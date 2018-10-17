 Раненых в керченском колледже студентов принимала в больнице мать парня, устроившего нападение

Мать керченского стрелка принимала в больнице раненых студентов, которых не смог убить ее сын. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По данным канала, Галина Рослякова работает санитаркой в онкологическом диспансере Керчи. Туда, в том числе, отправляли пострадавших при атаке на колледж. Когда в медучреждение стали привозить пострадавших, женщина была на рабочем месте и принимала пациентов.
Мать керченского стрелка забрали на следственные действия прямо из клиники. В это время Галина Рослякова помогала раненому. Женщина не знала, что это ее сын отправил парня в больницу.
Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 19 человек, ранены - 40. Организатор атаки на колледж – студент 4 курса этого колледжа, он покончил с собой.
Портрет доктора:
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