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 Политика Украины
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 На обустройство хранилищ боеприпасов необходимо 2 млрд грн вместо предлагаемых 534 млн, - Тымчук о решении комитета ВР по ЧП под Ичней

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны постановил, что для надлежащего обустройства хранилищ боеприпасов в военном бюджете-2019 должно быть предусмотрено не менее 2 млрд грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Facebook народный депутат от "Народного фронта", член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Дмитрий Тымчук.

"Только что по результатам закрытого заседания Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны (при участии министра обороны и начальника Генштаба ВС Украины) по обеспечению защищенности арсеналов принято решение: требовать выделения на необходимые работы по инженерному оборудованию и строительству хранилищ боеприпасов в военном бюджете-2019 не менее 2 млрд грн. Сейчас в проекте бюджета-2019 на это направление предлагается выделить 534 млн грн", - написал он.

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Напомним, 9 октября на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").

На обустройство хранилищ боеприпасов необходимо 2 млрд грн вместо предлагаемых 534 млн, - Тымчук о решении комитета ВР по ЧП под Ичней 01

Источник: https://censor.net.ua/n3091881
 
 
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а что...еще есть что хранить?
та там и 500 млн - много... ...2 млрд ему подавай
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Так там 500 млн. - на обустройство, а 1,5 млрд - на ордена.
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ааа...ну если так...то даже мало 1,5 млрд... че жаться? жалко что ли?
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Да Тымчук - штатный жополиз порошенка ..ему лишь бы бюджетное бабло подерибанить.
Кто ответит за предыдущие взрывы , холуй тымчук ?
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В 2018 потратили 1 млрд на склады, толку ноль, в 2019 уже 2 млрд. Очень похоже на анекдот про колхозников типа засеем еще больше пусть подавится.))
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За 2млрд. можна самого "путіна" купити.
Жарт.
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Да уже не надо денег, не надо складов. Все сгорело. Виделить только грабли, и мусорные пакеты для уборки территории. Лес дорезать, а землю разделить между олигархами.
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Нам эти падлы внушают, что для решения проблем нужны не люди, а гривны...
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Готовий охороняти чи возити безкоштовно боєприпаси?
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Тут найголовніше дочекатись моменту,коли гроші вже виділені,а боєприпасів вже нема...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа обустройство хранилищ боеприпасов необходимо 2 млрд грн вместо предлагаемых 534 млн, - Тымчук о решении комитета ВР по ЧП под Ичней
 
 
 
 
 
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