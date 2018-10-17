 Пограничники усилили меры безопасности на админгранице с оккупированным Крымом из-за взрывов в Керчи

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"В связи с ситуацией связанной со взрывом на временно оккупированной территории АР Крым в Керчи сотрудники Госпогранслужбы предприняли ряд мер, направленных на усиление безопасности на админгранице. Прежде всего меры касаются недопущения любых провокаций на границе с оккупированным полуостровом, обеспечения безопасности граждан, пересекающих админграницу, и личного состава. Основное внимание персонала, несущего службу в контрольных пунктах, а также осуществляющих непосредственную охрану административной границы, акцентировано на разоблачении и недопущение перемещения запрещенных предметов. В службу привлечены служебные собаки, натренированные на поиск оружия и взрывчатки", - говорится в сообщении.
Кроме того, осуществлено усиление нарядов и военного наблюдения, организовано взаимодействие с правоохранительными органами.
Государственная пограничная служба Украины продолжает отслеживать ситуацию.
Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 18 человек, ранены - 40. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.
Это будет совсем короткая статья и почти без комментариев, ибо комментировать-то и нечего. Сегодня в оккупированной Керчи некто Влад Росляков, молодой местный житель, совершил теракт в техническом колледже города. Он взорвал самодельное взрывное устройство в столовой, где в результате погибло 13 человек и около полусотни получили ранения.
Уже известно о том, что его знакомые знали о б экспериментах со взрывчатыми веществами, которые он проводил в последнее время и о том, что он купил охотничье ружье 12 калибра, а за пару дней до теракта - 150 патронов к нему. Похоже на то, что в атмосфере милитаристского психоза, на такие вещи там уже никто не обращает внимания. В общем, он взорвал бомбу на первом этаже, пошел на второй этаж и там застрелился.
Но! Читатели наверное заметили, что мы ничего не писали вчера о разбившемся самолете ВВС ВСУ. Мы этого не сделали и не сделаем намеренно, ибо там писать особенно нечего. Такое к сожалению происходит и не только с нашими самолетами. Зато в Залесье было просто ликование и вакханалия. Надо же, и самолет разбился, и пилоты погибли, да еще и один из них - американец. В общем, там только вчера был праздник, но карма теперь им срабатывает все быстрее.
Его страничка
Сегодня произошел теракт, который совершил экзальтированный русскомирец, у которого крыша уехала не на много дальше, чем у всего остального населения РФ, а потому - надо четко понимать, до какой степени ксенофобии и живодерства там разогнали население, которое имеет безвизовый въезд в Украину. Приведенные скриншоты помогут понять, насколько там все плохо.
Но виноваты - американцы!