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 Взрыв в колледже Керчи: оккупанты возбудили уголовное дело по статье "теракт"

Уголовное дело о взрыве в керченском колледже, жертвами которого стало 10 человек, возбуждено по статье УК РФ "Теракт", сообщила официальный представитель ведомства оккупантов - Следственного комитета (СК) России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Уголовное дел по факту взрыва в колледже Керчи возбуждено по ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - сказала С.Петренко в среду "Интерфаксу".

По предварительным данным СК, сегодня в столовой политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. Она отметила, что данные о пострадавших уточняются, большая часть из них - подростки.

"На месте работают специалисты-взрывотехники, после завершения работы которых следователи приступят к осмотру места происшествия непосредственно в эпицентре взрыва", - сказала С.Петренко.

Она отметила, что в связи с произошедшим сформирован штаб, в который вошли российские оккупанты от СК, ФСБ и МВД, следователи приступили к допросу свидетелей и очевидцев, изучается видео с камер наблюдения.

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В результате подрыва в среду в политехническом колледже в оккупированной Керчи взрывного устройства погибло 10 человек, еще порядка 50 пострадали.

Источник: https://censor.net.ua/n3091817
 
 
 Топ комментарии
 
О как , Петрович!
Двадцать с хером лет жили в Крыму и ни диверсантов ни террористов ни терактов со взрывами.
А тут раз - и сразу терористы и диверсанты....
Жизнь наладилась...
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как только рейтинг Пукина упал до плинтуса, а над ГРУ (шпили-вили) ржет весь мир, так сразу ФСБ начало взрывать мирных кацапов.. заметьте: не военных, а мирных.. и так, что б было побольше крови, частей человеческих тел, рыдающие в истерике мамочки..

это все делается для того, что бы российское быдло/народ попросило Великого Пу уничтожить Украину..
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Так вот, детки, вы должны быть патриотами Роиси и казаками, когда мы вас будем взрывать:
Взрыв в колледже Керчи: оккупанты возбудил уголовное дело по статье "теракт" - Цензор.НЕТ 8877

Православные военно-патриотические сборы «Казачья застава» обрели прописку в Крыму.
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Визитку яроша уже нашли? Или пока только украинских диверсантов?
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Променяли безопасность на сытную русопохлебку.
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Пора, пора, карле рейтинг поднимать и вещать о сплочении, так как вокруг-враги одни враги....Кого мокши крайними назначат, крымских татар или Украину?
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Взрыв в колледже Керчи: оккупанты возбудил уголовное дело по статье "теракт" :
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как только рейтинг Пукина упал до плинтуса, а над ГРУ (шпили-вили) ржет весь мир, так сразу ФСБ начало взрывать мирных кацапов.. заметьте: не военных, а мирных.. и так, что б было побольше крови, частей человеческих тел, рыдающие в истерике мамочки..

это все делается для того, что бы российское быдло/народ попросило Великого Пу уничтожить Украину..
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не кацапов, а украинских детей в оккупации.
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В Крыму из-за теракта в колледже введен режим чрезвычайной ситуации.Сидите по домам плачьте и бойтесь,а пока вы плачете ваши власти что нить придумаю как вас ограничить ЕЩе
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Так вот, детки, вы должны быть патриотами Роиси и казаками, когда мы вас будем взрывать:


Православные военно-патриотические сборы «Казачья застава» обрели прописку в Крыму.
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были демоны. Не отрицаем. Но они самоликвидировались.
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не радуйтеся, сейчас кацы выставят заготовленых татар
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О как , Петрович!
Двадцать с хером лет жили в Крыму и ни диверсантов ни террористов ни терактов со взрывами.
А тут раз - и сразу терористы и диверсанты....
Жизнь наладилась...
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К вылету в Керчь готовятся несколько бортов МЧС.Из Сочи и Ростова-на-Дону в Керчь должны вылететь три вертолета МЧС Ми-8 с психологами, медицинскими модулями и спасателями на борту.В 16:00 из подмосковного аэропорта Жуковский в Керчь должен вылететь Ил-76 МЧС России.Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что для эвакуации пострадавших из Керчи готовы четыре специализированных самолета Ил-76.Сейчас еще и самолет с медиками ебнится (((((
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Кацапские психологи - это запрещенное оружие, судя по душевному состоянию на Роисе.
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вот имперский блогер по ходу пишет в этот раз разумно...
Ситуация проясняется...

Взрыв в колледже Керчи: оккупанты возбудил уголовное дело по статье "теракт" - Цензор.НЕТ 3321 Рустем Адагамов‏Подлинная учетная запись @adagamov 47 мин.47 минут назад
Mash:
Керченский стрелок устроил взрыв в политехе, потому что у него закончились патроны. Это случилось в коридоре на первом этаже. Именно там и он и подорвал бомбу.

В Керчи, похоже, случился местный Колумбайн. Какой-нибудь бывший двоечник решил отомстить.

Фото человека, который напал на колледж в Керчи.

Взрыв в колледже Керчи: оккупанты возбудил уголовное дело по статье "теракт" - Цензор.НЕТ 5749

Взрыв в колледже Керчи: оккупанты возбудил уголовное дело по статье "теракт" - Цензор.НЕТ 707
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Есть повод для оккупации Украины...нашему лелику на заметку
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Нет сомнений, хуйло взялся за старое... Этих ему вообще не жалко... Следует ожидать витка напряги...
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Сейчас ещё перекроют мост и проход кораблям под ним в связи с возможностью повторения теракта!
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Ога. Так же прекратят подачу воды из ядерных опреснителей, электричества из китайского идлиннителя и туристов из росийского туристителя.
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Вопрос знатокам - можно ли это считать "камнями с неба" о которых так долго просили крымчане?
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Нет, что вы, это ещё даже не мелкий отсев с неба.
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На эрефии не мение жёсткие оружейные законы, чем в Украине но, как видим устроить очередную колумбину эти законы не мешают.
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Нет нет, КРЫСчане, это ещё не камни с неба. Камни ещё впереди.
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Это оккупированая украинская территория, а значит и дети украинские. Омбуцмен должна поднять этот вопрос на международном уровне.
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Не оттуда ФСБ провакации и теракты начала, с Воронежа надо было начинать...
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