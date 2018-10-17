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Все про:Днепр_город (2516) Национальная гвардия (1116)

 Активисты сообщили, что на рынке Днепра торгуют формой Нацгвардии, проверка на складах нарушений не выявила

После инцидента с продажей формы на Курчатовском рынке в Днепре на складах воинских частей Национальной гвардии Днепровского гарнизона провели проверку, однако нарушений не обнаружили.

Об этом Радіо Свобода 17 октября сообщил представитель Центрального территориального управления Национальной гвардии Украины Максим Зубов, передает Цензор.НЕТ.

"Была проведена проверка складов вещевого имущества воинских частей Днепровского гарнизона. Никаких нарушений выявлено не было", - отметил Максим Зубов.

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Как сообщает издание, на прошлой неделе общественное объединение "Национальные дружины" обнародовало информацию о зафиксированном активистами факте продажи в одной из палаток на Курчатовского рынка военной формы Национальной гвардии Украины.

По данным активистов, в продаже были обнаружены комплекты белья, куртки, бушлаты, штаны. По их словам, все это военная форма, продажа которой запрещена: на упаковках есть надпись "Собственность НГУ, не для продажи".

В полиции сообщили, что выезжали на вызов активистов, информация зарегистрирована.

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Источник: https://censor.net.ua/n3091874
 
 
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Конечно проверка нарушений не выявила, все уже ̶у̶к̶р̶а̶д̶е̶н̶о̶ списано до нас. Активисты сообщили, что на рынке Днепра торгуют формой Нацгвардии, проверка на складах нарушений не выявила - Цензор.НЕТ 9079
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Ти про такий сервіс, як ОЛХ чув? Зайди, погугли , наприклад берці талан, чи ще щось.
В основному продають військові, зараз попита на такі речі і так майже не має, тому красти - не вигідно тай не потрібно, є більше цікавіших речей, які можна "привласнити".
Коли з"явились в ЗСУ нові зимні берці талан і пішли в армію бійцям, на ОЛХ ці берці через велику кулькусть пропозицій продалави по 400-500 грн НОВЕНЬКІ,В УПАКОВЦІ!!!!!
Продавала вояки, яким вони не були "потрібні".
Ось і вся математика.
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От ревизии Нацгвардию может спасти только кража со взломом. Ну или внезапный налет НЛО с лосями и тепловизорами мобильниками.
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А продавец что говорит?Или его не спрашивали?
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А как проверяли? Пересчитывали? Или акт составили ,шо усе в порядке, и распили пузырь..
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Ну допустим пузырь там не прокатит (разве что как добавка после выхода из бани)...там посерьезней расклад ((((
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И не выявит...Просто если начвещ с начальником вещевого хотят получить необходимые размеры вместо сверхмалых или всех сверхбольших, нужно немножечко недополучить...
затем аналогично на складе воинской части...
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Даю наводку! Киев, рынок Петровка, охранники, пузатые дядьки и седые деды, поголовно ходят в форме ВСУ, начиная от нижних маек и заканчивая теплыми бушлатами. Где взяли? Жинки пошили???
Однозначно, полтороСРАК с мужеловенком, подкидывая косточку прокурватуре, зарабатывают на сладкую пенсию Активисты сообщили, что на рынке Днепра торгуют формой Нацгвардии, проверка на складах нарушений не выявила - Цензор.НЕТ 7623
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"По данным активистов, в продаже были обнаружены комплекты белья, куртки, бушлаты, штаны. По их словам, все это военная форма, продажа которой запрещена: на упаковках есть надпись "Собственность НГУ, не для продажи"

И где? Фото, видео, форма?
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Искать на тыловых складах совершенно бесполезно.
Так называемые "волонтеры" (а таких процентов 80) привозят все с передовой, включая оружие.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоАктивисты сообщили, что на рынке Днепра торгуют формой Нацгвардии, проверка на складах нарушений не выявила
 
 
 
 
 
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