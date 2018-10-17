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Все про:Донбасс (17191) Хуг Александр (423)

 Прослеживается четкая командная линия поведения вооруженных формирований в ОРДЛО, это говорит об общем командовании над ними, - Хуг

Военную часть конфликта на Донбассе можно быстро прекратить, поскольку действия вооруженных формирований на территории ОРДЛО являются контролируемыми.

Об этом заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг отметил в интервью для Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

"Мы знаем, что военная часть конфликта может быть решена очень быстро. Мы видели, что каждый раз, когда стороны соглашались на прекращение огня, количество нарушений режима прекращения огня падало с тысяч до почти нуля фактически сразу, в течение нескольких часов. Это говорит о том, что командование и контроль в этом смысле не является проблемой. Проблемой является политическое решение, остановиться или продолжать", - отметил представитель ОБСЕ.

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Он отметил, что четкая командная линия поведения вооруженных формирований наблюдается в отдельных регионах как Донецкой, так и Луганской областей, что является свидетельством наличия общего командования над ними.

Источник: https://censor.net.ua/n3091897
 
 
 Топ комментарии
 
Ого какой прогресс, и как это они додумались?
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скажи мне, Хугушка, чьи танки мы видели в Донецке в 2014, а потом я буду тебе верить...
внятного ответа за 4 года войны я ни разу не услышал... и мне тошно вообще читать что то от обсешников....
а видели мы, ваши покатушки с вооруженными террористами по донецку и на линию разграничения, на ваших обсешных машинах...
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Не факт, многие верят, что мирные шахтеры откопали все это в шахтах и купили в сельмагах...
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Шкода що у ЗСУ немає єдиної командної лінії. Є тільки наказ нестрелятьнепровокувать! Але через 7 місяців все зміниться, бариги закінчать своє безглузде правління та підуть в тюрму!
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Ого какой прогресс, и как это они додумались?
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Косвенное доказательство и не надо перехватывать секретные приказы...
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Остаётся добавить, что у боевиков ОРДЛО прослеживается их оснащённость всеми основными категориями боевого оружия. Уж не говорит ли это о том, что они являются вооружёнными формированиями?
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Не факт, многие верят, что мирные шахтеры откопали все это в шахтах и купили в сельмагах...
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Як ми до цього недодумались, вундеркинд Прослеживается четкая командная линия поведения вооруженных формирований в ОРДЛО, это говорит об общем командовании над ними, - Хуг - Цензор.НЕТ 708
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Курінний отаман Очевиденко нервово закурив люльку, коли цей розумник його випередив.
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скажи мне, Хугушка, чьи танки мы видели в Донецке в 2014, а потом я буду тебе верить...
внятного ответа за 4 года войны я ни разу не услышал... и мне тошно вообще читать что то от обсешников....
а видели мы, ваши покатушки с вооруженными террористами по донецку и на линию разграничения, на ваших обсешных машинах...
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Пришел к выводу путём долгого и скрупулёзного анализа...
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Удивительно, но, чтобы придти к какому-то выводу и его озвучить, необходима статистика...
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Він ж наче з посади звільнився? Зарано. Он які відкриття робить. Диви ще трохи й заявив б, хто саме ордло-мордло командує.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПрослеживается четкая командная линия поведения вооруженных формирований в ОРДЛО, это говорит об общем командовании над ними, - Хуг
 
 
 
 
 
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