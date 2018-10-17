EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  244  5
Материалы по теме:
Все про:обстрел (7306) Донбасс (17191) операция Объединенных сил (636)

 С начала суток 17 октября один наш воин получил ранение. Враг применил минометы под Талаковкой, Гнутово, Лебединским и Широкино, - штаб ООС

В течение сегодняшнего дня, с 7:00 до 18:00 российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня. При этом 6 раз противник применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Противник вел прицельный огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Авдеевка, Гнутово, Талаковка, Лебединское и Широкино.

Из минометов калибра 120 мм враг обстрелял защитников Талаковки, а из минометов 82-го калибра вел огонь по опорным пунктам наших войск в районе населенных пунктов Гнутово, Лебединское и Широкино.

В ходе ведения боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил легкое ранение.

В случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры принимали решение на открытие огня.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воин 28-й ОМБр Павел Билик погиб 16 октября в районе Марьинки. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3091898
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским пидорам и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
 показать весь комментарий
 
 
спасибо, что живые!
тримайтеся, козаченьки
найскорішого одужання пораненому соколу ясному
все буде - Україна!!!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток 17 октября один наш воин получил ранение. Враг применил минометы под Талаковкой, Гнутово, Лебединским и Широкино, - штаб ООС
 
 
 
 
 
 вверх