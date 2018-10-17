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 Суд вынес приговор пятерым пособникам террористов "ДНР" в Мариуполе, - Сарган

Они собирали информацию о дислокации и передвижениях сил ВСУ и сдавали ее российским наемникам.

Ильичевский районный суд Мариуполя вынес приговор пяти гражданам, причастным к деятельности террористической организации "ДНР". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-секретаря генерального прокурора Ларису Сарган.

"Ильичевский районный суд г. Мариуполя огласил обвинительный приговор по делу 5 граждан, причастных к деятельности террористической организации "ДНР", – написала Сарган на своей странице в Facebook.

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По словам пресс-секретаря генпрокурора, супруги – граждане РФ, проживавшие в Волновахском районе Донецкой области, с августа 2014 года по апрель 2015 года сотрудничали с "ДНР", привлекая к своей деятельности 46-летнего жителя Мариуполя, 43-летнего жителя Володарского района и 39-летнего жителя Запорожской области.

"Террористы сдавали врагам фото- и видеоинформацию о дислокации, численности, маршрутах передвижения украинских военнослужащих, военной техники ВСУ и других военных формирований Украины, которые перемещались по территории Запорожской и Донецкой областей во время проведения АТО. Полученные от информаторов сведения террористы использовали для осуществления обстрелов украинских позиций", – добавила она.

Суд признал обвиняемых виновными и приговорил граждан РФ к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а троих других соучастников – к 5 годам лишения свободы каждого.

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Источник: https://censor.net.ua/n3091883
 
   
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напомните мне, пожалуйста, словили ли того г*ндона,
который корректировал огонь по Мариуполю в январе 2015 года
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Там была акция возмездия и батареи ,стрелявши были накрыти. Больше подробностей не помню.Наши дрг кажется работали.
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Истории впопучленцев все сфальфисицированы в гестапо гру/свр/фсб--стоял на посту , ни в кого не стрелял.заблудился а тут война- правда этот вариант для тех, кто имеет паспорт московии,но из той же организации
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Шпіонів та диверсантів судить... районний суд! А військовий трибунал - нє?!!!
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тюремный срок 5 лет дают за две-три квартирных кражи в составе организованной группы :

а тут районный суд рассматривает дело о шпионаже и государственной измене и выносит смешной приговор как за угон и кражу автомобиля. 5 лет л/с - это значит уже через 2,5 года можно выйти по УДО. Совсем охренели эти совковые судьи...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд вынес приговор пятерым пособникам террористов "ДНР" в Мариуполе, - Сарган
 
 
 
 
 
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