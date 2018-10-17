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Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
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 Организатор атаки на колледж в Керчи Росляков являлся любителем Путина и последователем "рашизма". ФОТО

Владислав Росляков, устроивший стрельбу и взрыв в колледже в оккупированной Керчи, судя по его странице в соцсети, был фанатом президента РФ Владимира Путина и поддерживал агрессию РФ против Украины.

Об этом говорится в сообщении "ИнфоВойска Украины" в Твиттере, по результатам анализа соцсетей керченского стрелка Владислава Рослякова, передает Цензор.НЕТ.

"Судя по всему, сегодняшний террорист напавший в оккупированном украинском городе на колледж, являлся последователем рашизма и любителем Путина. Так что все логично", - отмечается в сообщении.

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Организатор атаки на колледж в Керчи Росляков являлся любителем Путина и последователем рашизма 01
Организатор атаки на колледж в Керчи Росляков являлся любителем Путина и последователем рашизма 02
Организатор атаки на колледж в Керчи Росляков являлся любителем Путина и последователем рашизма 03

Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 18 человек, ранены - 40. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.

Источник: https://censor.net.ua/n3091861
 
   
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Ватные крысчане закрылись по полной на полуострове от выдуманных в Кремльблядии "бандеровцев","хунты"в одной банке с самыми настоящими лютыми тварями-рашистами и людоедами.Классический сценарий не киношного ужастика.Теперь не будут знать от кого ждать следующего удара.
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Росляков, судя по всем его страницам-картинкам - это беспримесный 100-ый рюцко-путинский фашист, помешанный на культе войны и милитаризма, который стал в моцковской Орде фактически государственной эрзац-религией...

Хорошо, что хоть фамилия выродка-убийцы на 100 % российская по написанию и звучанию.

Будь его фамилия типа Бондаренко или Климчук, то сейчас уже все 58 каналов моцковского говномётного ТВ орали бы истошным криком, что в кармане террориста найдена визитка Яроша и что "найдены исчерпывающие доказательства причастности к взрыву спецслужб Украины".
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ну хоть на Украину "собак" вешать не будут ))) -свой! доморощенный херой.
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ой как неудобно получилось - террорист бросает тень на путина-хуйло необыкновенного даже терракт переквалифицировали на убийство чтоб не было резонанса -крым-территория терроористов
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До 2014 года в Украине не было ни одного теракта.Пуйло принес в Украину настоящий "рюзге мир".
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Путинские мафиозные власти с помощью российских спецслужб осуществили террористический акт с расстрелами в Керченском Политехническом колледже со многими погибшими людьми и пострадавшими молодыми лицами для дальнейших обвинений в сторону украинских действующих властей,украинских спецслужб и диверсионно-разведывательных групп крымских татар в аннексированном Крыму ради поднятия рейтинга вечного диктатора Путина с ручным правительством и нашли мертвого крайнего студента Владислава Рослякова в аннексированном Крыму.﻿
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Путинизм головного мозга до добра еще никого не доводил.
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Астанавитесь! Мне хочется этой хабалке прописать в грызло - а монитор не казённый, блин!
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Если Путину все можно, то почему обычным рашистам нельзя? Вечный девиз большевизма:
"Бери с коммунистов пример!"
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Ничего, дождемся и другого срока - пожизненного, на Колыме.
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погибли 18 граждан украины из-за путинской пропаганды
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поки не факт, могли бути серед них і "понаєхавші"
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Ели бы Росляков не взорвал колледж, это сделали бы солдаты НАТО...
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Мелитаризация страны, шовинистический угар общества, культ победобесия во всех ток-шоу - конечно неокрепшей психике тяжело этому противостоять. Неизбежна радикализация и рост экстремизма в РФ - думаю это первые ласточки.
А сейчас еще РПЦ подхватила эстафетную палочку - вскоре увидим и православных террористов
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та вже чотири роки споглядаємо... на дамбасі..
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это скорей всего устроено ФСБ для того, что б затмить поражение россии в предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.. теперь на росийских сми только будут про керчь говорить, про поражение ни слова...
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А вообще что-то такого и следовало ожидать в плане падения рейтинга Ихтамнета. Ну а крымчане, надеюсь, поймут в какую клоаку они сами себя затащили.
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Якщо розграбованв ЛуганДонці досі не зрозуміли, то кримчани і поготів...
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я это и написал на срувясне, про рейтинг путина, послали в баню через 5 минут, за это время меня пообещали прикопать раз 20.
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В общем, взрыв не успел прогреметь, а в РФ устами структуры, которую возглавляет директор ФСБ, а затем и СМИ уже де-факто создали «информационную базу» для появления очередных мифических «укроДРГ», утоляющих неуемную жажду киевской кровожадной хунты по жизням мирных крымчан. При этом на кой ДРГ понадобилось устраивать диверсии не против военных объектов или критической инфраструктуры, а против учебного заведения - мы едва ли когда услышим.

