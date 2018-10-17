 На обустройство хранилищ боеприпасов необходимо 2 млрд грн вместо предлагаемых 534 млн, - Тымчук о решении комитета ВР по ЧП под Ичней

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Facebook народный депутат от "Народного фронта", член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Дмитрий Тымчук.

"Только что по результатам закрытого заседания Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны (при участии министра обороны и начальника Генштаба ВС Украины) по обеспечению защищенности арсеналов принято решение: требовать выделения на необходимые работы по инженерному оборудованию и строительству хранилищ боеприпасов в военном бюджете-2019 не менее 2 млрд грн. Сейчас в проекте бюджета-2019 на это направление предлагается выделить 534 млн грн", - написал он.

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Напомним, 9 октября на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").