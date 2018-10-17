 Взрыв в колледже Керчи: оккупанты возбудили уголовное дело по статье "теракт"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Уголовное дел по факту взрыва в колледже Керчи возбуждено по ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - сказала С.Петренко в среду "Интерфаксу".
По предварительным данным СК, сегодня в столовой политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. Она отметила, что данные о пострадавших уточняются, большая часть из них - подростки.
"На месте работают специалисты-взрывотехники, после завершения работы которых следователи приступят к осмотру места происшествия непосредственно в эпицентре взрыва", - сказала С.Петренко.
Она отметила, что в связи с произошедшим сформирован штаб, в который вошли российские оккупанты от СК, ФСБ и МВД, следователи приступили к допросу свидетелей и очевидцев, изучается видео с камер наблюдения.
В результате подрыва в среду в политехническом колледже в оккупированной Керчи взрывного устройства погибло 10 человек, еще порядка 50 пострадали.
это все делается для того, что бы российское быдло/народ попросило Великого Пу уничтожить Украину..
Православные военно-патриотические сборы «Казачья застава» обрели прописку в Крыму.
Двадцать с хером лет жили в Крыму и ни диверсантов ни террористов ни терактов со взрывами.
А тут раз - и сразу терористы и диверсанты....
Жизнь наладилась...
Ситуация проясняется...
Рустем АдагамовПодлинная учетная запись @adagamov 47 мин.47 минут назад
Mash:
Керченский стрелок устроил взрыв в политехе, потому что у него закончились патроны. Это случилось в коридоре на первом этаже. Именно там и он и подорвал бомбу.
В Керчи, похоже, случился местный Колумбайн. Какой-нибудь бывший двоечник решил отомстить.
Фото человека, который напал на колледж в Керчи.