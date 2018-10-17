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 Российский сенатор поспешил заявить об "украинском следе" в деле о теракте в Керчи

Российский сенатор Франц Клинцевич предположил, что в керченской трагедии просматривается "украинский след".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Читайте: Оккупационный режим может использовать взрыв в керченском колледже для развертывания настоящего террора в Крыму, - Ирина Геращенко

"Не думаю, что рука "Исламского государства" способна дотянуться до Керчи. Все это больше похоже на украинский след. Это могут быть как те или иные официальные структуры, так и отмороженные националисты, которые в ненависти к России готовы на все", - приводит слова Клинцевича его пресс-служба.

Также смотрите: Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой, - оккупационные власти. ФОТО

Напомним, взрыв произошел днем в среду в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли 18 человек, около 50 пострадали. Согласно информации Национального антитеррористического комитета, в здании сработало неустановленное взрывное устройство.

Керченский политехнический колледж открыт в 1930 году для подготовки кадров для единого горно-металлургического комплекса Камыш-Бурунского железорудного комбината и металлургического завода им. Войкова. Обучение ведется по 16 специальностям, ежегодно колледж принимает около 300 студентов-первокурсников.

Источник: https://censor.net.ua/n3091836
 
 
 Топ комментарии
 
путинская жаба сионистской наружности
как всегда пернула в лужу
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Крым был и есть Украина . Пять лет назад в Крыму был рай для недорогого отдыха , теперь , после того , как ху@ло туда залезло - мрак , развал и смерть .
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Крым был и есть Украина . Пять лет назад в Крыму был рай для недорогого отдыха , теперь , после того , как ху@ло туда залезло - мрак , развал и смерть .
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дык в Крыму сказали что это наварос
Российский сенатор поспешил заявить об "украинском следе" в деле о теракте в Керчи - Цензор.НЕТ 2586
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А хіба в когось з українців були сумніви що саме так і буде?
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путинская жаба сионистской наружности
как всегда пернула в лужу
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ну, почему же.
это информационная подготовка для крымских ублюдков перед закрытием крыма наглухо.

я всегда говорил: кацапы закроют границы сами...…. перед своей последней войной ..... с Китаем.
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Какой след ? Лолита 100 % отрабатывает рос-программу. Пересични громадяны ,еще не доросли от вековой догмы "моя хата скраю" Так шо,некому.
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Росляков був щирим рашистом зазомбованим культом побєдобєсія, мілітаризації і агресивного імперіалізма, який активно пропагує путлерівський злочинний режим.
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малацца!!!!
пральна!!!

кацапы, закрывайте крым ….

мы вам за это спасибо скажем!
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Это тот же самый кондом, который после "Слава Украине!" Дамагоя Виды выблевал, что "хорваты нас всегда предавали". Рашинский политический фрик.
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100 % - эти придурки постоянно повторяют мантру о том,что их предали - то чехи,то поляки,венгры,румыны,грузины,теперь украинцы - и искренне недоумевают,почему весь мир повернулся к ним жопой..
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Как только запахнет жареным, этот Франц сам предаст своего Хуйла.
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я все чекав: ну коли вже? і ось...
це упоротий імперіяліст, з ненависті до України він готовий озвучувати будь-яку брехню
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Наверное опять Зорян Шкиряк Потерял свою визитку
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Кацапы арестовывайте всех кто въезжает в Крым и на 20 лет за терроризм.
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Франка Кафку знаю. Франца Бекенбауера тоже. Так что это клинцевич?
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Чесно скажу, що не жаль. А Франц Клінцевич подібний вихідцю із Польщі...
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Жил в Зап.Белоруссии. Пытался стать учителем, но не вышло.
Стал замполитом.Был в Афгане ,и оттуда по тропе участников
б/действий в ВС,Госдума. Короче ......3,14
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главное... что первым гавкнул
а кто первый гавкает - тот чаще всего по хлебалу и получает
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...є хтось що чекав від мордора інших висновків...?
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"Руські" це українці і є. А москалів у Керченському ПТУ навряд чи було хоч кільканадцять душ. Якщо б хотіли москалів потратити, то є більш змоскалені місця.
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Ну и глупость!
Обкуренный утырок повторил "подвиг" Брэйвика, а уже кукарекают про какой то там "след"?
Обычная уголовщина.
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Не совсем обычная, Росляков ярый фанат Новороссии.
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Звісно, а хто ж ще мог всратися - тільки невістка.
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Мне никогда не понять это племя.
Ведь у этих студентов имеется опция обучения в Украине, для них создали упрощенную систему сдачи экзаменов, они могут обучаться на бюджетных местах в украинских ВУЗах и техникумах (писали, что был недобор на бюджетные места на обучение на преподавателей естественных наук). Получат украинские паспорта и безвиз, смогут продолжить обучение в Европе.
И вместо этого они предпочитают жить и учиться в той стране и получать грошовые зарплаты (если вообще найдут работу по специальности), имея хороший шанс просто не дожить до пенсии, а сейчас в Керчи вообще не дожить либо остаться инвалидами с оторванными конечностями.
Воистину, российская гопническая душа ширнармасс - потемки.
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не не ннеееее

пусть остаются на крыме… это лишнехромосомные вырожденцы.
они нигде не нужны кроме питоросссии.
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Отмороженый франц-сдохни при взрыве бытового газа у себя дома. А "визитку Яроша" подбросят,раз так просишь. Не сомневайся,дебил.
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В 1986-1988 годах служил в 345-м отдельном парашютно-десантном полку 40-й армии, участвовал в боевых действиях в Афганской войне в качестве «старшего инструктора политотдела по специальной пропаганде»[2]. По выражению его жены Ларисы, «занимался не совсем легальной[прояснить] работой»[1].

