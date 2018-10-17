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 Не теракт, а массовое убийство: оккупационные власти переквалифицировали дело о нападении на колледж в Керчи

Изменения внесли из-за того, что убийца, предположительно, покончил с собой.

Оккупационные российские власти переквалифицировали дело о нападении на колледж в Керчи. Информацию об этом разместили на сайте Следственного Комитета РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

Теперь случившееся рассматривают не как теракт, а как массовое убийство.

"Уголовное дело, возбужденное по ст.205 УК РФ, переквалифицировано на ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом)", – сообщают на сайте СК РФ.

"Следователи и криминалисты уже приступили к осмотру места происшествия. На данный момент известно о 17 погибших. Первоначальный осмотр тел говорит о том, что они скончались от огнестрельных ранений", – говорится в сообщении.

Следственный комитет РФ подтверждает, что преступление, предположительно, совершил молодой человек по имени Владислав Росляков. Следком подтверждает, что он действительно являлся студентом 4-го курса колледжа. Но, в отличие от "главы" Крыма Аксенова, утверждает, что молодому человеку было 18 лет, а не 22 года.

Тело Рослякова с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа.

"Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство", – сообщают в СК РФ.

На месте продолжает работать следственно-оперативная группа, изымаются предметы и следы, имеющие значение для расследования, продолжаются допросы свидетелей и очевидцев, в ближайшее время будут назначены судебно-медицинские и иные экспертизы.

Напомним, взрыв произошел днем в среду в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли 18 человек, около 50 пострадали. Согласно информации Национального антитеррористического комитета, в здании сработало неустановленное взрывное устройство.

Керченский политехнический колледж открыт в 1930 году для подготовки кадров для единого горно-металлургического комплекса Камыш-Бурунского железорудного комбината и металлургического завода им. Войкова. Обучение ведется по 16 специальностям, ежегодно колледж принимает около 300 студентов-первокурсников.

Источник: https://censor.net.ua/n3091844
 
 
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массовое самоубийство... так точнее. И началось в 2014 году
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в статье ранее, написано -
Владислав Росляков был зачислен в политехнический техникум в 2015. 8 сентября Росляков получил разрешение на ружьё 12 калибра, а несколько дней назад он приобрёл к нему 150 патронов Источник: https://censor.net.ua/n3091829
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Мне вот интересно другое.Почему они не перевели стрелку на Украину?!
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Ну,некоторые сволочи уже визжали. Но тут даже при большом желании кацапских мерзавцев,хрен получится притянуть Украину. Хотя эти психопаты могут попытаться.
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Терракт с эпическим выстулением Аксенова для ваты был уже заготовлен, просто шухера было много и у кацапов как обычно, что то пошло не так.
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Всё-таки это терракт, не тянет этот парень ни на Николая Кровавого, ни на отца народов, ни даже на Пуйла Таврического.
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Каждый день на цензоре новость о перестрелках в Украине (не на передовой, а в кафешках). Они все русский мир любят?
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убили и повесили на него все убийства.... Не удивлюсь, если фсб начнет трындеть что он был любителем Украины
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вот она скрепность и любовь к русскому миру во всей красе.
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Каждый день на цензоре новость о перестрелках в Украине (не на передовой, а в кафешках). Они все русский мир любят?
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Ну конечно, разборки и убийство почти 20 студентов при помощи взрывчатки и расстрел выживших из ружья одно и тоже, происходит каждый день?
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Деньги любят, а этот красавчик действительно любил русский мир
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Начался идти щебень, не за горами те самые камни о которых мечтали и просили КРЫСчане!
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То,что кацапам хорошо - крымчанам - смерть ))
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Есть такая народная примета: падение рейтинга сцарявовы обратнопропорционально количеству терактов на территории Вымиратов.
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На основании данных о росте в Cросии численности мусульман некоторые эксперты предсказывают постепенное изменение страны, утверждая, что к концу века церкви уступят место мечетям, а большинство россиян будет молиться в направлении Мекки. Рамблер.
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Передайте клінцевичу, що вибачатись не треба
чим менше він відкриватиме рота, тим менше смердітиме
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скорее всего, его даже и убила гебня, для создания резонансного дела....
а может, прости Господи и людей других они же убили - уж очень "красиво" это для них....
не забываем Беслан....(
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были б такие очкуляры стиляжные я б не кончал с собой
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За такі окуляри ще 10 русскіх можна вбити?
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.колумбайн стайл....ему б еще секасос заниматься с друзьми..такое забадяжил..
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Якщо Росляков був би мусульманином, то цей злочин був би терактом.
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Такие случаи по всему миру случаются .В мозг каждому не заглянешь.
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Пошла волна свежих ботов с вбросами про обычный криминал, всячески замалчивая про политические предпочтения убийцы. Лахта раздуплилась?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНе теракт, а массовое убийство: оккупационные власти переквалифицировали дело о нападении на колледж в Керчи
 
 
 
 
 
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