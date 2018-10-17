 РФ попытается отодвинуть вопрос политзаключенных на второй план после получения автокефалии Украиной, - Климкин

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 54% украинцев поддерживают создание Поместной церкви, - опрос

"В прошлую пятницу было заседание в МИД по вопросу освобождения политических заключенных. Был телемост с оккупированным Крымом. Одной из тем, о которой мы говорили, это то, что мы не должны сейчас ослаблять свои усилия. Это абсолютно важно, иначе Россия этим воспользуется. Мы проговорили, какие акции мы будем делать совместно с нашими неправительственными организациями, с нашими партнерами", - сообщил глава ведомства.

Он также отметил, что эта тема была одной из ключевых во время встречи с министром иностранных дел ЕС Федерикой Могерини.

"Очень важно сейчас предоставить дополнительный толчок в отношении всех политзаключенных. И это для нас важно, поскольку Россия после получения автокефалии Украины будет пытаться очень последовательно все вопросы политических заключенных отодвинуть на второй план", - рассказал Климкин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минкульт распорядился провести учет всех историко-культурных ценностей в храмах УПЦ МП. ДОКУМЕНТ

Напомним, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.