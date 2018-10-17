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Все про:Варфоломей (99) ВР (22383) законопроект (1972) Порошенко (15611) София Киевская (51)

 Порошенко внес в Раду неотложный законопроект о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату

В тексте говорится об устранении негативных последствий вмешательства России в жизнь украинского православия.

Порошенко внес в Раду законопроект о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Соответствующий документ "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская" зарегистрирован в среду на сайте парламента, сообщает Цензор.НЕТ.

Законопроект определен Президентом как неотложный и передан на рассмотрение руководству Верховной Рады.

Согласно тексту, цель законопроекта — создание умов для осуществления Церковью Вселенского Патриархата богослужений в Украине.

Кроме того, в документе говорится об "обеспечении религиозных потребностей верующих в восстановлении и сохранении связей с Константинопольской Церковью-Матерью", а также об "устранении негативных последствий вмешательства России – государства-агрессора в жизнь Украинского Православия".

Андреевскую церковь предлагается передать Константинополю в бесплатное постоянное пользование. При этом сооружение не будут исключать из перечня объектов недвижимого культурного наследия Национального заповедника "София Киевская".

Как сообщалось, 16 октября представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что в ближайшие дни Порошенко зарегистрирует законопроект, которым предлагается передать в постоянное пользование Вселенскому патриарху Андреевскую церковь.

Сам Президент заявил, что решение о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриарху согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3091873
 
   
 Топ комментарии
 
логика очень простая: если в Киеве прописать Вселенский Патриархат, это вытеснит из Киева Мацковский Патриархат.. логично
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Я купил беруши. Так как даже у нас, на западе Украины стоит грохот от канонады из пидаРассеи. Спать не возможно. И зарево на пол неба.

P.S. Хотя на душе тепло.
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сколько можно с кадилами носиться? церковь отделена от политики, займитесь социальным пакетом беднейшего в европе народа, уроды
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а в москаляндії церква з державою єдині, і все б нічого, але фактично мільйони наших громадян є чи були прихожанами російської церкви, тобто частково відносились до окупанта.
це не є норма для воюючої країни, це пряма загроза національній безпеці.
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Церковь, особенно Византийская никогда не была отделена от политики, а во время своего рассвета она её делала. Я согласен с Вами лишь в том, что церковь должна быть отделена от государства и в первую очередь от соседнего.
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Я купил беруши. Так как даже у нас, на западе Украины стоит грохот от канонады из пидаРассеи. Спать не возможно. И зарево на пол неба.

P.S. Хотя на душе тепло.
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Да! Раньше трудно было представить, что разрывы кацапских пердаков будут греть душу ))
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логика очень простая: если в Киеве прописать Вселенский Патриархат, это вытеснит из Киева Мацковский Патриархат.. логично
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и это будет очень символично, если Варфаламей объявит о Томосе со ступенек Андреевской церкви.. тогда Киев становится вторым после Константинополя духовным центром
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В то же время московские попы быстро перекрасятся и начнут петь дифирамбы новому шоколадному хозяину, проклянув хуйло...как это они уже делают со времен татарского ига
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Саме так.
Ще проблема. Поки наші занадто "амбітні" очільники церков будуть визначати хто з них достойніший, у Києві буде представництво Вселенського патріарха, яке номінально управлятиме церковними справами -- може й наші чогось навчаться. І нехай "об'єднуються" хоч 10 років. Головне, що без кацапні та ФСБ МП.
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вірно говорите.. поряд з Філаретом повинен хтось бути поряд, шоб вправити йому мізки на місце, тому що Філарета відверте заносить на амбіціях..
особистость Філрета може бути негативним фактором який не сприятиме об`еднанню усіх церков та віруючих навколо них..
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Після 2014р. особисто я почав шанувати Філарета. Утім, для справи йому можна було б відійти і стати арбітром. Річ у тім, що, незважаючи на неоднозначність особи Філарета та його завелику може й заслужену, як на мій погляд, амбітність, иншим ієрархам я вірю менше, ніж Філарету. Йдеться про УПЦ МП, звісно, але УАПЦ для мене видається не меншим проєктом ФСБ -- ці вміють розкладати яйця в різні кошики. Я хотів би помилитися.
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Правовыми методами ликвидировать шпионскую сеть москвы?* Вот в мордоре выброс газов сейчас!!! Без силовиков и насилия.Просто- отдайте не ваше!
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Сколько лет кремлёвская секта воду мутила в Украине. не удивлюсь, если выяснится, что снайперы с Майдана базировались на територии мпц.
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а тут и удивляться нечему...колокольни после многоэтажек очень удобные точки..
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Действительно, чему тут удивляться?
Церковная колокольня ( не убий! ) самое подходящее место для снайперов, отстреливающих людей с деревянными щитами!
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"Вся моя охрана состояла из монахов Святогорской Лавры. Один из послушников святогорских командовал подразделением славянской бригады", - террорист Гиркин.