Как подобные события используют спецслужбы России, которые их сами же организовывают - мы знаем со времен 2-й Чеченской войны. Вопрос, всплывет ли правда о нынешних событиях в оккупированной Керчи. И главное - как Москва использует это ЧП. А в том, что использует обязательно - сомнений нет никаких !!
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"Организатор атаки на колледж в Керчи Росляков являлся любителем Путина и последователем "рашизма"
Об этом говорится в сообщении "ИнфоВойска Украины" в Твиттере, по результатам анализа соцсетей керченского стрелка Владислава Рослякова, передает Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/n3091861
А еще и ОБС - Одна бабка сказала. А еще - анализа ДНК, Твиттера, Фейсбука, Одноклассников...Руццкага и не руцкага мира, гадалок, шаманов.... Такой мир и мировоззрение - "далеко уйдут"


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Цинічні бендери співчувають, як можуть...

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Не бывает каинов и иуд "избирательного действия": если быдлоюнит дрочит на х-ла, крымнаш и сколенвставание, то это диагноз, и для "своих" он так же опасен, как и для "чужих". А когда он рядом, тогда для "своих" даже опаснее.
Крымнаш - как чума: независимо от степени национальной озабоченности и запущенности религиозных убеждений крымнашист опасен не так для дальних, как для ближних.
И вот этой рашистской чумы параша наплодила немеряно. Что ж, успешного сколенвставания!
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а с чего все решили, что он организатор?
и где остальные участники нападения?
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Щось москальські спецслужби дуже швидко здулися після проведеної їми терористичної операції -- за 1-2 години вже вирішили все списати на крайнього - студента-путлерівця. А мабуть мали широкі плани приписати теророр українській стороні і невдовзі почати повну блокаду Озівського моря для України. Та одразу після терористичного акту щось пішло не так...
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Толковое название. Не знал, что Донецк курортный город.
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пробежался по срусайтам, истерика и метание говна.
виноваты конечно же хохлы, призывы убивать всех украинцев это цветочки, долбанутых конечно же больше всего на срувясне.
это все, их не исправить ближайшие лет сто, там большинство стадо тупых маньяков, с киселем в башке.
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сайт срувясна - это просто какой-то бесноватый зверинец :

тамошнее количество злобных выродков, подонков и фашистов-человеконенавистников на несколько порядков превышает общее число подонков и маньяков во всех странах мира вместе взятых...
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всем рашистам пора крысюков уничтожать - нечего тянуть соки из народа!.... Організатор атаки на коледж у Керчі Росляков був любителем Путіна і послідовником "рашизму" - Цензор.НЕТ 100
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теракт в аду у входа взрывом
снесло и двери и косяк
оставил видимо надежду
не всяк
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карлик опять принялся за старое - взрывы домов в 1999, правда модифицировал их расстрелами. Но должен был быть по очереди воронеж.

На портрете гнома много незаработанных орденов, наверное за победу над Наполеоном, хотя столько, сколько набил рашистов Бонопарт, наверное никому не удавалось.
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Провокация и подстрекательство…
Внезапно вспомнил, уголовное дело «Нового величия». Там, это сообщество создавалось по инициативе самих же силовиков, а именно оперативника Центра "Э" МВД капитана Михаила Расторгуева, который, в том числе, написал устав сообщества, занимался арендой помещений для него... и обвинение молодых 16-ти и 18-летних подростков строится на его показаниях и показаниях его агентов.
___________________
Да, а к чему это я вспомнил? Ах да, провокация и подстрекательство…
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А может в том техникуме ребята проукраинские были. А Росляков был против. И вот так решил доказать свою правоту, по-путински -- "мочить...".
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может и чморили его, за рашизм-путинизм, а какое решение проблем у путинцев, только взорвать и расстрелять.
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Как разве не кровожадным Бендерой? А нам Кисилев говорил, го точно Бандера! Может Путен Бандеровец?
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А как жет таперичя яму визитку Яроша припаять?
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А ватная пидорусня уже так радовалась что будет повод напасть на Украину, а тут такой облом. Только полная утилизация рашистко-фашисткой мрази остановит войну на Донбассе.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОрганизатор атаки на колледж в Керчи Росляков являлся любителем Путина и последователем "рашизма". ФОТО
 
 
 
 
 
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