 Не теракт, а массовое убийство: оккупационные власти переквалифицировали дело о нападении на колледж в Керчи

Оккупационные российские власти переквалифицировали дело о нападении на колледж в Керчи. Информацию об этом разместили на сайте Следственного Комитета РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

Теперь случившееся рассматривают не как теракт, а как массовое убийство.

"Уголовное дело, возбужденное по ст.205 УК РФ, переквалифицировано на ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом)", – сообщают на сайте СК РФ.

"Следователи и криминалисты уже приступили к осмотру места происшествия. На данный момент известно о 17 погибших. Первоначальный осмотр тел говорит о том, что они скончались от огнестрельных ранений", – говорится в сообщении.

Следственный комитет РФ подтверждает, что преступление, предположительно, совершил молодой человек по имени Владислав Росляков. Следком подтверждает, что он действительно являлся студентом 4-го курса колледжа. Но, в отличие от "главы" Крыма Аксенова, утверждает, что молодому человеку было 18 лет, а не 22 года.

Тело Рослякова с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа.

"Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство", – сообщают в СК РФ.

На месте продолжает работать следственно-оперативная группа, изымаются предметы и следы, имеющие значение для расследования, продолжаются допросы свидетелей и очевидцев, в ближайшее время будут назначены судебно-медицинские и иные экспертизы.

Напомним, взрыв произошел днем в среду в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли 18 человек, около 50 пострадали. Согласно информации Национального антитеррористического комитета, в здании сработало неустановленное взрывное устройство.

Керченский политехнический колледж открыт в 1930 году для подготовки кадров для единого горно-металлургического комплекса Камыш-Бурунского железорудного комбината и металлургического завода им. Войкова. Обучение ведется по 16 специальностям, ежегодно колледж принимает около 300 студентов-первокурсников.