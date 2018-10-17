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 Киевские новости
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Все про:горячая вода (58) Киев (16623)

 Поставка горячей воды в дома киевлян восстановлена в полном объеме, - КГГА

В Киеве возобновили работу все котельные, которые не работали длительное время из-за отсутствия природного газа.

В настоящее время поставка теплоносителя восстановлена в полном объеме, и продолжается ликвидация повреждений теплосетей, которые произошли во время запуска горячей воды. Ежесуточно коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" устраняет более 40 повреждений. Об этом сегодня заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время инспекции ремонтных работ на улице Кирилловской, 105, сообщили в  КГГА.

"Сейчас в работе аварийных бригад "Киевтеплоэнерго" более 120 повреждений сетей, поэтому в некоторых домах может временно отсутствовать горячее водоснабжение, пока ремонтные работы не будут завершены. В общем работают 34 аварийно-восстановительные бригады", - пояснил Петр Пантелеев.

Он проверил, в частности, работы на улице Кирилловской, где поврежден участок теплосети диаметром 300 мм, которая была проложена еще в 1964 году.

"Больше всего повреждений в Подольском и Оболонском районах. Напомню, длительное время часть теплосетей находилась без теплоносителя, что способствовало повышенной коррозии. Поэтому при запуске горячей воды возникли дополнительные повреждения. "Киевтеплоэнерго" сейчас их ликвидирует и выйдет на плановые и стабильные поставки услуг", - сказал представитель КГГА.

Источник: https://censor.net.ua/n3091884
 
 
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значит Оболонь уже не Киев. Киевтеплоэнерго не врет.
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Тогда и Святошинский - не Киев.
И ваще походу их Киев дета в Кончезаспе и Козине находится.
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Та вышо! Когда? Я спрашиваю ,когда врать перестанете?

Репост Олег Киев

на Оболони нет.

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В Соломенском районе как и раньше - кран пукает, хрюкает и замолкает без намека на горячую воду. Пускай попробуют сообщить еще раз что есть. Волшебная сила слова.
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"Поставка горячей воды в дома киевлян восстановлена в полном объеме, - КГГА" - полгода в столице большого европейского государства не было горячей воды, и боксёра Виталика не повесили за мошонку, значит его киевляне сильно любят, но любовь без ответная.
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Им врать - как нам дышать.. мрази.. Кличко конченый вообще заврался.
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Вот такая печаль в Киеве! А в Херсоне, например, горячей воды уже лет десять нет...
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В Днепре тоже. Зачем если есть бойлеры. Пусть киевляне мучаются.
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И нафига она теперь уже нужна, когда у всех, кому была нужна горячая вода, стоят бойлеры?
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Горячей??? 25-30 градусов - это горячая вода?! Зато по 80 грн. Видимо, таким образом решили погасить долг убийцы Алика Грека перед Нафтогазом.
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"Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое..."
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Ну, слава Богу! А то у Виталика бойлер чуть не накрылся - друзей много и не у каждого такое чудо техники.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиПоставка горячей воды в дома киевлян восстановлена в полном объеме, - КГГА
 
 
 
 
 
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