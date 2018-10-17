 Польша заменит часть российского газа американским: Варшава подписала контракт на поставку газа из США в течение 20 лет

В Польше подписан контракт на поставку сжиженного газа из США в течение ближайших 20 лет, заявил глава национального нефтегазового концерна PGNiG Петр Возьняк. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".
В рамках договоров с тремя компаниями, Польша ежегодно будет покупать больше пяти миллиардов кубометров природного газа (страна потребляет около 16 миллиардов кубометров в год). Поставки будут проходить по формуле Free on Board. Это означает, что польская компания становится владельцем сырья уже при отправке и сама будет указывать порт назначения. Глава нефтегазового концерна уточнил, что рассматривается увеличение объема поставок американского газа в будущем.
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Стоимость сделки пока не разглашается. В сентябре во время визита в Варшаву президент США Дональд Трамп пообещал стране поставки "огромного количества топлива по хорошей цене".
Постепенное снижение зависимости от российского газа – стратегическая цель польского правительства. В стране давно недовольны высокими ценами на российское топливо, его стоимость считают политически мотивированной. Польский национальный нефтегазовый концерн по этому поводу подал иск в арбитражный суд в Стокгольме против Газпрома.
В Польше также негативно относятся к строительству газопровода "Северный поток-2" , который будет поставлять газ из России в Германию.
В первой половине 2018 году Россия обеспечила 75 процентов потребления природного газа в Польше. Договоренность с американскими компаниями – подготовка к изменению положений контракта по поставке газа из России, который истекает в 2022 году.
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Во-вторых отсутствие терминалов. То есть что-то там вроде есть, но этого мало.
В-третьих реверс, который не запустить, пока по трубам орда качает свой газ.
«Проход СПГ-танкеров через Босфор - проблематичный вопрос. Прежде всего речь идет о безопасности в уже загруженной и узкой протоке. Стамбул - густонаселенный город, а СПГ-танкеры - нефтяные. В случае аварий, а они с нефтяными танкерами уже случались, последствия для населения и Стамбула будут разрушительными», - цитирует Тезеля «Укринформ».
По его словам, решение о запрете не зависит от международной обстановки или от страны, которая обратилась с такой проьсбой. «Мы бы так же ответили любому другому соседу по Черному морю, который бы обратился к нам относительно прохождения СПГ-танкеров через Босфор», - сказал посол.
В конце февраля специальный посланник и координатор по международным энергетическим вопросам, руководитель Бюро энергетических ресурсов в Государственном департаменте США Амос Хохштейн заявлял, что США пока не смогут напрямую поставлять газ Украине. Он подчеркивал, что у Соединенных Штатов для этого нет необходимых мощностей.
«Что касается прямых поставок сжиженного газа на Украину, то вам нужны мощности для его приема, регазификационный терминал или установка. А с этим как раз проблема. Потому что некоторые страны не хотят пропускать сжиженный газ через Босфор», - отмечал представитель Госдепа.
Между тем, по словам министра энергетики России Александра Новака, долг Украины за российский газ вырос до 2,477 млрд долларов с учетом пеней и штрафов.
Ранее в пятницу Газпром подтвердил получение от Украины 15 млн долларов предоплаты российского газа за март. По словам заместителя начальника департамента по информационной политике российской компании Сергея Куприянова, этих средств хватит для оплаты поставок газа до конца следующей недели.
Перед этим украинская корпорация «Нафтогаз» сообщила о перечислении Газпрому 15 млн долларов предоплаты за газ в марте.
17 марта представитель Газпрома говорил, что российского газа, предоплаченного украинским Нафтогазом, должно хватить до 23 марта включительно.
С учетом последней суммы Нафтогаз заплатил Газпрому за поставки газа в марте 90 млн долларов. По данным Укртрансгаза, в период с 1 по 15 марта Украина импортировала из России 150,147 млн кубометров газа. Среднесуточный объем потребления российского газа в первые 15 дней марта держался на уровне 10 млн кубометров.
Глава минэнерго Украины Владимир Демчишин заявил, что Киев рассчитывает, что в течение двух-трех недель вопрос с ценой на российский газ на период с 1 апреля будет полностью решен.
Глава Минэнерго России Александр Новак заявлял, что Москва готова рассмотреть возможность предоставления скидки на газ для Украины в рамках действующего контракта Нафтогаза с Газпромом, если будет соответствующее обращение украинской стороны. При этом Киев считает, что российский газ должен стоить в летний период дешевле 300 долларов за тысячу кубометров.
"В Высоцке (Ленинградская область) компании «НОВАТЭК» и «Газпром» завершают строительство терминала по производству и перегрузке сжиженного природного газа (СПГ). Комплекс сжижения природного газа производительностью 660 тысяч тонн СПГ в год планируется запустить в конце 2018 года - начале 2019 года."