7 февраля 2018 года в интервью агентству «Интерфакс» Клинцевич заявил, что сирийский спецназ находится на месте крушения обломков российского штурмовика Су-25СМ, сбитого радикальными исламистами в провинции Идлиб[29]. «Поскольку спецназ находится на месте гибели летчика, в его распоряжении есть обломки самолета»,- подчеркнул он тогда, добавив, что, по неофициальной информации, самолет сбили из ПЗРК «Игла». В тот же день «РИА Новости» опровергло заявления Клинцевича, процитировав неназванного высокопоставленного собеседника в российском военном ведомстве: «Пустословные заявления со стороны, не имеющие никакого отношения к реальности, только вредят, а не помогают делу»[30].
5 апреля 2018 года СМИ опубликовали письмо находящегося в «Лефортово» бывшего главы службы безопасности Бориса Березовского Сергея Соколова, в котором он признался в фальсификации компрометирующих сведений в отношении руководителя «Тольяттиазота» Вячеслава Суслова и спикера Госдумы Вячеслава Володина[31][32]. В качестве возможного заказчика эксперты называли Франца Клинцевича[33][34].
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Вместо победонносной войнушки - победоносний терракт, так кацапская гебня развлекает собственный лохорат.
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Сенатор, блеать)))))))) Трибунов с легионерами у них еще нету?
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====Российский сенатор Франц Клинцевич предположил, что в керченской трагедии просматривается "украинский след"===

Забыл добавить - прилетели они на 5 км самолете...
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Простой вопрос
Російський сенатор поквапився заявити про "український слід" у справі про теракт у Керчі - Цензор.НЕТ 2833

Взрыв в здании керченского колледжа, убивший десять и ранивший семьдесят человек, на первый взгляд может показаться следующим ходом в обострении последних дней, связанным с церковными делами.

Уверен, что нет. Всё проще и страшней. Это ответ на падение внутрироссийского рейтинга Путина после поднятия пенсионного возраста для граждан РФ. Вспомните взрывы на Каширке, в Буйнакске, Волгодонске и далее везде. Это стандартный протокол действий путинской власти, переплавляющей страх в цифры «доверия».

Герман Антонов
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интересно на кой чёрт Украине устраивать терракт в колледже когда рядом мост или госструктуры РФ?
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Но это же кацапы! Когда Вы в последний раз видели логику в их размышлениях/действиях?
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kottigr117 октября 2018 | 15:46
Житель Керчи и бывший ученик политехнического колледжа Сергей (попросил не называть фамилию. - РБК) рассказал РБК со ссылкой на своего брата, который учится в колледже, что взрыв произошел в столовой учебного заведения. «У меня сегодня был там брат. Он ученик, с ним слава богу все хорошо. Он рассказал, что зашли люди, начали стрелять, а потом столовая взорвалась, студенты с окон прыгали, двух педагогов в упор застрелили», - рассказал Сергей.
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Белокурая бестия?
Установлена личность террориста из Керчи: Владислав Росляков, поступивший в колледж в 2015 году. Его нашли мёртвым.Російський сенатор поквапився заявити про "український слід" у справі про теракт у Керчі - Цензор.НЕТ 4835

Совершивший теракт в керченском политехническом колледже давно готовился к преступлению. Более того, по словам высокопоставленного собеседника Царьграда в Крыму, парень был сектантом. К какой именно секте он принадлежал, источник не сообщил.

Число погибших от теракта в оккупированной Керчи по последним данным выросло до 18 человек.

https://ibigdan.livejournal.com/22692297.html
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Він був сектантом? Так РПЦ теж секта.
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Вы просили камней, никто за язык вас не дёргал - зато биндер ныма.
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Тот,кто засунет свою голову в пасть крокодила пусть не удивляется, когда её откусят.
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Проведи експеримент з крокодилом і я зафіксую твоє здивування
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То, что теракт устроила ФСБ параши- к гадалке не ходи. Лох со 150 охотничьими патронами и комиксами про задротов из "Новоотсосии" во множественном числе бегал по техникуму и стрелял из автоматов... Російський сенатор поквапився заявити про "український слід" у справі про теракт у Керчі - Цензор.НЕТ 2622
Вопрос- зачем в Керчи и почему именно сейчас? Думаю, что параша попробует полностью перекрыть Керченский пролив для судов идущих в Бердянск и Мариуполь. И это только для начала...
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клинцевич,кто же ещё,отрабатывает пайковые,жизнерадостное еврейское создание,напуганное войной,девичья фамилия обсери -голяшкин.
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Ну конечно, куда же без украинского следа. Російський сенатор поквапився заявити про "український слід" у справі про теракт у Керчі - Цензор.НЕТ 3434
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийский сенатор поспешил заявить об "украинском следе" в деле о теракте в Керчи
 
 
 
 
 
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