 Российский сенатор поспешил заявить об "украинском следе" в деле о теракте в Керчи

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Не думаю, что рука "Исламского государства" способна дотянуться до Керчи. Все это больше похоже на украинский след. Это могут быть как те или иные официальные структуры, так и отмороженные националисты, которые в ненависти к России готовы на все", - приводит слова Клинцевича его пресс-служба.
Напомним, взрыв произошел днем в среду в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли 18 человек, около 50 пострадали. Согласно информации Национального антитеррористического комитета, в здании сработало неустановленное взрывное устройство.
Керченский политехнический колледж открыт в 1930 году для подготовки кадров для единого горно-металлургического комплекса Камыш-Бурунского железорудного комбината и металлургического завода им. Войкова. Обучение ведется по 16 специальностям, ежегодно колледж принимает около 300 студентов-первокурсников.
как всегда пернула в лужу
это информационная подготовка для крымских ублюдков перед закрытием крыма наглухо.
я всегда говорил: кацапы закроют границы сами...…. перед своей последней войной ..... с Китаем.
пральна!!!
кацапы, закрывайте крым ….
мы вам за это спасибо скажем!
це упоротий імперіяліст, з ненависті до України він готовий озвучувати будь-яку брехню
Стал замполитом.Был в Афгане ,и оттуда по тропе участников
б/действий в ВС,Госдума. Короче ......3,14
а кто первый гавкает - тот чаще всего по хлебалу и получает
Обкуренный утырок повторил "подвиг" Брэйвика, а уже кукарекают про какой то там "след"?
Обычная уголовщина.
Ведь у этих студентов имеется опция обучения в Украине, для них создали упрощенную систему сдачи экзаменов, они могут обучаться на бюджетных местах в украинских ВУЗах и техникумах (писали, что был недобор на бюджетные места на обучение на преподавателей естественных наук). Получат украинские паспорта и безвиз, смогут продолжить обучение в Европе.
И вместо этого они предпочитают жить и учиться в той стране и получать грошовые зарплаты (если вообще найдут работу по специальности), имея хороший шанс просто не дожить до пенсии, а сейчас в Керчи вообще не дожить либо остаться инвалидами с оторванными конечностями.
Воистину, российская гопническая душа ширнармасс - потемки.
пусть остаются на крыме… это лишнехромосомные вырожденцы.
они нигде не нужны кроме питоросссии.
7 февраля 2018 года в интервью агентству «Интерфакс» Клинцевич заявил, что сирийский спецназ находится на месте крушения обломков российского штурмовика Су-25СМ, сбитого радикальными исламистами в провинции Идлиб[29]. «Поскольку спецназ находится на месте гибели летчика, в его распоряжении есть обломки самолета»,- подчеркнул он тогда, добавив, что, по неофициальной информации, самолет сбили из ПЗРК «Игла». В тот же день «РИА Новости» опровергло заявления Клинцевича, процитировав неназванного высокопоставленного собеседника в российском военном ведомстве: «Пустословные заявления со стороны, не имеющие никакого отношения к реальности, только вредят, а не помогают делу»[30].
5 апреля 2018 года СМИ опубликовали письмо находящегося в «Лефортово» бывшего главы службы безопасности Бориса Березовского Сергея Соколова, в котором он признался в фальсификации компрометирующих сведений в отношении руководителя «Тольяттиазота» Вячеслава Суслова и спикера Госдумы Вячеслава Володина[31][32]. В качестве возможного заказчика эксперты называли Франца Клинцевича[33][34].
Забыл добавить - прилетели они на 5 км самолете...
Взрыв в здании керченского колледжа, убивший десять и ранивший семьдесят человек, на первый взгляд может показаться следующим ходом в обострении последних дней, связанным с церковными делами.
Уверен, что нет. Всё проще и страшней. Это ответ на падение внутрироссийского рейтинга Путина после поднятия пенсионного возраста для граждан РФ. Вспомните взрывы на Каширке, в Буйнакске, Волгодонске и далее везде. Это стандартный протокол действий путинской власти, переплавляющей страх в цифры «доверия».
Герман Антонов
Житель Керчи и бывший ученик политехнического колледжа Сергей (попросил не называть фамилию. - РБК) рассказал РБК со ссылкой на своего брата, который учится в колледже, что взрыв произошел в столовой учебного заведения. «У меня сегодня был там брат. Он ученик, с ним слава богу все хорошо. Он рассказал, что зашли люди, начали стрелять, а потом столовая взорвалась, студенты с окон прыгали, двух педагогов в упор застрелили», - рассказал Сергей.
Установлена личность террориста из Керчи: Владислав Росляков, поступивший в колледж в 2015 году. Его нашли мёртвым.
Совершивший теракт в керченском политехническом колледже давно готовился к преступлению. Более того, по словам высокопоставленного собеседника Царьграда в Крыму, парень был сектантом. К какой именно секте он принадлежал, источник не сообщил.
Число погибших от теракта в оккупированной Керчи по последним данным выросло до 18 человек.
https://ibigdan.livejournal.com/22692297.html
Вопрос- зачем в Керчи и почему именно сейчас? Думаю, что параша попробует полностью перекрыть Керченский пролив для судов идущих в Бердянск и Мариуполь. И это только для начала...