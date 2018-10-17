EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  740  5
Материалы по теме:
Все про:Госпогранслужба (3013) Керчь (302) Крым (20695)

 Пограничники усилили меры безопасности на админгранице с оккупированным Крымом из-за взрывов в Керчи

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе со временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"В связи с ситуацией связанной со взрывом на временно оккупированной территории АР Крым в Керчи сотрудники Госпогранслужбы предприняли ряд мер, направленных на усиление безопасности на админгранице. Прежде всего меры касаются недопущения любых провокаций на границе с оккупированным полуостровом, обеспечения безопасности граждан, пересекающих админграницу, и личного состава. Основное внимание персонала, несущего службу в контрольных пунктах, а также осуществляющих непосредственную охрану административной границы, акцентировано на разоблачении и недопущение перемещения запрещенных предметов. В службу привлечены служебные собаки, натренированные на поиск оружия и взрывчатки", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Организатор атаки на колледж в Керчи Росляков являлся любителем Путина и последователем "рашизма". ФОТО

Кроме того, осуществлено усиление нарядов и военного наблюдения, организовано взаимодействие с правоохранительными органами.

Государственная пограничная служба Украины продолжает отслеживать ситуацию.

Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 18 человек, ранены - 40. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.

Источник: https://censor.net.ua/n3091864
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Теракт и карма .
Это будет совсем короткая статья и почти без комментариев, ибо комментировать-то и нечего. Сегодня в оккупированной Керчи некто Влад Росляков, молодой местный житель, совершил теракт в техническом колледже города. Он взорвал самодельное взрывное устройство в столовой, где в результате погибло 13 человек и около полусотни получили ранения.

Уже известно о том, что его знакомые знали о б экспериментах со взрывчатыми веществами, которые он проводил в последнее время и о том, что он купил охотничье ружье 12 калибра, а за пару дней до теракта - 150 патронов к нему. Похоже на то, что в атмосфере милитаристского психоза, на такие вещи там уже никто не обращает внимания. В общем, он взорвал бомбу на первом этаже, пошел на второй этаж и там застрелился.

Но! Читатели наверное заметили, что мы ничего не писали вчера о разбившемся самолете ВВС ВСУ. Мы этого не сделали и не сделаем намеренно, ибо там писать особенно нечего. Такое к сожалению происходит и не только с нашими самолетами. Зато в Залесье было просто ликование и вакханалия. Надо же, и самолет разбился, и пилоты погибли, да еще и один из них - американец. В общем, там только вчера был праздник, но карма теперь им срабатывает все быстрее.

Его страничка

Сегодня произошел теракт, который совершил экзальтированный русскомирец, у которого крыша уехала не на много дальше, чем у всего остального населения РФ, а потому - надо четко понимать, до какой степени ксенофобии и живодерства там разогнали население, которое имеет безвизовый въезд в Украину. Приведенные скриншоты помогут понять, насколько там все плохо.

Но виноваты - американцы!
 показать весь комментарий
 
 
Ну а кто же еще? Только они, окаянныяяяяяя! Пограничники усилили меры безопасности на админгранице с оккупированным Крымом из-за взрывов в Керчи - Цензор.НЕТ 1068
 показать весь комментарий
 
разрешение на гладкоствол - с 21-о года.
 показать весь комментарий
 
За всю историю независимой Украины в Крыму не было ни ОДНОГО теракта. Но... Захотели, суки продажные, сруцького мира - получайте. Ваше любимое хуйло еще и не такое способен. Так что рязанский сахарок заказывали Пограничники усилили меры безопасности на админгранице с оккупированным Крымом из-за взрывов в Керчи - Цензор.НЕТ 359?

 показать весь комментарий
 
 
с оккупантами должна быть линия фронта, а не админграница
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПограничники усилили меры безопасности на админгранице с оккупированным Крымом из-за взрывов в Керчи
 
 
 
 
 
 вверх