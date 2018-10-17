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 При теракте в Керчи погибли 18 человек, ранены - 40. Оккупанты объявили трехдневный траур в Крыму (обновлено)

В результате теракта в политехническом колледже Керчи, по последним данным, погибли 18 человек и еще около 40 получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Читайте: Взрыв в колледже Керчи: оккупанты возбудили уголовное дело по статье "теракт"

В результате нападения на политехнический колледж в Керчи погибли 18 человек, сообщил глава оккупантов Сергей Аксенов.

По его словам, ранены более 40 человек.

Представитель страны-агрессора, официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко заявила, что большая часть жертв - подростки.

В оккупированном Крыму из-за теракта в колледже введен режим чрезвычайной ситуации и объявлен трехдневный траур.

Источник: https://censor.net.ua/n3091823
 
 
 Топ комментарии
 
За теракт нехай дякують росії..
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только что по радио:
20 погибших.
50 раненых.
Наконец то!! Дождались крысяне!!
Теперь у них ВСЕ как в россии.
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Никогда не было в Крыму терактов! НИКОГДА! Расия приносит только смерть!
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RoksolanaToday&Крым‏ @KrimRt 2 мин.2 минуты назад

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КАК ЄТО ЗНАКОМО НАМ! "22-летний подозреваемый в теракте в Керчи установлен, он застрелился" - АксёновУ теракті в Керчі загинули 13 осіб, більшість із 50 поранених - підлітки. Окупанти оголосили триденну жалобу в Криму - Цензор.НЕТ 1072
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Концы в воду Профессионалы! ФСБ рулит! «Потенциальный убийца застрелился, покончил с собой. Он студент 4 курса этого же учебного заведения», - сказал Аксёнов.
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Мои соболезнования родственникам погибших и пострадавших.
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а в кармане у него лежала визиточка Яроша.
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вот интересно, какая будет легенда - укрДРГ или крымский Хизб-ут Тахрир?
Склоняюсь ко второму варианту.
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Подозреваемый пацан совсем. На татарина не похож. Пустил себе пулю в лоб. У теракті в Керчі загинули 13 осіб, більшість із 50 поранених - підлітки. Окупанти оголосили триденну жалобу в Криму - Цензор.НЕТ 7154
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и как все вышеперечисленное может повлиять на официальную версию, которую озвучат оккупанты?
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Мне нравится У теракті в Керчі загинули 13 осіб, більшість із 50 поранених - підлітки. Окупанти оголосили триденну жалобу в Криму - Цензор.НЕТ 7374 У теракті в Керчі загинули 13 осіб, більшість із 50 поранених - підлітки. Окупанти оголосили триденну жалобу в Криму - Цензор.НЕТ 7374

