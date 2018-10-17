 Оккупационный режим может использовать взрыв в керченском колледже для развертывания настоящего террора в Крыму, - Ирина Геращенко

Об этом Ирина Геращенко написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Керчь - это Украина ... искренние соболезнования семьям погибших. Пострадавшим, раненым - скорейшего выздоровления. Сегодня мы, вся Украина, скорбим вместе с керчанами и сочувствуем вам, дорогие наши. Оккупационный режим, который не может обеспечить безопасность крымчан, должен обеспечить пострадавших необходимым лечением. И конечно, есть большой риск, что оккупационный режим может использовать эту страшную историю, которую, вероятно, сам и спровоцировал, для развертывания настоящего террора на оккупированном полуострове. кэгэбисты - мастера провокаций и взрывов, мастера развязывать террор на крови... Вспомним взрывы и теракты в Москве, Чечне, Беслане других городах и регионах РФ, которые организованы самой российской властью для запугивания людей и террора. Сердце болит от того, во что превращается когда-то туристический Крым. Отравление детей в Армянске, взрывы в Керчи. Горе, безответственность, бесхозяйственность, беда, разрушение, смерть", - завила Геращенко.
Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 18 человек, ранены - 40. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.
Так похоже что они его сами и сварганили для этого...
Как Путин пришел к власти на взрывах, теперь Крым тоже "влился" в общую "струю"... (((
если шо, региАналы своих не бросают
даже не удивительно.
товарисч путин так предсказуем.
Директор Политехнического колледжа рассказывает, что автоматчиков было несколько, и они прицельно убивали детей, заходя в аудитории.
И все исчезли!
В наводненной ФСБшниками и военными Керчи.
Фантастика!
Виталий С.
@vits2014
Недолго думали, как поднять упавший рейтинг Путина. Да так же, как поднимали
его 3-х процентный рейтинг в 1999 году, чтобы протащить в президенты.
Michael Avrinsky
@gsl2k10
Запретили хамон,
Запретили Афон,
С нетерпением ждём
Мы расстрел за айфон
Куда СБУ смотрит?
https://twitter.com/belamova/status/1052536948483612673
И не выдуманной, а украденной... с Петровки!
(свидетельства о рождении, наверное, у них украинские)