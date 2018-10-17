 Организатор атаки на колледж - житель Керчи Владислав Росляков, он покончил с собой, - оккупационные власти. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Студент, устроивший взрыв в колледже в Керчи, покончил с собой, сообщил глава оккупантов Сергей Аксенов.

"Студент этого колледжа, 22 года, учился на четвертом курсе в этом же учебном заведении", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

"Потенциальный убийца застрелился, покончил с собой. Тело убийцы обнаружено в библиотеке на втором этаже", - сказал Аксенов.

Следком России подтвердил, что в нападении на колледж подозревается: студент 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа.

"Оперативно была установлена личность молодого человека, пришедшего в колледж непосредственно перед происшествием, который, исходя из видеозаписи, держал в руках ружье", - сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

"Им оказался студент 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа. Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство", - сказала представитель СК РФ.

Она отметила, что в настоящее время на месте продолжает работать следственно-оперативная группа, изымаются предметы и следы, имеющие значение для расследования, продолжаются допросы свидетелей и очевидцев, в ближайшее время будут назначены судебно-медицинские и иные экспертизы.

Владислав Росляков был зачислен в политехнический техникум в 2015. 8 сентября Росляков получил разрешение на ружьё 12 калибра, а несколько дней назад он приобрёл к нему 150 патронов.

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Учащиеся колледжа рассказали, что незадолго до взрыва один из учеников оставил в столовой рюкзак. Также они сообщили, что слышали от этого молодого человека об опытах со взрывчаткой.

Вот этого человека, по версии "Мэш", объявили в розыск за причастность к теракту.