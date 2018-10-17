EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  3105  15
Материалы по теме:
Все про:Кировоградщина (267) СБУ (12907) терроризм (17954)

 Террориста "ДНР" из батальона "Восток" задержали в Кировоградской области, - СБУ. ФОТО

Мужчина в последнее время жил в России, а сейчас приехал в гости к родственникам.

Сотрудники СБУ задержали в Кировоградской области террориста организации "ДНР". Об этом сообщают в пресс-центре СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужбы установили, что житель области в июле 2014 года присоединился к рядам террористической организации "ДНР" и поступил в незаконное вооруженное формирование боевиков так называемого батальона "Восток". Злоумышленник принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей", – говорится в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: CБУ разоблачила экс-замглавы Высшего Хозсуда на финансировании террористических организаций "Л/ДНР". ФОТО

Как отметили в СБУ, в начале этого года наемник покинул ряды "ДНР" и переехал в Россию. Сотрудники СБУ задержали его в одном из поселков Кировоградской области, куда он приехал навестить родственников.

Сейчас террористу объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Террориста ДНР из батальона Восток задержали в Кировоградской области, - СБУ 01

Также на Цензор.НЕТ: Пять террористов "ДНР" получили разные сроки заключения в суде Мариуполя, - ГПУ

Источник: https://censor.net.ua/n3091832
 
   
 Топ комментарии
 
Чувак дивиться, що у владній верхівці уже усі свої, дай, думає, і я приїду на побивочку.
 показать весь комментарий
 
Про программу " тебя ждут дома", уже все слышали но не увидели колонны кающихся, идущих сдаваться,напротив жируют, набив карманы мородерством, кацапскими грошами иуды, и" сердобольным" красным крестом, некоторые еще и пенсию в Украине ездят получать!
НАКАЖИТЕ ЭТУ ТВАРЬ ПОКАЗАТЕЛЬНО! Пусть не только знают, что есть не только дорога назад и самый гуманный суд в мире, но и серьезная ответственность за совершенное преступление!
 показать весь комментарий
 
що ти несешь, кацапура? Якщо б там була жулька, або жопоболок, або гриценко, тоді було би фіаско... А Порошенко тримає удар добре!! Багато гівна навколо, але воно ж випливало нагору на протязі 26-27 років... Тепер чиститься Україна... А Моісей 40 років водив пустелею народ, щоб очистився... У нас все буде добре!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чувак дивиться, що у владній верхівці уже усі свої, дай, думає, і я приїду на побивочку.
 показать весь комментарий
 
 
що ти несешь, кацапура? Якщо б там була жулька, або жопоболок, або гриценко, тоді було би фіаско... А Порошенко тримає удар добре!! Багато гівна навколо, але воно ж випливало нагору на протязі 26-27 років... Тепер чиститься Україна... А Моісей 40 років водив пустелею народ, щоб очистився... У нас все буде добре!
 показать весь комментарий
 
 
как чистится? Кто-то уже сидит за коррупцию? Или суды начали возвращать государству незаконно приватизированные предприятия? Ваш Порошенко был поставлен для сохранения олигархического режима и их многомиллиардных состояний.
 показать весь комментарий
 
У нас все буде добре! Коли попруть баригу?
 показать весь комментарий
 
Чувак подумал что про него забыли ,а тут оп.
 показать весь комментарий
 
 
Расползается гной по Украине!!,далее будет...
 показать весь комментарий
 
 
Ну нахрена это говно задерживали. Лучше бы пристрелили. Наш доблестный суд даже при доказанности в боевых действиях, больше 9 лет не даст. А то что эта мразь положила не одного украинского хлопца, суддейским начхать.
 показать весь комментарий
 
 
да ти шо? А потом сидеть за него кому-то?
 показать весь комментарий
 
Ну нахрена это говно задерживали.

В патриотическом угаре всех торговых партнеров пересажают... Чем ближе к выборам,тем больше будет задерживать и подсовывать не стандартные события.
 показать весь комментарий
 
Про программу " тебя ждут дома", уже все слышали но не увидели колонны кающихся, идущих сдаваться,напротив жируют, набив карманы мородерством, кацапскими грошами иуды, и" сердобольным" красным крестом, некоторые еще и пенсию в Украине ездят получать!
НАКАЖИТЕ ЭТУ ТВАРЬ ПОКАЗАТЕЛЬНО! Пусть не только знают, что есть не только дорога назад и самый гуманный суд в мире, но и серьезная ответственность за совершенное преступление!
 показать весь комментарий
 
 
"дежурил на блокпостах и подвозил воду "безоружия" " ...
 показать весь комментарий
 
 
Ну там подметал, стриг, брил, подмывал и ставил клизьмы,ну то такое...
 показать весь комментарий
 
чего харю не показали то ??? .... всёравно ему на зоне не жить.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррориста "ДНР" из батальона "Восток" задержали в Кировоградской области, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх