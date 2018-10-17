 При крушении Су-27 погиб пилот 114-й эскадрильи ВС Нацгвардии Калифорнии, - ВВС США

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении USAFE от 17 октября.

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"Один американский военнослужащий и один украинский военнослужащий погибли в катастрофе", - говорится в сообщении.

В USAFE отметили, что американский пилот был служащим 144-й эскадрильи Воздушных сил Национальной гвардии из города Фресно, штат Калифорния.

"Летчик участвовал в совместном ознакомительном полете с украинским коллегой. Ни один другой самолет не был задействован в инциденте ", - указано в заявлении.

Имя погибшего пилота из США обнародуют спустя сутки, после оповещения его близких.

Напомним, вечером 16 октября во районе села Уланов Винницкой области, во время учебно-боевого полета разбился самолет Су-27УБ. В Генштабе ВСУ сообщили, что погибли два пилота.

По данным пресс-центра ВС ВСУ, командиром погибшего экипажа из двух пилотов был полковник Иван Петренко, заместитель командира по авиации - начальник авиации воздушного командования "Восток" Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Истребитель с бортовым номером 70 принадлежал 831-й бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области.