https://censor.net.ua/video_news/3091052/vsya_moya_ohrana_sostoyala_iz_monahov_svyatogorskoyi_lavry_odin_iz_poslushnikov_svyatogorskih_komandoval
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Да.уж! Не та теперь хунта! раньше бы кровушки русскоязного попили бы,мальчика в трусиках сами знаете что.А то бы и живьём съели русскоязычно. Не.не та хунта теперь
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Неотложный законопроект, это отмена депутатской неприкосновенности. Остальные - могут подождать...
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При етой власти снять неприкосновенность??? Ты сам в ето веришь?
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Іншої влади нема і,судячи по настроям не буде...
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таки да - сначала отмена навечно неприкосновенности...
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Европейцам лес, константинполю церкви, Пете и его подданым деньги и абсолютную власть, а рабам работу. Вот чудненько рехвормы прошли.
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Почему жюлеботы недовольны автокефалией украинской церкви не меньше кацапов? ЧТо вы ноете, скулите, недовольно носом воротите??? Твоя Люля новую методичку от кремлёвско кучминского Пинчука получила???
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По своим долгам рассчитываться лепо. За счет народа - подло
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Да, а константиновские скромняги, спасибо что не лавру потребовали
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"руськие предлагают".... Порошенко вніс у Раду невідкладний законопроект про передання Андріївської церкви Константинополю - Цензор.НЕТ 3712


Порошенко вніс у Раду невідкладний законопроект про передання Андріївської церкви Константинополю - Цензор.НЕТ 9207 Экономика РФ‏ @PutinsEconomy 15 ч.15 часов назадТак, с православием не проканало.
Может попробуем иудаизм?





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Я надеюсь за ето решение так же проголосуют как за снятие неприкосновенности с рыгов, в том числе Добкина недавно.
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Петя уже все продал, заводы, фабрики, землю, крым, дамбас, лес. Как то даже в голову не могло прийти что очередь до церквей дойдет.
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И еще ета жирная соевая свинья будет мне рассказывать что я должен платить за растаможку автомобиля 300% налогов?
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Типичный электорат ВОны они тут почти все такие..агресивные, хамоватые сектанты Бахини Пинчуковской..
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А это точно неотложный для Украины？
Одуреть мозги, или шо там у сои в черепушке, засерают. Потом полощут и опять засерают. Тьфу
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Педрильо, строй свою церковь и передавай сколько хочешь.
А это не твоё имущество.
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А чье...имущество...? И при чем здесь имущество....?
Право пользования - это не передача имущества в собственность.
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педра відверто виштовхує УАПЦ і
проштовхує Філарета..
буде у нас свій гундяй і попи-агітатори шоколаду..
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Очередной люлебот недовольный автокефалией украинской церкви, ноет плачет..то не так, и это не эдак..всё носом воротит...кацапо попы вам жюлеботам ближе да?? Обеделся что московистких попов погнали , шо ты ноешь то?
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Гарант поспешил!
Вначале нужно решить, какой строй Патриарший, или Митрополичий!
От этого зависит, мы будем самостоятельными или византийскими.
Тогда и решим кому отдавать собор.
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Пусть отдаст свою церковь со святым семейством...
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я просто охренiваю!Як може одна людина(що тимчасово знаходиться на троні) розпоряджатися національним надбанням ?
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"Ах!... как кружится голова...
Как голова кружится..."
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какая досада).. у строительных и продуманых религиозных воротил были были планы на исторические окрестности и особенно руины Десятинной Церкви
ЗЫ мудрое решение
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Срочно! тчк
Неотложно! тчк
Оффшоренко тчк...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПорошенко внес в Раду неотложный законопроект о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату
 
 
 
 
 
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