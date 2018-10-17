 При теракте в Керчи погибли 18 человек, ранены - 40. Оккупанты объявили трехдневный траур в Крыму (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
В результате нападения на политехнический колледж в Керчи погибли 18 человек, сообщил глава оккупантов Сергей Аксенов.
По его словам, ранены более 40 человек.
Представитель страны-агрессора, официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко заявила, что большая часть жертв - подростки.
В оккупированном Крыму из-за теракта в колледже введен режим чрезвычайной ситуации и объявлен трехдневный траур.
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КАК ЄТО ЗНАКОМО НАМ! "22-летний подозреваемый в теракте в Керчи установлен, он застрелился" - Аксёнов
Склоняюсь ко второму варианту.
Давай еще! До 30-и хотя бы!
Це рашка влаштувала теракт, щоб когось обвинуватити і переслідувати.
С другой стороны, глупый человек так устроен, что ценит он только то, за что дорого заплачено. Если Украина не научила вас ценить свободу, это сделает Россия. Может, оно и к лучшему. Успешного сколенвставания, крысчане!
Газовые камеры - это самое гуманное, чтобы я применял ко всем, кто живет в России.
К сожалению это лишь мои мечты
Как у вас с психикой?
На рашен сайте пишут 22 погибших,вроде как этот теракт совершил ученик колледжа Владислав Росляков и сам погиб.
НО убило!!!!…….там же какя-то мразь под погонялом "маска" - "блин неужели это Украина?Но это же будет концом для нее.Сколько можно церемонится".
Вы себе представляете ПРОПАСТЬ в сознании????????????????????
Все со временем прояснится...Как по мне - несчастная любовь или какая-то травля Владислава. Все может быть.