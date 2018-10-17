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Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
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 При теракте в Керчи погибли 19 человек, ранены около 40. Оккупанты объявили трехдневный траур в Крыму (обновлено)

Количество жертв нападения на колледж в Керчи возросло до 19 человек, в больницах остаются около 40.

Количество жертв нападения на колледж в Керчи возросло до 19 человек. Об этом сообщили в Центре медицины катастроф Крыма, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

19-й погибший был учащимся колледжа.

В больницах, по разным данным, остаются от 37 до 41 пострадавших в результате нападения.

17 октября на территории оккупированного Крыма в городе Керчь произошел взрыв в политехническом колледже.

Следственный комитет России расследует случившееся как "убийство двух и более лиц общеопасным способом".

По данным СК РФ, убийства осуществил студент 4-го курса колледжа 18-летний Владислав Росляков.

Его тело с огнестрельным ранением обнаружили в библиотеке колледжа. Оккупационный "глава Крыма" Аксенов заявил, что убийца покончил с собой.

В оккупированном Крыму из-за теракта в колледже введен режим чрезвычайной ситуации и объявлен трехдневный траур.

Источник: https://censor.net.ua/n3091823
 
 
 Топ комментарии
 
За теракт нехай дякують росії..
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Никогда не было в Крыму терактов! НИКОГДА! Расия приносит только смерть!
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только что по радио:
20 погибших.
50 раненых.
Наконец то!! Дождались крысяне!!
Теперь у них ВСЕ как в россии.
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Первый и последний комментарии, по-моему, - сарказм...
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"Не мусульманин, значит бендеровец".
...
У теракті в Керчі загинули 18 осіб, поранено 40. Окупанти оголосили триденну жалобу в Криму - Цензор.НЕТ 9149
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Третий комментарий сверху очень интересен...
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Жалко ребят.Еще совсем молодые.Погибли из за какого то дыбила .Украина скорбит.Крым хоть и в окупации но это Украина .Царство небесное
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Крым это Украина .Погибли Укнаинцы.Предлагаю обьявить завтра день траура в Украине
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Троллинг уровень "Вольнов"))
Зачетно улыбнул)
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Скорби,ток баян не порви придурок.Ты этим мразям и предателям ещё и Украинское гражданство верни!
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весь драматизм случая в том, что какой-нить сепарский отпрыск в Украине может поступить по примеру своего старшего брата и у нас
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Они пока складами занимаются. Есть что взрывать.
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Хотіли "рузького міра" - одержуйте! Звісно жалко українців якщо вони там були.
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Там все местные.Тобишь украинцы (((
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Если ты доверяешь цензору то отвечаю.
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Эпично! Но необходимо давать более ясный комментарий: При сдаче на краповый берет погибли двое росгвардейцев. Просто утонув в луже.
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Да, не было времени. Смотрю и смотрю ....оторваться нет сил. Думаю "Цензор" должен взять новость эту в топ.
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Откровенно говоря, прочитав "и ещё минус двое" в данной ветке, подумал о ещё двух жертвах данного теракта. Кликнул нехотя, через силу. А там всё гораздо веселее.
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Про "карповый" и "крабовый" берет - порвало на три х*я со свистом
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Интересен не столько факт, сколько комменты к нему.
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Как говорится - "не так страшен пост, как его комменты"
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В брониках в воду - они б ещё кирпичей в карманы понасовали, идиоты..))))))))))))
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Кто пояснит, зачем сегодня целый день про тот взрыв талдычат. Достаточно было бы и одной новости.
Где новость, поднимают завтра цену на газ и на сколько. Завтра 18-е, а анонс был на завтра.
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"Оккупанты объявили траур", а Украина траур объявлять вообще собирается или как. Пока идёт бесстыдный пиар с нашей стороны (Геращенко) не смертях детей. Стыдно.
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нам нужно еще разобраться, не провокация ли это твоей гебни?
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Гребня твоя недоделок. 19 детей погибло а ты чмо считаешь надо разбираться объявлять траур или нет?
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у нас они каждый день от твоей гебни гибнут.
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Твой дед обьявлял траур по убитым фашистам?Чуешь мразота,к пособникам оккупантов толерантность нулевая!
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Правом придбання мисливської гладкоствольної зброї та основних частин до неї користуються громадяни України, які досягли 21-річного віку, мисливської нарізної зброї та основних частин до неї - 25-річного віку.

