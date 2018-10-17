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 Раненых в керченском колледже студентов принимала в больнице мать парня, устроившего нападение

Галина Рослякова работает санитаркой в онкодписпансере, туда тоже доставляли пострадавших. Женщина не знала, что нападение устроил ее сын.

Мать керченского стрелка принимала в больнице раненых студентов, которых не смог убить ее сын. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По данным канала, Галина Рослякова работает санитаркой в онкологическом диспансере Керчи. Туда, в том числе, отправляли пострадавших при атаке на колледж. Когда в медучреждение стали привозить пострадавших, женщина была на рабочем месте и принимала пациентов.

Мать керченского стрелка забрали на следственные действия прямо из клиники. В это время Галина Рослякова помогала раненому. Женщина не знала, что это ее сын отправил парня в больницу.

Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 19 человек, ранены - 40. Организатор атаки на колледж – студент 4 курса этого колледжа, он покончил с собой.

Источник: https://censor.net.ua/n3091888
 
   
 Топ комментарии
 
Сначала принимают, а потом, кто первый халат выхватил - тот и доктор. Раненых в керченском колледже студентов принимала в больнице мать парня, устроившего нападение - Цензор.НЕТ 6739
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В Забайкалье уборщица лечила пациентов, пока фельдшер была в отпуске Жители села Ара-Иля Дульдургинского района Забайкальского края пожаловались в прокуратуру, что уборщица их фельдшерского пункта перевязывает пациентов и делает им уколы. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 25 сентября, 2018 11.12 | комментариев: 25 Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/v-zabaykale-uborshchica-lechila-pacientov-poka-feldsher-byla-v-otpuske-376888.html
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Уже интереснее, откуда у сына санитарки денежка на новое ружье, другие поклонники фуйла помогли?
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Надо у нее спросить чей Крым. И тогда все станет на свои места.
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Санітарки не приймають пацієнтів, вони миють підлогу!
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В Забайкалье уборщица лечила пациентов, пока фельдшер была в отпуске Жители села Ара-Иля Дульдургинского района Забайкальского края пожаловались в прокуратуру, что уборщица их фельдшерского пункта перевязывает пациентов и делает им уколы. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 25 сентября, 2018 11.12 | комментариев: 25 Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/v-zabaykale-uborshchica-lechila-pacientov-poka-feldsher-byla-v-otpuske-376888.html
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Понятно, значит у мордвы принимают и лечат сразу.
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Сначала принимают, а потом, кто первый халат выхватил - тот и доктор. Раненых в керченском колледже студентов принимала в больнице мать парня, устроившего нападение - Цензор.НЕТ 6739
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Это в психиатрической клинике - кто первый халат схватил, тот сегодня и доктор.
Портрет доктора:
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че та как то не клеется история с етим соплячком. скорей всего фсб устроило ету бойню что бы не расслаблялись и родину с путлером любили
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А шо там с "Бандерами"?Поезда "дружбы" уже приехали в Крым?
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Уже интереснее, откуда у сына санитарки денежка на новое ружье, другие поклонники фуйла помогли?
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ему небось это все зачинатели руского мира подкинули, как тому парню с пистолетом, что захватывал ОГА в 2014.
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Я то думал мажор какой, откуда у сына санитарки деньги на дорогущее ружье и патроны.
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русский мир поможет найти все, что нужно.
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Молодец, напрягись еще чуток и тебе откроется неприятная истина.
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Якась дивна історія.
Незрозумілі мотиви...
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Может у кого с сокурсников вырвалось украинское слово?
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как раз с мотивами все ясно. Парень хотел стать Мотороллой или Бесом. У него это вышло, теперь с ними обнимается. Жаль невинных детей, но таковы реалии русского мира.
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А що таке дивного в тому, що відбувається на територіях захоплених кацапами?
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Та ні, я просто сумніваюсь, що фсб в цій справі ніяк не замішане.
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Она и неподумает, что именно кремлядская пропаганда привела её сына к массовому убийству- "он же так любил Путина!"
Не думайте, что американские выживальщики готовящиеся к зомби-апокалипсису настолько тупы.
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Рука Вашингтона, это та рука, которая не успевает расстегнуть брюки и великороссам приходится ходить мокрыми.
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а, теперь понятно кто-таки и откуда зомби, к которым они так тщательно готовятся.
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По людські, це страшне. Вона тремтить за свою дитину, а це її дитятко зробило.
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надо ей подать в суд на мозгопромывочное ТВ , 1 канал
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ведь это мозгопромывка испоганила жизнь ей, ее ребенку, семьям убитых...
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Пацана сделали козлом отпущения, это стало уже буднично и скучно в всрюдцком мире. Раненых в керченском колледже студентов принимала в больнице мать парня, устроившего нападение - Цензор.НЕТ 1437
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРаненых в керченском колледже студентов принимала в больнице мать парня, устроившего нападение
 
 
 
 
 
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