бы слово замолвил за своих против "обидчиков". Ан нет, муйлуша промолчало в тряпочку...
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"верующим РПЦ"

А я-то думал, что прихожане РПЦ - это верующие православные христиане, а оказывается - они "верующие РПЦ". Интересно, во что веруют эти верующие РПЦ? В святого гундяя?
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Как же корчит мокшанских гэбешных сатанистов-самосвятов.)))
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Блоха- россия - хочет "управлять" Собакой...
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КГБісти в рясах налякали їжака голою сракою. РПЦ выдвинула ультиматум Иерусалимскому патриархату, угрожая прекратить служения в храме Гроба Господня и требуя выступить против Вселенского патриархата - Цензор.НЕТ 5683
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Окрім залежних білоруських та українських очільників філіалів РПЦ ніхто їх не підтримує.Хто наважиться підняти руку на Матір Церкву підпаде під анафему .
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Никто не любит когда с ними говорят с позиции силы.
Ну и к тому же РПЦ не Газпром - монополистом христианства и православия не является....
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Зачем ВСЕЛЕННАЯ - Если там нет россии? Хто такой - россия?- той ,что ходит на каблуках???
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"И вы знаете, я не удивлюсь, если завтра выяснится, что Ваш муж тайно ездит в Афон и там причащается" (почти с)

РПЦ выдвинула ультиматум Иерусалимскому патриархату, угрожая прекратить служения в храме Гроба Господня и требуя выступить против Вселенского патриархата - Цензор.НЕТ 5737
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"Это, конечно, не помешает верующим РПЦ присутствовать на ежегодной церемонии схождения Благодатного огня - а вот причащаться или служить службы там они уже не смогут, добавил Никон".

Подсказываю импортозамещение благодатного огня: 1) От задницы Членина в мавзолее. Раз в год- 22 апреля. 2) От рвущихся кацапских пердаков- по всей параше и каждый день. РПЦ выдвинула ультиматум Иерусалимскому патриархату, угрожая прекратить служения в храме Гроба Господня и требуя выступить против Вселенского патриархата - Цензор.НЕТ 3575
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А знаете ли вы, любі малята, что генеральный секретарь ЦК РПЦ товарищ Гундяев является кавалером ордена Ярослава Мудрого. Первой, что характерно, степени...Не народный артист Украины....Но тоже неплохо...Может, сей наградной указик взять и отменить?...Правда, есть проблемка - гарантоид пока публично не отрекся от статуса прихожанина Московского патриархата...
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та отдайте им уже наконец латино американскую наркоту...нет сил смотреть, как их плющит...
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http://www.artcontext.info/images/stories/pic3/Gagar/pdf2222.jpg

это так скрепно... угрожать тем, что если нет то они отрубят себе яйца...
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Это, конечно, не помешает верующим РПЦ присутствовать на ежегодной церемонии схождения Благодатного огня Источник: https://censor.net.ua/n3091907

Это всё ради огня, оставляют себе лазейку, иначе если огонь начнёт сходить в мавзолее, то даже самые упоротые приверженцы рпц их не поймут )))
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это как ,стреляя себе в висок,стараться,чтоб гильза стукнула неприятел в лоб. РПЦ выдвинула ультиматум Иерусалимскому патриархату, угрожая прекратить служения в храме Гроба Господня и требуя выступить против Вселенского патриархата - Цензор.НЕТ 6718
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Благодатный огонь теперь РПЦ будет добывать от разрыва и трения друг о друга ватных пердаков....
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Им теперь членин в мавзолее выдавать его будет...
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А я вот все думал, почему до сих пор членина с мавзолея не закапывают касабы, а оно вона как! Теперь понятно... Все к этому идет... РПЦ выдвинула ультиматум Иерусалимскому патриархату, угрожая прекратить служения в храме Гроба Господня и требуя выступить против Вселенского патриархата - Цензор.НЕТ 1285
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с ультиматомом будет как и с ватокифалией,....... пойдут нах.......
Это как если устроить скандал и драку за подушку и быть, в результате, выгнанным в ночь из дома с этой подушкой. Ваше место в том мире, в котором вы начали борьбу за подушку, дабы упрочить свое положение, утрачено. Подушка только есть.
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РПЦ висунула ультиматум Єрусалимському патріархату, погрожуючи припинити служіння в храмі Гробу Господнього і вимагаючи виступити проти Вселенського патріархату - Цензор.НЕТ 1586
Тётя Роза‏ @Anakoyher 16 окт.

Хорошо, что дело касается православных, а не иудеев. А то пришлось бы повторно проходить обрезание.

РПЦ висунула ультиматум Єрусалимському патріархату, погрожуючи припинити служіння в храмі Гробу Господнього і вимагаючи виступити проти Вселенського патріархату - Цензор.НЕТ 5145
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРПЦ выдвинула ультиматум Иерусалимскому патриархату, угрожая прекратить служения в храме Гроба Господня и требуя выступить против Вселенского патриархата
 
 
 
 
 
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