Будь Крым в составе Украины - никто 18-летнему подростку оружие бы не продал. Моему сыну недавно исполнился 21 и мы шутили, что теперь он может законно покупать крепкие спиртные напитки. У нас водку можно покупать с 21, а в России ружья с 18!!! Я в шоке.
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А гранаты он тоже в магазине купил? А в США с 18 лет разрешено огнестрельное оружие а водительские права с 14-15 лет. И что там война и перестрелки постоянно идут? Если кто захочет тот может и нелегально все что угодно купить. А если в стране общество дебилов то и ножами или арматурой поубивают друг друга.
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С 18 лет - во Флориде... С 21 года - в других штатах. В округе Колумбия, на Гавайях, в Массачусетсе, Нью-Джерси и Нью-Йорке, Калифорнии, а также в Род-Айленде требуется разрешение, такое разрешение на ношение оружия получить непросто.
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Ньюзвонь знову експерта шарія в прямий ефір запросив..
Давно ми голос кремля не чули
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я не здивуюсь.
упирі нічого не бояться і не соромляться
їх давно би закрити..
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вата - бегом к раше посольствам ...., с цветами...

У теракті в Керчі загинули 19 осіб, поранено 40. Окупанти оголосили триденну жалобу в Криму - Цензор.НЕТ 34 Рустем Адагамов‏Подлинная учетная запись @adagamov 30 мин.30 минут назад
Крым, сентябрь 2018 года.
День города в Джанкое.

У теракті в Керчі загинули 19 осіб, поранено 40. Окупанти оголосили триденну жалобу в Криму - Цензор.НЕТ 172

У теракті в Керчі загинули 19 осіб, поранено 40. Окупанти оголосили триденну жалобу в Криму - Цензор.НЕТ 4675

У теракті в Керчі загинули 19 осіб, поранено 40. Окупанти оголосили триденну жалобу в Криму - Цензор.НЕТ 3861
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До окупації Криму там не було ні терактів ні террористів, був Крим у який ми їздили відпочивати!!!!
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Та ладно. Зате були Гобліни, "Башмаки", "Сейлеми" та інша гидота.
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Что то с трудом верится,что юнак устроил разборки в колледже
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Держите детей подальше от проклятого "рускавамира"... иначе беды не миновать!!! Сегодняшний день тому подтверждение!

У теракті в Керчі загинули 19 осіб, поранено 40. Окупанти оголосили триденну жалобу в Криму - Цензор.НЕТ 2761
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Ититься-колотиться, креативизм... Праздник детства. Кишок не хватает, хотя бы бутафорских...
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Шарик такое..говорит..неудобное для оф. версии,
разрыв прям шаблонов..
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Застрелився після того, як у нього закінчились патрони. Та йому б пів голови знесло, якщо б впритул в себе вистрілив зі своєї рушниці! А він лежить акуратно. Застрелили його, бо з мертвого можуть зліпити те. що буде потрібно.
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а чем он стрелялся без патронов??? У теракті в Керчі загинули 19 осіб, поранено 40. Окупанти оголосили триденну жалобу в Криму - Цензор.НЕТ 5715 и смех и грех, ну сколько можно писать об таком же убитом как и все остальные, лучше бы писали какой должен быть заряд чтоб ноги поотрывало, что то сру.ру об этом помалкивают, еще не определились во сколько лет можно купить рязанского сахара.
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Это ж надо, только недавно вышел фильм про Брейвика "22 июля", который также бегал по лесу всех убивал... совпадение? не думаю...
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Каждый день убивают наших воинов, приходит горе в их семьи...с ними горюем и мы...но не смотря на это мне жаль этих детей.
Уверен, те кто злорадствуют ничем не лучше кацапов, а может это кацапы и есть.
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Роки пабєдобєсія, розпалювангя ненависті, не пройшли дарма...
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Ну що, українці які полюбляють відпочивати в хуйловському Криму, там вас будуть зустрічати вибухами та автоматними чергами. Рязанський цукор вже завезено...
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Ну что? Получили, что хотели? Будучи с Украиной, Крым о таком слышал только из телевизора. Пришла россия и принесла с собой теракты, тоталитаризм и полное игнорирование прав человека.
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Недовольство россиянцев и падение рейтинга "лидера нации" в Мокшандии всегда усмиряют террактами, крысчане вы получили то что хотели - добро пожаловать в "родную гавань", старые обкатанные методы ФСБ - теперь начало применяться и в Крыму.
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Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
1 ч. ·

