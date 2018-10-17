 При теракте в Керчи погибли 19 человек, ранены около 40. Оккупанты объявили трехдневный траур в Крыму (обновлено)

Количество жертв нападения на колледж в Керчи возросло до 19 человек. Об этом сообщили в Центре медицины катастроф Крыма, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

19-й погибший был учащимся колледжа.

В больницах, по разным данным, остаются от 37 до 41 пострадавших в результате нападения.

17 октября на территории оккупированного Крыма в городе Керчь произошел взрыв в политехническом колледже.

Следственный комитет России расследует случившееся как "убийство двух и более лиц общеопасным способом".

По данным СК РФ, убийства осуществил студент 4-го курса колледжа 18-летний Владислав Росляков.

Его тело с огнестрельным ранением обнаружили в библиотеке колледжа. Оккупационный "глава Крыма" Аксенов заявил, что убийца покончил с собой.

В оккупированном Крыму из-за теракта в колледже введен режим чрезвычайной ситуации и объявлен трехдневный траур.