EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Общество
  446  2
Все про:Черное море (422) Госгеонедра (56)

 Госгеонедра осуществит геологическое изучение 1000 км шельфа Черного моря

В рамках Килийского-Змеиного выступа, в северо-западной части шельфа Черного моря, начала свою работу экспедиция по поиску нефти и газа.

 Объем сейсморазведочных работ с использованием высокочастотной аппаратуры составит 1000 линейных километров. Работы планируется провести за 15 дней, сообщил и.о. Председателя Государственной службы геологии и недр Украины Олег Кирилюк, сообщили в Госслужбе геологии и недр Украины.

"Первоочередными для отработки намечены профили, которые пересекают структуры Медуза и Медуза южная, объекты предполагается подготовить к нефтегазопоисковому бурению в текущем году. Морские работы будут выполняться круглосуточно в непрерывном режиме излучения и приема - регистрации сейсмического сигнала на ходу судна. Надеемся, единственное научное судно выдержит такое испытание", - заявил глава Службы.

Олег Кирилюк также добавил, что шельф Черного моря на юге Украины освоен лишь на 4%. При этом ученые предполагают, что запасы газа в этом районе составляют не менее 40 млрд куб. м на площади в 7 тыс. кв. метров.

Также ранее госменеджер заявлял, что Госгеонедра планирует в октябре-ноябре выставить на аукцион 2 офшорных участка. И что в ближайшее время предприятие "Причерноморье ГРГП" планирует провести комплекс геофизических и геохимических исследований и подготовку к бурению перспективных объектов.

Напомним, что научно-исследовательское судно "ISKATEL" второй раз за этот год вышло в рейс для выполнения морских геофизических работ в пределах Килийского-Змеиного выступа, в северо-западный шельф Черного моря.

Справка

Научно-исследовательское судно "ISKATEL" является специализированным инструментом для выполнения сейсморазведочных работ. Как в отрезке среднечастотного излучения, так и с применением технологии высокочастотного излучения. Низкий уровень шума двигателей позволяет судну получать качественную и подробную геологическую информацию.

Источник: https://censor.net.ua/n3091893
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да,есть там и нефть и ,особенно,газ.
 показать весь комментарий
 
 
Українські гроші витрачаються, аби лише міст в параші не обвалився, ганьба сволота, ганьба!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГосгеонедра осуществит геологическое изучение 1000 км шельфа Черного моря
 
 
 
 
 
 вверх