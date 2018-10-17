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 Политика Украины
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Все про:СВР (35) Семочко_Сергей (14)

 Правовых оснований для отстранения Семочко на сегодня нет, - глава Службы внешней разведки

Он отметил, что Семочко не первый день работает в органах и после аннексии Крыма перешел на работу в СБУ в Киев.

Первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко не был отстранен от исполнения обязанностей в связи с отсутствием правовых оснований для такого шага. Об этом в ходе заседания Комитета ВР по вопросам борьбы с коррупцией заявил глава Внешней разведки Егор Божок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"По состоянию на сегодня у меня отсутствуют правовые основания для отстранения Сергея Семочко от выполнения служебных обязанностей", – заявил он. Божок отметил, что Семочко не первый день работает в органах и после аннексии Крыма перешел на работу в СБУ в Киев.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Служба разведки Липецкой фабрики", - активисты пикетировали СБУ с требованием провести проверку Семочко относительно связей с РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Членов комитета эта информация возмутила, потому что в отношении Семочко СБУ уже начала оперативные следственные действия на предмет государственной измены.

"В прессе, например, также циркулирует информация о наличии у сына главы Внешней разведки России Нарышкина удостоверения на постоянное проживание в Венгрии", – провел параллели и ответил на замечания депутатов Божок.

В свою очередь первый заместитель главы СБУ Виталий Маликов на заседании комитета подтвердил, что"на данный момент проводится проверка информации, которая была обнародована в СМИ о Сергее Семочко".

"Есть два варианта дальнейшего развития ситуации. Или информация подтвердится. Или же дело будет закрыто. Сейчас идут оперативные следственные действия", – сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Порошенко считает, что замглавы СВР Семочко "слили" враги, и это намеренная провокация против него самого. Чтобы потушить скандал - избрана тактика умалчивания, - Бутусов

Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ, более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

Позже Семочко выступил с видеобращением о ситуации с журналистским расследованием.

Источник: https://censor.net.ua/n3091862
 
   
 Топ комментарии
 
От же ж сцуко виродки моральні...!Та у нормальній країні він сам би давно вже подав у відставку як мінімум до закінчення слідства ! Але це ж не той випадок...
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Правовых оснований для отстранения Семочко на сегодня нет, - глава Службы внешней разведки - Цензор.НЕТ 5352 А кто то сомневался? Сотрудничество с ФСБ врага ето еще не повод увольнять наших госслужащих. Вот если бы какой Семенченко или Парасюк перекрыл дорогу и сорвал торговлю с Расеей или взорвал столб подающий окупантам в крым електроенергию притом бесплатно то ето настоящий агент кремля.
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От же ж сцуко виродки моральні...!Та у нормальній країні він сам би давно вже подав у відставку як мінімум до закінчення слідства ! Але це ж не той випадок...
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Нікчема Божок дає коментарі стосовно мільйонера Семечка... До речі, так званий Голова Служби зовнішньої розвідки України Божок до призначення на цю посаду жодного дня не працював у розвідці і не має спеціальної освіти...
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вам вот тока с образованием подавай....
а куда ж близких по духу, соучастников девать?

этож и югика тада нельзя.
КУМА !!!!!!

это то, что на поверхности.

