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 Политика Украины
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 Прокуратура АРК открыла производство по факту теракта в связи со взрывом в оккупированной Керчи

Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.

"Прокуратура Крыма зарегистрировала уголовное производство по факту террористического акта по ст. 258 ч. 3 Уголовного кодекса Украины", - сказал начальник отдела прокуратуры АР Крым Роман Мурачов на брифинге в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации прокуратура черпает информацию из СМИ, в том числе относительно версий произошедшего, количество погибших и раненных, а также другие данные.

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"Мы проверяем все без исключения версии… И будут даны поручения СБУ проверить эти версии", - сказал Р.Мурачов.

Напомним, взрыв произошел днем в среду в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли 18 человек, около 50 пострадали. Согласно информации Национального антитеррористического комитета, в здании сработало неустановленное взрывное устройство.

Источник: https://censor.net.ua/n3091846
 
 
 Топ комментарии
 
сРасея,это страна-террорист.Общеизвестный факт.
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Іноді ми дійсно робимо дебільні дії. Як перевірити події у Криму, який не під нашим контролем? Прокуратура АРК открыла производство по факту теракта в связи со взрывом в оккупированной Керчи - Цензор.НЕТ 3378
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Іноді ми дійсно робимо дебільні дії. Як перевірити події у Криму, який не під нашим контролем? Прокуратура АРК открыла производство по факту теракта в связи со взрывом в оккупированной Керчи - Цензор.НЕТ 3378
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головне отримати зарплатню, та премію собі виписати. Все інше пил під ногами.
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сРасея,это страна-террорист.Общеизвестный факт.
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Расследование дела по информации со сми? У нас КПК переделали или прокуроров с Марса привезли?
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Во,работенка непыльная. Сиди-интернет листай. И в бухгалтерию не забывай сходить.
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Щас будет рвать, по всей Раиси. Путин будет терактами взбадривать свое тупоголовое стадо. Давно всем известная технология - "Все против нас".
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Теракт на территории Украины.Значит украинская прокуратура должна вести дело
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Ну да, ведь убийство гауляйтера Кубе расследовала советская прокуратура.
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Да но с выездом на место а тут так не выйдет.
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Какой выезд на место в оккупированный Минск в 1943?
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И что они будут расследовать интересно, ведение дела по материалам СМИ это бред, тем более журналистам гебня скажет наверняка свою версию случившегося. На данный момент виноват молодой псих непонятно где взявший взрывчатку и имевшие ружьё.
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Про оружие как раз понятно, любители рузьке мира легко могли вооружиться в 2014, военторг работал четко.
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А от цікаво, чи до Європи колись толєрантної дойде?. Не було кацапської окупації - не було масакри. І так скрізь. Але "нада вєсті діалог с раісєй" - кажуть чи не всі в політики європейські... Та і в Україні багато таких. Історі вчить, що нічому вона не вчить...
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Крым. Керчь. Очевидцы сообщают, что террористов было двое. Теперь надо, чтобы срочно еще кто-то "застрелился"Прокуратура АРК открыла производство по факту теракта в связи со взрывом в оккупированной Керчи - Цензор.НЕТ 8117
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура АРК открыла производство по факту теракта в связи со взрывом в оккупированной Керчи
 
 
 
 
 
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