Давай еще! До 30-и хотя бы! У теракті в Керчі загинули 13 осіб, більшість із 50 поранених - підлітки. Окупанти оголосили триденну жалобу в Криму - Цензор.НЕТ 6959
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Пора бы россиянам уже привыкнуть, что при падении рейтинга путина начинаются терракты.
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А де ви побачили, що ми потираємо руки ?
Це рашка влаштувала теракт, щоб когось обвинуватити і переслідувати.
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Это Хуйло заслало проплаченных Бармалеев на теракт точно как в Буйнакске, Беслане и др. местах. Работает НКВД.
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Ічкерія бунтує,тому уйло почало знову масово вбивати дітей,щоб приводи вбивати були ще масовіші..
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Ви з Польщі хвилюєтеся щодо росії? Можливо ви якась гнида?
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Сравнение вашей срашки с Америкой и Украиной, имхо, не вполне корректно: ни в Украине, ни в США слова "чай" и "сахар" не имеют такого дикого двойного смысла, как в срашке (типа "чаем отравился", "сахар в подвале"). Да и то оружие, что в "свободном доступе", было в критический момент обращено против вас, так что, пока хоть один касаб коптит небо, пусть пока так и побудет - в доступе.
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Вот так-то, иуды. Думали, будете видеть войну только по телевизору, а воевать только в интернет-срачах? Больше так не думайте. Все прелести "русского мира" вам придется пройти с самого начала: Беслан, Буйнакск, Волгодонск, Чечню и хз что еще.
С другой стороны, глупый человек так устроен, что ценит он только то, за что дорого заплачено. Если Украина не научила вас ценить свободу, это сделает Россия. Может, оно и к лучшему. Успешного сколенвставания, крысчане!
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Вот и заехали на о. Крыс Бармалеи. Теперь понесется - все юга Педерации на воздух взлетать регулярно будут. Они думали, что если из Сирии выгонят ИГИЛ, то оно и само все заглохнет. Ага - как бы не так, бармалеи теперь решили с Ближнего востока на Среднюю Азию ставку сделать. Там не пустыня, а горы - долго можно воевать.
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Это оккупированая украинская территория, а значит и дети украинские. Омбуцмен должна поднять этот вопрос на международном уровне.
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Це правда...Україна повинна за своїх дітей волати..
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Никогда не скрывал ненависти к русским... У теракті в Керчі загинули 13 осіб, більшість із 50 поранених - підлітки. Окупанти оголосили триденну жалобу в Криму - Цензор.НЕТ 5622
Газовые камеры - это самое гуманное, чтобы я применял ко всем, кто живет в России.
К сожалению это лишь мои мечты У теракті в Керчі загинули 13 осіб, більшість із 50 поранених - підлітки. Окупанти оголосили триденну жалобу в Криму - Цензор.НЕТ 7985
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Газовые камеры - это самое гуманное, чтобы я применял ко всем, кто живет в России.

Как у вас с психикой?
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Певно автокефалія стала останньою каплею , що прорвала греблю безумства в карликових масгах. Варто згадати вибухи від ФСБ під Москвою , потім рязанський облом , тепер Керч і все шикується в ідеальну пряму, дещо розіравну в часі , але монолітну в своїй суті. Кацапія ворог всього людства. Як би там не було , але дітей жалко . Камені з неба ? Камені з дурної голови на дурні голови.
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А мотив у цього хлопця який був? Бо від пуйла можна чекати чого завгодно: самі підлаштували, а хлопцю "зробили" самогубство. Треба більше деталей.
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Звичайна, чергова, кацапська колумбіна. А ще кажуть що, заборона зброї попереджає массові вбивства беззбройних.
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Как всегда на казламордии , затравили парня, там же законы стаи, человеческого мало, вот и потерял пацаненок рассудок.
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Увы, он оказался сторонником новороссии.
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Був колись знайомий з однією керчанкою. За 6 років я не зрозумів чи люди ці кацапські керчани У теракті в Керчі загинули 13 осіб, більшість із 50 поранених - підлітки. Окупанти оголосили триденну жалобу в Криму - Цензор.НЕТ 5849
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Очень жаль, но ето только начало. Ето последствия всего 4 лет зомбирования крьімчан военньім воспитанием, коляски в виде танков и кровати в виде буков.
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Дети ни причем....мои соболезнования.
На рашен сайте пишут 22 погибших,вроде как этот теракт совершил ученик колледжа Владислав Росляков и сам погиб.
НО убило!!!!…….там же какя-то мразь под погонялом "маска" - "блин неужели это Украина?Но это же будет концом для нее.Сколько можно церемонится".
Вы себе представляете ПРОПАСТЬ в сознании????????????????????
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- "блин неужели это Украина?
Все со временем прояснится...Как по мне - несчастная любовь или какая-то травля Владислава. Все может быть.
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В 22 года винчестер можно легко достать, а со взрывчаткой (в одиночку) посложнее будет...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПри теракте в Керчи погибли 18 человек, ранены - 40. Оккупанты объявили трехдневный траур в Крыму (обновлено)
 
 
 
 
 
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