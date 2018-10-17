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Все про:взрыв (4109) Керчь (302) Бабченко Аркадий (174)

 Бабченко - жителям Крыма: "25 лет вы и слов-то таких не слышали - теракт, подрыв, захват, заложники, а теперь - это ваша реальность. Привыкайте. Изучайте"

О том, что в оккупированном Крыму обязательно начнутся "теракты", было понятно любому, знакомому с российской действительностью. Это было неизбежно. Не сможет ФСБ пройти мимо Крыма.

Об этом  на своей странице в Facebook написал, оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко, передает Цензор.НЕТ.

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"Добро пожаловать, Крым! Ну что, здравствуйте, дорогие крымчане! Рады вас видеть. И в первых строках своего письма позвольте поздравить вас с тем, что это был последний референдум в вашей жизни... ...Выучите, кстати, еще два термина. "КТО" - это контр-террористическая операция, и "гексоген". Это важно. Вот это действительно по-настоящему важно. И постарайтесь в дальнейшем избегать мест скопления людей, вокзалов, аэропортов - вокзалов и аэропортов особенно - автобусных станций, рынков, концертов и вообще", - написал он.

"Это из моего обращения к крымчанам, которое я написал четыре года назад. Разошлось оно тогда широко. Опубликовано было в нескольких СМИ. И даже на бумаге. В том числе и в Крыму. Информация была донесена. Про незнание говорить не приходится. О том, что там обязательно - обязательно! - начнутся "теракты", было понятно любому, знакомому с российской действительностью. Это было неизбежно. Не сможет ФСБ пройти мимо Крыма. Двадцать пять лет вы и слов-то таких не слышали - теракт, подрыв, захват, заложники, неустановленное взрывное устройство, гексоген, тротиловый эквивалент, ваххабизм, запрещенная в России организация, Хизб-уб-Тахрир, экстремизм, штурм, газ. А теперь - это ваша реальность. Привыкайте. Изучайте. Приспосабливайтесь к новым условиям жизни. Все прелести полицейской империи к вашим услугам", - отметил журналист.

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"Вам рассказывали, что такое быть Россией. Говорили, что лучше не надо. Разжевывали про зомбоящик и вранье.  Я не злорадствую. И сейчас - действительно сочувствую. Это ужасный теракт. Но мы это все пережили. Мы это все знаем уже. И вам говорили - будет именно так. Хоть о своих детях подумайте. Но нет. Вы не хотели слушать. Предатель, сволочь, ты все врешь, пенсии, путин-путин-путин. Ну, что я могу сказать... А с завтрашнего дня вы еще начнете жить в режиме КТО.  На самом деле, это - еще только начало. Самый легкий день был сегодня. Вот следующая строчка из моего письма: "Рамки будут на каждом входе. С милицией лучше не шутите. Бороду постарайтесь не носить. Волосы осветлите. Карманы выворачивайте и давайте себя шмонать по первому требованию. Из дома никогда - никогда! - без документов не выходите". Выучите и её тоже. Пригодится. Добро пожаловать в гавань. А вас предупреждали. Вас же предупреждали?" - резюмировал Бабченко.

Напомним, взрыв произошел днем в среду в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли 18 человек, около 50 пострадали. Согласно информации Национального антитеррористического комитета, в здании сработало неустановленное взрывное устройство.

