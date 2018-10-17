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 Завтра пройдет подготовительное заседание суда по делу об убийстве правозащитницы Ноздровской

На рассмотрении Шевченковского районного суда Киева находится уголовное производство по обвинению Юрия Россошанского в совершении уголовного преступления предусмотренного п.6 ч.2 ст.115 УК Украины.

"Подготовительное судебное заседание в уголовном производстве назначено на 18.10.2018 в 15 час. 10 мин. в помещении Шевченковского районного суда города Киева по адресу: г. Киев, Дегтяревская, 31-А", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы суда.

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Завтра пройдет подготовительное заседание суда по делу об убийстве правозащитницы Ноздровской 01

Напомним, 1 января 2018 года журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской. Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской.

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Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения. Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. 9 января суд арестовал подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского.

В августе прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении обвиняемого в убийстве активистки.

Источник: https://censor.net.ua/n3091853
 
 
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