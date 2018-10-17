 Организатор атаки на колледж в Керчи Росляков являлся любителем Путина и последователем "рашизма". ФОТО

Об этом говорится в сообщении "ИнфоВойска Украины" в Твиттере, по результатам анализа соцсетей керченского стрелка Владислава Рослякова, передает Цензор.НЕТ.
"Судя по всему, сегодняшний террорист напавший в оккупированном украинском городе на колледж, являлся последователем рашизма и любителем Путина. Так что все логично", - отмечается в сообщении.
Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 18 человек, ранены - 40. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.
Хорошо, что хоть фамилия выродка-убийцы на 100 % российская по написанию и звучанию.
Будь его фамилия типа Бондаренко или Климчук, то сейчас уже все 58 каналов моцковского говномётного ТВ орали бы истошным криком, что в кармане террориста найдена визитка Яроша и что "найдены исчерпывающие доказательства причастности к взрыву спецслужб Украины".
"Бери с коммунистов пример!"
А сейчас еще РПЦ подхватила эстафетную палочку - вскоре увидим и православных террористов
Как подобные события используют спецслужбы России, которые их сами же организовывают - мы знаем со времен 2-й Чеченской войны. Вопрос, всплывет ли правда о нынешних событиях в оккупированной Керчи. И главное - как Москва использует это ЧП. А в том, что использует обязательно - сомнений нет никаких !!
Об этом говорится в сообщении "ИнфоВойска Украины" в Твиттере, по результатам анализа соцсетей керченского стрелка Владислава Рослякова, передает Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/n3091861
А еще и ОБС - Одна бабка сказала. А еще - анализа ДНК, Твиттера, Фейсбука, Одноклассников...Руццкага и не руцкага мира, гадалок, шаманов.... Такой мир и мировоззрение - "далеко уйдут"
Крымнаш - как чума: независимо от степени национальной озабоченности и запущенности религиозных убеждений крымнашист опасен не так для дальних, как для ближних.
И вот этой рашистской чумы параша наплодила немеряно. Что ж, успешного сколенвставания!
и где остальные участники нападения?
виноваты конечно же хохлы, призывы убивать всех украинцев это цветочки, долбанутых конечно же больше всего на срувясне.
это все, их не исправить ближайшие лет сто, там большинство стадо тупых маньяков, с киселем в башке.
тамошнее количество злобных выродков, подонков и фашистов-человеконенавистников на несколько порядков превышает общее число подонков и маньяков во всех странах мира вместе взятых...
снесло и двери и косяк
оставил видимо надежду
не всяк
На портрете гнома много незаработанных орденов, наверное за победу над Наполеоном, хотя столько, сколько набил рашистов Бонопарт, наверное никому не удавалось.
Внезапно вспомнил, уголовное дело «Нового величия». Там, это сообщество создавалось по инициативе самих же силовиков, а именно оперативника Центра "Э" МВД капитана Михаила Расторгуева, который, в том числе, написал устав сообщества, занимался арендой помещений для него... и обвинение молодых 16-ти и 18-летних подростков строится на его показаниях и показаниях его агентов.
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Да, а к чему это я вспомнил? Ах да, провокация и подстрекательство…