 Организатор атаки на колледж в Керчи Росляков являлся любителем Путина и последователем "рашизма". ФОТО

Об этом говорится в сообщении "ИнфоВойска Украины" в Твиттере, по результатам анализа соцсетей керченского стрелка Владислава Рослякова, передает Цензор.НЕТ.

"Судя по всему, сегодняшний террорист напавший в оккупированном украинском городе на колледж, являлся последователем рашизма и любителем Путина. Так что все логично", - отмечается в сообщении.

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Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 18 человек, ранены - 40. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.