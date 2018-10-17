 Прослеживается четкая командная линия поведения вооруженных формирований в ОРДЛО, это говорит об общем командовании над ними, - Хуг

Об этом заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг отметил в интервью для Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

"Мы знаем, что военная часть конфликта может быть решена очень быстро. Мы видели, что каждый раз, когда стороны соглашались на прекращение огня, количество нарушений режима прекращения огня падало с тысяч до почти нуля фактически сразу, в течение нескольких часов. Это говорит о том, что командование и контроль в этом смысле не является проблемой. Проблемой является политическое решение, остановиться или продолжать", - отметил представитель ОБСЕ.

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Он отметил, что четкая командная линия поведения вооруженных формирований наблюдается в отдельных регионах как Донецкой, так и Луганской областей, что является свидетельством наличия общего командования над ними.