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Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
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 Оккупационный режим может использовать взрыв в керченском колледже для развертывания настоящего террора в Крыму, - Ирина Геращенко

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко соболезнует в связи с жертвами взрыва в колледже в Керчи и опасается, что оккупационные власти могут использовать эту трагедию для организации настоящего террора на полуострове.

Об этом Ирина Геращенко написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Керчь - это Украина ... искренние соболезнования семьям погибших. Пострадавшим, раненым - скорейшего выздоровления. Сегодня мы, вся Украина, скорбим вместе с керчанами и сочувствуем вам, дорогие наши. Оккупационный режим, который не может обеспечить безопасность крымчан, должен обеспечить пострадавших необходимым лечением. И конечно, есть большой риск, что оккупационный режим может использовать эту страшную историю, которую, вероятно, сам и спровоцировал, для развертывания настоящего террора на оккупированном полуострове. кэгэбисты - мастера провокаций и взрывов, мастера развязывать террор на крови... Вспомним взрывы и теракты в Москве, Чечне, Беслане других городах и регионах РФ, которые организованы самой российской властью для запугивания людей и террора. Сердце болит от того, во что превращается когда-то туристический Крым. Отравление детей в Армянске, взрывы в Керчи. Горе, безответственность, бесхозяйственность, беда, разрушение, смерть", - завила Геращенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": При теракте в Керчи погибли 18 человек, ранены - 40. Оккупанты объявили трехдневный траур в Крыму (обновлено)

Оккупационный режим может использовать взрыв в керченском колледже для развертывания настоящего террора в Крыму, - Ирина Геращенко 01

Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 18 человек, ранены - 40Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой

Источник: https://censor.net.ua/n3091834
 
   
 Топ комментарии
 
,Ира, твои шансы на новое депутанство нулевые. Даже несмотря на твоего любимого конька Оккупационный режим может использовать взрыв в керченском колледже для развертывания настоящего террора в Крыму, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6021
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Вообще то террор уже идет полным ходом, сегодня сторонник Новороссии и рузьке мира Рослякков убил в Керчи 20 украинских детей.
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убийца оказался сторонником выдуманной на лубянке "новороссии"
https://twitter.com/belamova/status/1052536948483612673
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Оккупационный режим может использовать взрыв .... ===

Так похоже что они его сами и сварганили для этого...

Как Путин пришел к власти на взрывах, теперь Крым тоже "влился" в общую "струю"... (((
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,Ира, твои шансы на новое депутанство нулевые. Даже несмотря на твоего любимого конька Оккупационный режим может использовать взрыв в керченском колледже для развертывания настоящего террора в Крыму, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6021
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Там еще жинка третьего тысячелетия пластику сделала.Думала,что ее не узнают.Но куда спрячешь такой красивый нос. Таки не быть им депутатами.
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Оккупационный режим может использовать взрыв в керченском колледже для развертывания настоящего террора в Крыму, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 4300
если шо, региАналы своих не бросают Оккупационный режим может использовать взрыв в керченском колледже для развертывания настоящего террора в Крыму, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 7279
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так называемые "руссские" взорвали колледж на крыме.
даже не удивительно.
товарисч путин так предсказуем.
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А как выплясывали от присоединения к родной гавани.Вот и пришел порядки наводить. А быдло стерпит.
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‏@_U_R_I_c
Директор Политехнического колледжа рассказывает, что автоматчиков было несколько, и они прицельно убивали детей, заходя в аудитории.
И все исчезли!
В наводненной ФСБшниками и военными Керчи.
Фантастика!

Виталий С.
@vits2014
Недолго думали, как поднять упавший рейтинг Путина. Да так же, как поднимали
его 3-х процентный рейтинг в 1999 году, чтобы протащить в президенты.

Michael Avrinsky
‏@gsl2k10
Запретили хамон,
Запретили Афон,
С нетерпением ждём
Мы расстрел за айфон
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Что значить может? А для чего еще его делали...? Оккупационный режим может использовать взрыв в керченском колледже для развертывания настоящего террора в Крыму, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 1547
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Хотели радную говень, что не так? Она пришла....главное нет войны.....дебилы бля (с)
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Кто хотел? Их окупировали.Крым окупирован.
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В Керчи 100% топят и топили за хуйла с паРашей.
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Зачем тогда Геращенко их жалеет и соболезнует.Она что проватница?
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Так уже давно известно, что она кацапница!
Куда СБУ смотрит?
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Зачем жалеет? Чтобы напомнить блудным сыновьям и дочерям, что Крым (вместе с крымчанами) - это Украина. А своих людей, украинцев мы жалеем.
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А это знак что они хотят отказаться от Крыма.
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Луценчиха начала запугивать. Типа парашенко только может врага удержать ))
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убийца оказался сторонником выдуманной на лубянке "новороссии"
https://twitter.com/belamova/status/1052536948483612673
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Не на Лубянке, а на Огарёва.
И не выдуманной, а украденной... с Петровки!
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Хуйло себе рейтинг поднимает, потерпите немного в руской говени.
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Показали бы фото "террориста", что он из-за одного выстрела умер. А может это и сам пострадавший.
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Вообще то террор уже идет полным ходом, сегодня сторонник Новороссии и рузьке мира Рослякков убил в Керчи 20 украинских детей.
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а ведь правы те, кто говорят...что убили 18 украинских ребят
(свидетельства о рождении, наверное, у них украинские)
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12 украинских, 4 русских и двух еврейских. Тебе всех одинаково жаль? Или избирательно?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупационный режим может использовать взрыв в керченском колледже для развертывания настоящего террора в Крыму, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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