 При теракте в Керчи погибли 19 человек, ранены около 40. Оккупанты объявили трехдневный траур в Крыму (обновлено)

Количество жертв нападения на колледж в Керчи возросло до 19 человек. Об этом сообщили в Центре медицины катастроф Крыма, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
19-й погибший был учащимся колледжа.
В больницах, по разным данным, остаются от 37 до 41 пострадавших в результате нападения.
17 октября на территории оккупированного Крыма в городе Керчь произошел взрыв в политехническом колледже.
Следственный комитет России расследует случившееся как "убийство двух и более лиц общеопасным способом".
По данным СК РФ, убийства осуществил студент 4-го курса колледжа 18-летний Владислав Росляков.
Его тело с огнестрельным ранением обнаружили в библиотеке колледжа. Оккупационный "глава Крыма" Аксенов заявил, что убийца покончил с собой.
В оккупированном Крыму из-за теракта в колледже введен режим чрезвычайной ситуации и объявлен трехдневный траур.
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Зачетно улыбнул)
похожевычеркни...
Где новость, поднимают завтра цену на газ и на сколько. Завтра 18-е, а анонс был на завтра.
Будь Крым в составе Украины - никто 18-летнему подростку оружие бы не продал. Моему сыну недавно исполнился 21 и мы шутили, что теперь он может законно покупать крепкие спиртные напитки. У нас водку можно покупать с 21, а в России ружья с 18!!! Я в шоке.
Давно ми голос кремля не чули
упирі нічого не бояться і не соромляться
їх давно би закрити..
Рустем АдагамовПодлинная учетная запись @adagamov 30 мин.30 минут назад
Крым, сентябрь 2018 года.
День города в Джанкое.
разрыв прям шаблонов..
Уверен, те кто злорадствуют ничем не лучше кацапов, а может это кацапы и есть.
1 ч. ·
Число погибших в Керчи выросло до 19.
Мне снова кажется, что наш МИД должен вызвать и.о. посла РФ к себе (или как там сейчас у мокшей эта должность называется), вручить ноту, инициировать созыв СБ ООН, поднимать кипиш в других международных организациях и т.д. Другими словами - сделать все для максимальной огласки на весь мир о том, что оккупанты аннексировали территорию, а обеспечить безопасность наших граждан не могут. Тему Крыма, Донбасса, как мне кажется, нужно постоянно нагнетать, информационно бесконечно долбить северных тварей по поводу и без. Неустанно долбить, долбить тему, как настоящие зануды. Конечная цель - вернуть на повестку дня этот вопрос, чтобы полуостров для кремлядей выходил таким "боком", такой ценой, чтобы внутри РФ из каждого холодильника исходил лозунг "Крым пора отдавать! Нахера он нам нужен?"
Очень жаль мы скорбим
Слабо верится , что это юнец уложил столько людей !
Отрыжка.
Поэтому , ради усмирения лохов, естественно лучший метод - это страх.
' Лучше пойти на пенсию в сто лет, чем по7ибнуть от украинской дрг '
Вот что хотел сказать этим террактом Вова хуйло