EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  262  11
Материалы по теме:
Все про:выборы (20544) миротворцы (767) Донбасс (17191) Моцик (2)

 В вопросе миротворцев на Донбассе сложно надеяться на прогресс до выборов президента, - представитель Украины на переговорах в Минске Моцик

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины Александр Моцик считает, что не стоит рассчитывать на прогресс в согласовании миротворческой миссии ООН на Донбассе до выборов в Украине.

"Думаю, что в Кремле рассчитывают что выборы внесут некий хаос. И активно работают над этим. Поэтому сложно рассчитывать на какой-то прогресс (в вопросе согласования миротворческой миссии ООН на Донбассе. - Ред.) до выборов", - сказал он в рамках дискуссии "Какая миротворческая миссия нужна Украине?" в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

А.Моцик также отметил заметный регресс в активности российской делегации на переговорах в рамках ТКГ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация на переговорах в Минске близка к тупиковой из-за позиции РФ, - представитель Украины Моцик

"Как бы мы не хотели, нам придётся разговаривать с Россией. Никуда мы от этого не денемся", - добавил он.

По его словам, позиция Украины относительно количества миротворческой миссии заключается в том, что необходимы по меньшей мере 20 тыс. миротворцев, 5 тыс. полицейского персонала и ещё несколько тысяч административного персонала на время переходного периода.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все готовы поддержать миссию ООН по стабилизации ситуации на Донбассе. Только Россия блокирует размещение миротворцев, - Волкер

А.Моцик добавил, что в состав миссии могут войти представители Швеции, Финляндии, Польши, Испании, стран Балтии.

Источник: https://censor.net.ua/n3091822
 
 
 Топ комментарии
 
Получается, что миротворцев обещал только кнур. В сухом остатке получается так: не выберете кнура - не будет мирумира
 показать весь комментарий
 
Не потрибни. Но мне и непотрибни окупанты. Якось буде.Никто уже расии не захочет. Если конечно Украина рванет,а не будет чахнуть как при парашенке.
 показать весь комментарий
 
Ніхто не мав сумніву, що при Порошенку щось зміниться.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Получается,парашенко сделает все,чтобы до выборов миротворцев,не было ?
 показать весь комментарий
 
 
Получается, что миротворцев обещал только кнур. В сухом остатке получается так: не выберете кнура - не будет мирумира
 показать весь комментарий
 
 
а вам потрібні ватні голоси на виборах ?
там взагалі вибори не можна проводити щонайменше 5 років.
 показать весь комментарий
 
 
Не потрибни. Но мне и непотрибни окупанты. Якось буде.Никто уже расии не захочет. Если конечно Украина рванет,а не будет чахнуть как при парашенке.
 показать весь комментарий
 
 
І чому тобі не вказує на помилки одна відома ( у вузьких колах) людина? Хоча це риторичне запитання В вопросе миротворцев на Донбассе сложно надеяться на прогресс до выборов президента, - представитель Украины на переговорах в Минске Моцик - Цензор.НЕТ 807
 показать весь комментарий
 
 
100%, що нема однакового підходу до всіх.
 показать весь комментарий
 
"Думаю, что в Кремле рассчитывают что выборы внесут некий хаос. И активно работают над этим. Поэтому сложно рассчитывать на какой-то прогресс (в вопросе согласования миротворческой миссии ООН на Донбассе. - Ред.) до выборов", - звичайно, що кремліни розраховують на зрадоботів.
 показать весь комментарий
 
 
Не думаю щоб Козлостан погодився з таким складом...Вони ж хптяз там бачити сербів греків білорусів
 показать весь комментарий
 
Ніхто не мав сумніву, що при Порошенку щось зміниться.
 показать весь комментарий
 
 
Александр Моцик считает, что не стоит рассчитывать на прогресс в согласовании миротворческой миссии ООН на Донбассе до выборов в Украине.

Это следует расценивать так, что дон Петруччо в этом не заинтересован?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ вопросе миротворцев на Донбассе сложно надеяться на прогресс до выборов президента, - представитель Украины на переговорах в Минске Моцик
 
 
 
 
 
 вверх