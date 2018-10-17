EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  25518  121
Материалы по теме:
Все про:взрыв (4109) Керчь (302) теракт (1961)

 Организатор атаки на колледж - житель Керчи Владислав Росляков, он покончил с собой, - оккупационные власти. ФОТО

Под описание нападавшего (судя по неофициальным данным) подпадает Росляков Владислав Игоревич, зачисленный в колледж в 2015 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: При теракте в Керчи погибли 13 человек, большинство из 50 раненых - подростки. Оккупанты объявили трехдневный траур в Крыму

Студент, устроивший взрыв в колледже в Керчи, покончил с собой, сообщил глава оккупантов Сергей Аксенов.

"Студент этого колледжа, 22 года, учился на четвертом курсе в этом же учебном заведении", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

"Потенциальный убийца застрелился, покончил с собой. Тело убийцы обнаружено в библиотеке на втором этаже", -  сказал Аксенов.

Следком России подтвердил, что в нападении на колледж подозревается: студент 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа.

"Оперативно была установлена личность молодого человека, пришедшего в колледж непосредственно перед происшествием, который, исходя из видеозаписи, держал в руках ружье", - сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

"Им оказался студент 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа. Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство", - сказала представитель СК РФ.

Она отметила, что в настоящее время на месте продолжает работать следственно-оперативная группа, изымаются предметы и следы, имеющие значение для расследования, продолжаются допросы свидетелей и очевидцев, в ближайшее время будут назначены судебно-медицинские и иные экспертизы.

Владислав Росляков был зачислен в политехнический техникум в 2015. 8 сентября Росляков получил разрешение на ружьё 12 калибра, а несколько дней назад он приобрёл к нему 150 патронов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Настоящий теракт. Как это положено. Как в Беслане", - директор техникума Гребенникова о взрыве в оккупированной Керчи. ВИДЕО

Учащиеся колледжа рассказали, что незадолго до взрыва один из учеников оставил в столовой рюкзак. Также они сообщили, что слышали от этого молодого человека об опытах со взрывчаткой.

Вот этого человека, по версии "Мэш", объявили в розыск за причастность к теракту. 

Организатор атаки на колледж - житель Керчи Владислав Росляков, он покончил с собой, - оккупационные власти 01

Организатор атаки на колледж - житель Керчи Владислав Росляков, он покончил с собой, - оккупационные власти 02

Источник: https://censor.net.ua/n3091829
 
 
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Не просто покончил с собой, а покончил с собой с криками СЛАВА УКРАИНЕ!!!!
Совпадение, не думаю)))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
Согласно его странице ВКонтакте парень был поехавшим антифашистом и панком.
8 сентября Росляков получил разрешение на ружьё 12 калибра, а несколько дней назад он
приобрёл к нему 150 патронов после чего убил 18 человек и ранил больше 50....Причина теракта - последование идеям двух американских школьников устроивших расстрел в школе Колумбайн. Эту версию подтверждает как его статус в социальной сети, который аналогичен записям последователей Колумбайна, так и его одежда в которой он пришёл совершать нападение на учеников...
фотография на которой наш «герой» слева, а справа его «вдохновители» в лице убийц Колумбайн...
Організатор атаки на коледж - 22-річний житель Керчі, він наклав на себе руки, - окупаційна влада - Цензор.НЕТ 4828
 показать весь комментарий
 
 
ничего к этим касабам не липнет, только дерьмао.
 показать весь комментарий
 
 
Педалить нужно этого парня, и показать образ настоящего "антифашиста" Організатор атаки на коледж - житель Керчі Владислав Росляков, він скоїв самогубство, - окупаційна влада - Цензор.НЕТ 1145
 показать весь комментарий
 
Керченский "террорист",убивший -взорвавший всех в политехническом колледже и застрелившийся сам,заходил на свою страницу в ВК 16 мин.тому назад Так бывает...да-да...
 показать весь комментарий
 
 
И что...? Для Вас это сенсация...? Разве он не мог передать пароли входа на свою страницу кому нибудь другому.?
 показать весь комментарий
 
сказать что ты антихвашист и дадут бесплатно
 показать весь комментарий
 
ти що по кантактам шаришся?)' так там і твою фейскову сторинку стіворять скажуть що це ти, то фуфло усе і контакт фсбшне лайно.
 показать весь комментарий
 
 
Нет меня Вконтактах.... вся инфа с других открытых СМИ
 показать весь комментарий
 
ну і що що нема створити фейкову сторінку то три хвилини, це як один клоун тут доказував що я з масквабаду
 показать весь комментарий
 
У него там "анархия - мать порядка" и черно-красный флаг махновцев. Так что он не бандеровец, а махновец! Ну и просто больной человек... Куда родители смотрели? Організатор атаки на коледж - житель Керчі Владислав Росляков, він скоїв самогубство, - окупаційна влада - Цензор.НЕТ 4248 Організатор атаки на коледж - житель Керчі Владислав Росляков, він скоїв самогубство, - окупаційна влада - Цензор.НЕТ 2970
 показать весь комментарий
 
Гонево.Типично по кацапски.... какой-то там студентик...расстрелял...покончил с собой.Подводная лодка и Норд-ост-часть третья.Плохо кровавая гэбня работает,топорно.
 показать весь комментарий
 
 
Любой кинолог подтвердит:если в одном вольере перегородить пополам и посадить двух собак,а затем с двух сторон раздразнить их,то после того как перегородку удалить - собаки вцепятся друг в друга,хотя до этого относились нормально.Россия, своей пропагандой ненависти к окружающему миру,покалечила психику детям.Вливая всякое дерьмо в детские головы россияне не понимают,что враги где то далеко,а свои вот они.Это первый китайский звоночек,это только начало большого пи***ца.Удачи.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОрганизатор атаки на колледж - житель Керчи Владислав Росляков, он покончил с собой, - оккупационные власти. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх