 Завтра пройдет подготовительное заседание суда по делу об убийстве правозащитницы Ноздровской

"Подготовительное судебное заседание в уголовном производстве назначено на 18.10.2018 в 15 час. 10 мин. в помещении Шевченковского районного суда города Киева по адресу: г. Киев, Дегтяревская, 31-А", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы суда.
Напомним, 1 января 2018 года журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской. Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской.
Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения. Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.
8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. 9 января суд арестовал подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского.
В августе прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении обвиняемого в убийстве активистки.