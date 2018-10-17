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 Происшествия, За рубежом
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Все про:ВВС (176) Винницкая область (461) самолет (2125) США (14262) учения (1906) крушение (381)

 При крушении Су-27 погиб пилот 114-й эскадрильи ВС Нацгвардии Калифорнии, - ВВС США

Командование Воздушных сил США в Европе подтвердило гибель американского военнослужащего в катастрофе украинского истребителя Су-27УБ на Виннитчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении USAFE от 17 октября.

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"Один американский военнослужащий и один украинский военнослужащий погибли в катастрофе", - говорится в сообщении.

В USAFE отметили, что американский пилот был служащим 144-й эскадрильи Воздушных сил Национальной гвардии из города Фресно, штат Калифорния.

"Летчик участвовал в совместном ознакомительном полете с украинским коллегой. Ни один другой самолет не был задействован в инциденте ", - указано в заявлении.

Имя погибшего пилота из США обнародуют спустя сутки, после оповещения его близких.

Напомним, вечером 16 октября во районе села Уланов Винницкой области, во время учебно-боевого полета разбился самолет Су-27УБ. В Генштабе ВСУ сообщили, что погибли два пилота.

По данным пресс-центра ВС ВСУ, командиром погибшего экипажа из двух пилотов был полковник Иван Петренко, заместитель командира по авиации - начальник авиации воздушного командования "Восток" Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Истребитель с бортовым номером 70 принадлежал 831-й бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3091859
 
 
 Топ комментарии
 
Очень жаль! Соболезную родным и близким.
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ПОЧТИМ ПАМЯТЬ! ПОГИБЛИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВОИНСКОГО ДОЛГА!
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R.I.P.
Вічна пам'ять українському та американському пілотам.
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ПОЧТИМ ПАМЯТЬ! ПОГИБЛИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВОИНСКОГО ДОЛГА!
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погиб в украинском небе, спасая украинское село.....Это должно быть выделено, а не Крым
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стопіцот новин про крим. яка там дівка під кущами ховалась! нафіг нам то треба.як навмисне щоб ми злорадствували чи сльози лили. я особисто не буду робити ні того ні іншого. і ваш комент цілком підтримую
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Очень жаль! Соболезную родным и близким.
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нашему летчику было 46 лет. А это уже опасный возраст с точки зрения инсультов, а точнее зона риска. По фото можно сказать что у него был лишний вес (немного, но был). Я ничего не имею против лично его и его возраста. Просто нужно учесть, что у такого самолета высокие перегрузки, которые могут ускорить возрастные проблемы со здоровьем. Возможно если бы он был пилотом пассажирского самолета, то работал бы до самой пенсии.
Это просто версия, не принимайте на свой счет и не ищите тут оскорблений. Ситуация очень плохая и может негативно повлиять на военное сотрудничество.
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он ежеквартально проходил ВЛК,плюс предполетный обязательный медосмотр,хотя,конечно всё может быть..
на сотрудничество это никак не повлияет,129%
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Та ты сам должен понимать какие медосмотры и как у нас все проходится особенно в большом дефиците военных пилотов. К тому же такие болезни никакой врач не диагностирует.
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я всё-таки склонен считать,что он решил показать американскому коллеге " мастер-класс" и не справился с управлением. гробятся часто именно профи, из-за самонадеянности.
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А может наш дал американцу порулить старым ведром.
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Там был еще и американец, по идее он мог взять на себя управление при проблемах с первым пилотом... С сотрудничеством, будет все норм, вон афганцы, то разбегутся перед талибами, оставя отдуваться американцкв, то на базе афганец перестрелят американцев и ни чего помогают силам безопасности и Афгана и Ирака. А трагедия символичная, погиб украинец и американец, и вот почему-то этот американский пилот мне намного ближе, чем мышебратья или украинские вантечки...
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Не писти. У меня сосед (58 лет) летчик испытатель на авиазаводе. Носится, скотина, над домами на МиГ-21, как конь заводной. 46 - это не возраст.
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За эти годы 21-й ресурс свой разве не подизносил?
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R.I.P.
Вічна пам'ять українському та американському пілотам.
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Кто бы 5 лет назад только сказал, что украинцы будут радоваться смертям российским летчиков и искренне скорбеть за американским.
Я с 14-го года за советы даже в танчиках-корабликах не играю. Мне противно.

Поворот в сознании колоссальный.
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Если в школе читать правильные книги то за советы и до 14-го не особо играть бы хотелось и не было б переворотов...
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Шкода...
Найщиріші співчуття родині загиблого..
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Похоже на диверсию...не исключаю, сто среди технарей завербованый совкодрочер
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заместитель командира по авиации - начальник авиации воздушного командования "Восток" Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Шо то не въезжаю - а шо, у начальника АВИАЦИИ есть ИСЧО замы по артиллерии, по миномётству или там по свиноводству? Шо, нельзя просто - замначальника?
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...нашему летчику было 46 лет. А это уже опасный возраст с точки зрения инсультов, а точнее зона риска...
А с точки зрения "замполита РЁвы" ему ИСЧО служить надо было бы до 60-ти...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПри крушении Су-27 погиб пилот 114-й эскадрильи ВС Нацгвардии Калифорнии, - ВВС США
 
 
 
 
 
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