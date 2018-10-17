 Украинские заробитчане попали в ДТП в Польше, травмированы 8 человек.

Граждане Украины попали в ДТП на северо-западе Польши, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польське радіо". Травмы получили 8 человек, все они находятся в больницах. Одного из пострадавших пришлось перевозить при помощи вертолета.

Авария произошла в деревне Нова Кишева Хрусты. С микроавтобусом столкнулся автомобиль марки Volkswagen Passat. По словам представителей местной полиции, ДТП произошло во время маневра опережения.

22-летний водитель Volkswagen, житель Поморского воеводства, пытался опередить другое транспортное средство. При этом он не убедился в безопасности маневра и лоб-в-лоб столкнулся с автобусом.

Травмы получили 28-летний водитель микроавтобуса, житель Силезского воеводства, и семеро его пассажиров. Это граждане Украины и Пакистана, приехавшие в Польшу на заработки, говорится в сообщении полиции.

Сколько среди пострадавших в результате ДПТ граждан Украины, не сообщают.

Всех раненых доставили в больницы. Одного из них пришлось перевозить при помощи вертолета спасателей.

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