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 Новое региональное управление морской охраны возьмет под контроль всю морскую границу Украины, - Цигикал

Региональное управление морской охраны Государственной пограничной службы, которое начнет полноценную работу до конца текущего 2018 года, возьмет под охрану всю морскую границу Украины в акватории Черного и Азовского морей, заявляет глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

Во время мероприятий в Донецко-Луганском региональном управлении П.Цигикал отметил, что в условиях российской агрессии, террористических угроз и миграционного кризиса пограничники принимают дополнительные меры по усилению контроля над въездом в Украину, а для прикрытия территории Украины от вторжения с моря наращивается морская компонента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"До конца года будет развернуто новое Региональное управление морской охраны, которое возьмет под охрану всю морскую границу от Измаила до Мариуполя, корабельно-катерный состав пополняем новыми катерами", - сказал руководитель Госпогранслужбы.

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Как сообщалось, в мае текущего года украинское погранведомство начало комплексную реформу морской охраны, в рамках которой было создано региональное управление морской охраны.

Источник: https://censor.net.ua/n3091827
 
 
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В Украине все новое - это хорошо забытое,старое...
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Вот тут Вы не правы, старое это старое, оно как было так и осталось, а очередное новое только добавляется, в данном случае +5-8 генералов и т.д.
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очередная региАнальная реформа от петра
генералы плодятся быстрее чем тараканы
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовое региональное управление морской охраны возьмет под контроль всю морскую границу Украины, - Цигикал
 
 
 
 
 
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