 Прокуратура АРК открыла производство по факту теракта в связи со взрывом в оккупированной Керчи

"Прокуратура Крыма зарегистрировала уголовное производство по факту террористического акта по ст. 258 ч. 3 Уголовного кодекса Украины", - сказал начальник отдела прокуратуры АР Крым Роман Мурачов на брифинге в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации прокуратура черпает информацию из СМИ, в том числе относительно версий произошедшего, количество погибших и раненных, а также другие данные.

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"Мы проверяем все без исключения версии… И будут даны поручения СБУ проверить эти версии", - сказал Р.Мурачов.

Напомним, взрыв произошел днем в среду в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли 18 человек, около 50 пострадали. Согласно информации Национального антитеррористического комитета, в здании сработало неустановленное взрывное устройство.