а кадыровского подражателя из Николаева....
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А кто то сомневался? Сотрудничество с ФСБ врага ето еще не повод увольнять наших госслужащих. Вот если бы какой Семенченко или Парасюк перекрыл дорогу и сорвал торговлю с Расеей или взорвал столб подающий окупантам в крым електроенергию притом бесплатно то ето настоящий агент кремля.
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Или помидором в Барну - это тогда террорист!
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Перемоогааа!!! Перемоооогааааа!!!!!!! Кстати,а божок этот что еще за х@ен с горы? Уже,наверное попереписывал все на тещу?
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народ, где мы живем?разведчик, имеющий многомиллионное состояние,поддерживающий связи в россии,где взял бабло? продавал родину!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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достаточно точное определение.
как не прискорбно
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таких сцук, которые сейчас у власти- больше допускать нельзя
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Вже давно слід реформувати і удосконалити правові основи під нинішні реалії щоб Служба зовнішньої розвідки не була ''прохідним двором'' для кацапні.
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"...мол, вы не трогайте его; мол, кроме водки ничего...проверенный товарищ."
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Как говорил Аваков, если его уволить он уйдет в боевики как и другие мусора, прокуроры, судьи и чиновники. Так что пускай такие люди лучше у нас работают. Правовых оснований для отстранения Семочко на сегодня нет, - глава Службы внешней разведки - Цензор.НЕТ 368
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Наличие героя СССР у Штирлица - не повод его увольнять из CD!
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Похоже ФСБ взяло Эгорку Божка за яйца и крепко давит.
Иначе, с Семочко уже бы давно несчастный случай произошел бы.
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То есть нужно дождаться, когда он страну сдаст кацапам с потрохами...
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Семочко ...Божок.... ну и фамилии руководителей СРВ Украины и интересно и как это не хватает... не поймали на взятке... а что имущество, которого нет вообще 8 лямов баксов и вертолеты оседлал ну да даже в США до сегодняшнего дня полеты на вертушках это привилегия даже для миллионеров и мульти... прочих..а тут какой то 1 зам какой то стремной СРВ ой не говорите мне про значимость той структуры нифигаче они не сделали за 27 лет своего существования только проедали тупо бюджет и служили пристанищем для агентов и шпионов... а СБУ все время ловило и ловило... и все пучком... ну да забываю КТО У НАС ПРЕЗИДЕНТ ТО... тфу ты противно то как я молчу про кубло родни в Крыму с Пашпортами РФ... буду даже полагать и допускать возможность- что родня Сомочко как минимум половина работает или работала на ФСБ или ГРУ РФ и до сегодня...
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если кто не понял > сбу= фсб(У)
план выдачи добровольцев, воевавших на стороне Украини против ху#ла в лапы фсб, в этом месяце выполнен на 100%
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Всю гебнявую службу нужно просто разпустить как гаи в свое время. Обсолютно безполезная служба
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нет, в таких случаях только уничтожают физически как это делали румыны с секуритате
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Ну мне нравился метод Парасюка. Тоже не плохо ))
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был момент взять ситуацию под контроль и сил бы хватило
но у него не оказалось опыта и смеловсти взять ситуацию под свой контроль, к сожалению
крови бы пролилось немало, но коррумпированную банду вырезали бы под корень
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сам....Божок сказал...фсе! цыц!
возомнил себя божок...
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Проблема не в наличии или отсутствии каких-то там правовых оснований, а в том, что наша СБУ начинает морщить репу только от пенделя.
Даже не знаю, как назвать эту полную недееспособность и отсутствие зачатков умственной деятельности у государственного органа...
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Без суду і слідства. І вас і семочко і потроха. Тварюки
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Бояться КГБісти- СБУшники, що всіх їх здасть! Правовых оснований для отстранения Семочко на сегодня нет, - глава Службы внешней разведки - Цензор.НЕТ 8336
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Проверено, свой товарищ, идейно близкий террорист, не то что эти проклятые зрадофилыи циничные бандеры.
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То есть, семочко продолжает разведывать...? Да,Украина,тажело тебе из дерьма выкарабкиваться,когда у тебя такие "разведчики".
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Когда президент--агент ФСБ Лолита,какие могут быть "разведчики"?
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холєра, а для Саакашвілі "знайшли". Не довго й думали.
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Бо он агент кремля, а семочко патриот и торговый портнер. Че не ясно?
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От "кремль". Готовий пожертвувати своїми збитими літаками та людьми (67) лише для того, щоб інкорпорувати свого агента ("саакашвілі") в світову спільноту. Якби за кожного свого агента він давав збити бодай одного літака та зо два десятки "салдат", то було б дуже добре Дивно, що у нас цього не зрозуміли
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как говорит Порошенко в отношении необходимости освобождения Украини от оккупантов
- нет это не наши методы
представляю чтобы было с этим чмырем, если бы он заявил что то подобное в 1943 году, о в отношении оккупированного Киева - мол это не наши методы и освобождать Киев не надо, а Гитлер и сам сдохнет лет через 100
поэтому что то тут не сростается и нужно уточнить кто наши, кто ваши и кто за кого
только здравый смысл подсказывает что эти "наши", судя по их действиям, давно уже не наши
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"Правовых оснований для отстранения Семочко на сегодня нет, - глава Службы внешней разведки" - к сожалению, Семечко в СБУ не один такой, да и какой он должен быть, если его непосредственный начальник, Егор Божок, точно такой же коллаборант, так видимо в СБУ, шоколадный Пахан держит целое логово пятой колонны беса путлера, на случай прихода в Украину кремлёвского мясника.
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Судя как Семочко проверяли для допуска к гостайне - никто ФСБ агентов и не искал!
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Если он писал "диализные" письма, то это вообще за гранью даже аморальности.
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Петр Алексеич, ты этой семочкой и подавиться можешь...
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Дуже цікаве було засідання. Сиділо дві істоти і на всі питання відповідали, що все супєрсєкретно, не мають права розголошення. Кворуму для винесення рішення не було, бо не прийшли діпутани від БПП і НФ. Отака ..., малята.
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Здесь осталось лишь выяснить доляшку божка
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Реально пургомёты.У чувака на лбу, табло мигает цветами триколора и с ушей вата выпадае...А у СБУ,оснований нет Правовых оснований для отстранения Семочко на сегодня нет, - глава Службы внешней разведки - Цензор.НЕТ 7408
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А Мюллер тоже работал насоветы, а Гесс, на корону...и че?
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Ясєн хрєн.
Якби це був якийсь Народний Герой московсько-української війни, то турнули б за один чих.
А тут соціально близький - профнепридатний парашний прихвостень.
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Семочко не в чём не виноват, это охенты кремля раскачивают лодку и шатают будку.
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Саакашвили и без повода выдворили. Было бы желание, а у нас откровенные враги у власти.
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...мля...вибачте цензурних слів нема...

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравовых оснований для отстранения Семочко на сегодня нет, - глава Службы внешней разведки
 
 
 
 
 
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