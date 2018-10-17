 Поставка горячей воды в дома киевлян восстановлена в полном объеме, - КГГА

В настоящее время поставка теплоносителя восстановлена в полном объеме, и продолжается ликвидация повреждений теплосетей, которые произошли во время запуска горячей воды. Ежесуточно коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" устраняет более 40 повреждений. Об этом сегодня заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время инспекции ремонтных работ на улице Кирилловской, 105, сообщили в КГГА.

"Сейчас в работе аварийных бригад "Киевтеплоэнерго" более 120 повреждений сетей, поэтому в некоторых домах может временно отсутствовать горячее водоснабжение, пока ремонтные работы не будут завершены. В общем работают 34 аварийно-восстановительные бригады", - пояснил Петр Пантелеев.

Он проверил, в частности, работы на улице Кирилловской, где поврежден участок теплосети диаметром 300 мм, которая была проложена еще в 1964 году.

"Больше всего повреждений в Подольском и Оболонском районах. Напомню, длительное время часть теплосетей находилась без теплоносителя, что способствовало повышенной коррозии. Поэтому при запуске горячей воды возникли дополнительные повреждения. "Киевтеплоэнерго" сейчас их ликвидирует и выйдет на плановые и стабильные поставки услуг", - сказал представитель КГГА.