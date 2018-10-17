 Порошенко внес в Раду неотложный законопроект о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату

Порошенко внес в Раду законопроект о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Соответствующий документ "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская" зарегистрирован в среду на сайте парламента, сообщает Цензор.НЕТ.
Законопроект определен Президентом как неотложный и передан на рассмотрение руководству Верховной Рады.
Согласно тексту, цель законопроекта — создание умов для осуществления Церковью Вселенского Патриархата богослужений в Украине.
Кроме того, в документе говорится об "обеспечении религиозных потребностей верующих в восстановлении и сохранении связей с Константинопольской Церковью-Матерью", а также об "устранении негативных последствий вмешательства России – государства-агрессора в жизнь Украинского Православия".
Андреевскую церковь предлагается передать Константинополю в бесплатное постоянное пользование. При этом сооружение не будут исключать из перечня объектов недвижимого культурного наследия Национального заповедника "София Киевская".
Как сообщалось, 16 октября представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что в ближайшие дни Порошенко зарегистрирует законопроект, которым предлагается передать в постоянное пользование Вселенскому патриарху Андреевскую церковь.
Сам Президент заявил, что решение о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриарху согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.
це не є норма для воюючої країни, це пряма загроза національній безпеці.
P.S. Хотя на душе тепло.
Ще проблема. Поки наші занадто "амбітні" очільники церков будуть визначати хто з них достойніший, у Києві буде представництво Вселенського патріарха, яке номінально управлятиме церковними справами -- може й наші чогось навчаться. І нехай "об'єднуються" хоч 10 років. Головне, що без кацапні та ФСБ МП.
особистость Філрета може бути негативним фактором який не сприятиме об`еднанню усіх церков та віруючих навколо них..
Церковная колокольня ( не убий! ) самое подходящее место для снайперов, отстреливающих людей с деревянными щитами!
https://censor.net.ua/video_news/3091052/vsya_moya_ohrana_sostoyala_iz_monahov_svyatogorskoyi_lavry_odin_iz_poslushnikov_svyatogorskih_komandoval
Экономика РФ @PutinsEconomy 15 ч.15 часов назадТак, с православием не проканало.
Может попробуем иудаизм?
Одуреть мозги, или шо там у сои в черепушке, засерают. Потом полощут и опять засерают. Тьфу
А это не твоё имущество.
Право пользования - это не передача имущества в собственность.
проштовхує Філарета..
буде у нас свій гундяй і попи-агітатори шоколаду..
Вначале нужно решить, какой строй Патриарший, или Митрополичий!
От этого зависит, мы будем самостоятельными или византийскими.
Тогда и решим кому отдавать собор.
Как голова кружится..."
ЗЫ мудрое решение
Неотложно! тчк
Оффшоренко тчк...