Источник: https://censor.net.ua/n3091851
 
   
 Топ комментарии
 
А украинцы от кацапов жалости не видели, орда русская с наслаждением убивает украинцев под одобрящее улюлюкание остальной биомасы рашки
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думаю надо прекратить пошагово освещать это. Ни капли жалости-что посеешь то и пожнешь.
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А украинцы от кацапов жалости не видели, орда русская с наслаждением убивает украинцев под одобрящее улюлюкание остальной биомасы рашки
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Я не хочу, что бы украинцы были такими. А ты?
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Что такое "теракт" украинцы узнали в день назначения Лутковской олбудсменом, когда Чечетов, земля ему железобетоном, сказал: ""Оцените красоту игры"
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Нет, я всё-таки только что взрыднул Бабченко - жителям Крыма: "25 лет вы и слов-то таких не слышали - теракт, подрыв, захват, заложники, а теперь - это ваша реальность. Привыкайте. Изучайте" - Цензор.НЕТ 2974
Не сказать чтобы от сочувствия, правда. Просто ел чиабату с курицей, на которую выдавил слишком много крепчайшей горчицы )))0))0)
А Бабченко сказал жёстко, но справедливо. Всё в кассу, добавить нечего. Пусть жрут полной лопатой.
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Дітки наявно свідчать своїм виглядом які придурки їхні батьки.
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Даже у кацапских детей лица,как из преисподней. Гнилой геном.
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Потрібно почитати літературу, про дитячі психічні розлади.Кацапи, це ходячі наглядні приклади, як може на голові "відірвать люк" Ростуть ще одні ватоцефали та кацапопітеки.
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Чует маля,що не в своём национальном костюме Бабченко - жителям Крыма: "25 лет вы и слов-то таких не слышали - теракт, подрыв, захват, заложники, а теперь - это ваша реальность. Привыкайте. Изучайте" - Цензор.НЕТ 2099
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С чего начинается родина? С теракта в родимой Керчи.....
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Соболезнования родителям и родным невинно погибших молодых керчан
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Школа опыта дорого обходится, но глупые люди другой не признают. (Бенджамин Франклин)
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Как можно отрицать полезность опыта (чужого или собственного) ? Это абсурд.
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А что вы хотели ? Мешки с "сахаром" таскать в здания тяжело.
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Где б ты еще пиарился, как не на смертях и горе.
Вошь лобковая, а не "журналист".
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Вошь лобковая в Кремле сидит. Эта мандавошка Хуйлом называется, если ты не в курсе. Бабченко - жителям Крыма: "25 лет вы и слов-то таких не слышали - теракт, подрыв, захват, заложники, а теперь - это ваша реальность. Привыкайте. Изучайте" - Цензор.НЕТ 1166
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Окей, пусть так.
Какое отношение это имеет к тому, что как только происходит какое-то дерьмо - из этого дерьма вылезает Бабченко и начинает срывать покровы?
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Дерьмо произошло в 2014 году- при оккупации Крыма парашей, о чём Бабченко тогда и написал, на что имел полное право. А это убийство- просто следствие дерьма 4,5-летней давности.
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Тогда написал - без вопросов. Сейчас репостанул - просто совпало, я понимаю.
Не когда столбы валили, не когда засуха, не когда Титан кашлянул кислотой... сейчас репостанул.
Ну и ясен, вот это вот всё тоже происходило из-за Крыма. И в Германии. И в США, тысячи их.
И также ясно, что прямая причина - страничка чувака с 2014го года, на которой он репостил плакаты ДНР, портрет Пу а-ля 19й век и, предвкушая пальбу за 4 года до, сменил статус.
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"Из дома никогда - никогда! - без документов не выходите..."

Святая правда. Задолго до войны были мы на море с родственником из параши. Собираемся на пляж, гляжу, а он суетится и не знает, куда свой паспорт с двуглавой курицей деть. Я его спрашиваю- что ты с ним сделать хочешь? Он говорит, что его нужно взять на пляж, но не знает, куда его положить. Я ему- ну ты и лох. У тебя что, нет водонепроницаемого кармана на плавках? Как же ты без него купаться пойдёшь- у нас паспорта даже в воде проверяют, а заплывёшь за буйки без загранпаспорта- сразу расстреливают. Бабченко - жителям Крыма: "25 лет вы и слов-то таких не слышали - теракт, подрыв, захват, заложники, а теперь - это ваша реальность. Привыкайте. Изучайте" - Цензор.НЕТ 7333
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Так вот кто на самом деле теракт устроил. Ох, уж этот Бабченко! Целых четыре года готовился.
(сарказм, если что)
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Ну что поделаешь? Вот вам Путин ввёл Русский мир.
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"Мы готовы даже сдохнуть, чтобы родине помочь!" воплощается. "Родина" требует сдержать слово, дарагие крысчане. Только не пойму - в чем ваш профит? Или вы действительно настАящие нарассияне?
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Не утверждайте того, чего не знаете наверняка.
И не отвечайте мне.
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Многие кричат: "ни капли жалости, так вам и надо!". А вот хер вам, это не правильно. Это украинские дети погибли в кацапской оккупации, а значит мы должны призывать к ответу оккупантов. Поскольку, это непосредственная вина оккупантов в их смертях, это отмороженый подхуйловник взрывал и растреливал украинских детей захваченых рашистами. Именно кацапская скрепная идеология двигала убийцей украинских детей. Этот вопрос нужно поднимать везде, где можно и нельзя.
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Не забываем и про взрыв в детском заду на оккупированых территориях, там тоже прямая вина кацапов.
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Подход верный и практичный.Полностью согласен.
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украинские дети говорите...), а вы пообщайтесь с ними и сразу мнение измениться.
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Вот я и пишу о последствиях кацапской оккупации украинских территорий и о влиянии оккупационной власти на детские мозги. Мацква должна нести ответственность за это.
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Если бы не Росляков, то там в техникуме появились бы солдаты НАТО. А оно вам надо? Бабченко - жителям Крыма: "25 лет вы и слов-то таких не слышали - теракт, подрыв, захват, заложники, а теперь - это ваша реальность. Привыкайте. Изучайте" - Цензор.НЕТ 5966
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБабченко - жителям Крыма: "25 лет вы и слов-то таких не слышали - теракт, подрыв, захват, заложники, а теперь - это ваша реальность. Привыкайте. Изучайте"
 
 
 
 
 
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