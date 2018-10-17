 При теракте в Керчи погибли 18 человек, ранены - 40. Оккупанты объявили трехдневный траур в Крыму (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

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В результате нападения на политехнический колледж в Керчи погибли 18 человек, сообщил глава оккупантов Сергей Аксенов.

По его словам, ранены более 40 человек.

Представитель страны-агрессора, официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко заявила, что большая часть жертв - подростки.

В оккупированном Крыму из-за теракта в колледже введен режим чрезвычайной ситуации и объявлен трехдневный траур.