Число погибших в Керчи выросло до 19.
Мне снова кажется, что наш МИД должен вызвать и.о. посла РФ к себе (или как там сейчас у мокшей эта должность называется), вручить ноту, инициировать созыв СБ ООН, поднимать кипиш в других международных организациях и т.д. Другими словами - сделать все для максимальной огласки на весь мир о том, что оккупанты аннексировали территорию, а обеспечить безопасность наших граждан не могут. Тему Крыма, Донбасса, как мне кажется, нужно постоянно нагнетать, информационно бесконечно долбить северных тварей по поводу и без. Неустанно долбить, долбить тему, как настоящие зануды. Конечная цель - вернуть на повестку дня этот вопрос, чтобы полуостров для кремлядей выходил таким "боком", такой ценой, чтобы внутри РФ из каждого холодильника исходил лозунг "Крым пора отдавать! Нахера он нам нужен?"
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Погибли наши граждане, дети
Очень жаль мы скорбим
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Этот стрелок и бомбист, как оказалось ярый последователь "русского" мира. Поэтому это преступление Ваван не осмелился назвать терактом , а назвал ,, массовым убийством "!
Слабо верится , что это юнец уложил столько людей !
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печально но может, если его окружали проукраински настроенные учащиеся... У дыкуна получился приступ одиночества на нервной почве. Но когда понял шо натворил, сделал правильный выбор, если кто уже не успел помочь в выборе...19 жизней - земля пухом... А ведь показали чей КРЫМ... А мразь , КОТОРАЯ ОТЖАЛА КРЫМ,рано или поздно, схлопочет за эти 19 жизней. КРЫМ - НАШ, ВНАТУРЕ...
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остановитесь и прекратите срач!погибло 19человек молодых! может даже украинцев! украина должна потдержать пострадавших как сможет и траур на завтра обязательно!давайте будем людьми! вечная память...
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...оно то конечно, но уж больно много наши матери и вдовы вылакали слез из-за их родителей, что теперь нечем горевать.
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Рейтинг Птина и "взрыв пятиэтажёк" - взаимоповязан....- Кто,чего ждал???
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Путин решил на Татарах в Крыму - отыграться...
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Мне кажется Порошенко должен выступить по данному вопросу!
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от Шариковых к Моторолам и Гиви за 100 лет , деградация по Дарвину
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Скорей всего в крыму растёт недовольство от утраченных иллюзий и ожиданий. Все уже поняли, что их тупо обманули.
Поэтому , ради усмирения лохов, естественно лучший метод - это страх.
' Лучше пойти на пенсию в сто лет, чем по7ибнуть от украинской дрг '
Вот что хотел сказать этим террактом Вова хуйло
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Якщо наша влада вважає Крим українським, слід оголосити загальнодержавну жалобу. Це буде свідченням підтримки окупованого українського населення.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПри теракте в Керчи погибли 19 человек, ранены около 40. Оккупанты объявили трехдневный траур в Крыму (обновлено)
 
 
 
 
 
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