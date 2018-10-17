 Порошенко подписал Указ о назначении судей в местные общие суды. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.
"Согласно части пятой статьи 126, части первой статьи 128 и подпункта 2 пункта 161 раздела XV "Переходные положения" Конституции Украины, части шестой статьи 147, абзаца первого пункта 3 и пункта 40 раздела XII "Заключительные и переходные положения" Закона Украины " о судоустройстве и статусе судей "постановляю:
1. Назначить в местные общие суды на должность:
- судьи Бершадского районного суда Винницкой области Хмель Руслана Валентиновича;
- судьи Жмеринского районного суда Винницкой области Порощука Петра Петровича;
- судьи Любешевского районного суда Волынской области Глинянчука Виталия Дмитриевича;
- судьи Марганецкого городского суда Днепропетровской области Янжулу Александра Сергеевича;
- судьи Амур-Нижнеднепровского районного суда города Днепропетровска Щербину-Почтовик Инну Васильевну;
- судьи Самарского районного суда города Днепропетровска Малыхину Владу Владимировну;
- судьи Днепровского районного суда города Днепродзержинска Днепропетровской области Шендрика Константина Леонидовича;
- судьи Октябрьского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области Власенко Марину Дмитриевну;
- судей Тячевского районного суда Закарпатской области: Ниточко Виталия Васильевича и Сойму Марьяну Николаевну;
- судьи Хортицкого районного суда города Запорожья Котляр Антона Николаевича;
- судьи Ивано-Франковского городского суда Ивано-Франковской области Болюк Иннесу Игоревну;
- судьи Васильковского горрайонного суда Киевской области Лебедь-Гавенко Галину Михайловну;
- судьи Кировоградского районного суда Кировоградской области Квитку Александра Алексеевича;
- судьи Радеховского районного суда Львовской области Семенишин Ориславу Зеновьевну;
- судьи Домановского районного суда Николаевской области Кривенко Оксану Владимировну;
- судьи Центрального районного суда города Николаева Лагоду Екатерину Александровну;
- судьи Котовского районного суда Одесской области Вергопула Андрея Константиновича;
- судьи Суворовского районного суда города Одессы Шкуренкова Николая Васильевича;
- судьи Кобеляцкого районного суда Полтавской области Мороз Татьяну Николаевну;
- судьи Шосткинского горрайонного суда Сумской области Левшу Сергея Леонидовича;
- судьи Монастырского районного суда Тернопольской области Гудкову Юлию Георгиевну;
- судьи Теребовлянского районного суда Тернопольской области Марцицкую Ирину Богдановну;
- судей Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области: Гуманного Петра Петровича и Деликатную Лилию Владимировну;
- судьи Змиевского районного суда Харьковской области Вельможную Ирину Владимировну;
- судьи Херсонского городского суда Херсонской области Корольчук Наталью Васильевну;
- судьи Деражнянского районного суда Хмельницкой области Ягодину Татьяну Васильевну;
- судьи Первомайского районного суда города Черновцы Нестеренко Евгения Владимировича;
- судьи Дарницкого районного суда города Киева Скубу Андрея Васильевича", говорится в Указе Президента.
Ну да, наш суд не только самый гуманный, но и деликатный...