 Активисты сообщили, что на рынке Днепра торгуют формой Нацгвардии, проверка на складах нарушений не выявила

Об этом Радіо Свобода 17 октября сообщил представитель Центрального территориального управления Национальной гвардии Украины Максим Зубов, передает Цензор.НЕТ.
"Была проведена проверка складов вещевого имущества воинских частей Днепровского гарнизона. Никаких нарушений выявлено не было", - отметил Максим Зубов.
Как сообщает издание, на прошлой неделе общественное объединение "Национальные дружины" обнародовало информацию о зафиксированном активистами факте продажи в одной из палаток на Курчатовского рынка военной формы Национальной гвардии Украины.
По данным активистов, в продаже были обнаружены комплекты белья, куртки, бушлаты, штаны. По их словам, все это военная форма, продажа которой запрещена: на упаковках есть надпись "Собственность НГУ, не для продажи".
В полиции сообщили, что выезжали на вызов активистов, информация зарегистрирована.
В основному продають військові, зараз попита на такі речі і так майже не має, тому красти - не вигідно тай не потрібно, є більше цікавіших речей, які можна "привласнити".
Коли з"явились в ЗСУ нові зимні берці талан і пішли в армію бійцям, на ОЛХ ці берці через велику кулькусть пропозицій продалави по 400-500 грн НОВЕНЬКІ,В УПАКОВЦІ!!!!!
Продавала вояки, яким вони не були "потрібні".
Ось і вся математика.
тепловизорамимобильниками.
затем аналогично на складе воинской части...
Однозначно, полтороСРАК с мужеловенком, подкидывая косточку прокурватуре, зарабатывают на сладкую пенсию
И где? Фото, видео, форма?
Так называемые "волонтеры" (а таких процентов 80) привозят все с передовой, включая оружие.