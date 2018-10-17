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 Происшествия, Общество, Авто
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Все про:радар (39) патрульная полиция (1177) Билошицкий (6)

 За первый день использования радаров патрульные поймали на превышении скорости 231 водителя

В патрульной полиции подчеркивают, что используют радары "максимально открытым способом".

В Украине в течение первого дня, 16 октября, полноценного применения TruCam сотрудники патрульной полиции составили 231 административный материал на водителей за нарушение ими скоростного режима. Об этом у себя в Facebook написал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Алексей Белошицкий, сообщает Цензор.НЕТ.

"За дневную смену 16 октября составлен 231 административный материал за нарушение скоростного режима. Как и было определено ранее, большинство приборов контроля скорости применяется на трассах. Почему именно на трассах? Потому что там – самая большая скорость, а потому ДТП редко заканчиваются просто царапинами, на трассах чаще всего – разбитые машины и пострадавшие люди", – написал он.

За первый день использования радаров патрульные поймали на превышении скорости 231 водителя 01
За первый день использования радаров патрульные поймали на превышении скорости 231 водителя 02

По его словам, главная задача патрульной полиции – не привлечь к ответственности, а "предупредить возможное правонарушение и снизить количество пострадавших в местах, где ДТП происходят чаще всего".

"Именно поэтому, мы используем приборы максимально открытым способом!" – пояснил Белошицкий.

За первый день использования радаров патрульные поймали на превышении скорости 231 водителя 03

Напомним, со вчерашнего дня, 16 октября, патрульные начали привлекать к ответственности водителей за превышение установленных ограничений скорости движения, используя портативные устройства измерения скорости TruCam.

Читайте на Цензор.НЕТ: В полиции пояснили, как будут работать радары TruCam и какие штрафы ожидают водителей за превышение скорости

За превышение скорости более чем на 20 км/ч штраф составит 255 гривен, а более чем на 50 км/ч – 510 гривен.

В МВД заявили, что патрульные будут использовать TruCam в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения, а также только с размещением дорожных знаков, сообщающих о фото- и видеофиксации нарушений. В местах фиксации нарушений скоростного режима находятся служебные транспортные средства с включенными маячками синего цвета.

В ведомстве также напомнили, что на прошлой неделе патрульные использовали TruCam в пилотном режиме для профилактики, чтобы участники дорожного движения привыкли к нововведению.

8 октября в Украине в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и на аварийно-опасных участках дорог международного значения патрульные полицейские начали использование средства контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов – устройств измерения скорости TruCam.

TruCAM – лазерный измеритель скорости, оснащенный режимом видеофиксации. Основное отличие прибора от "Визира" и ему подобных – он использует не радиоволну, а световой луч – лазер, который позволяет зафиксировать превышение скорости конкретного автомобиля в потоке транспорта на расстоянии, превышающем километр.

Сведения о дате, времени и местоположении (координаты) автомобиля, которые выдает TruCAM, автоматически поступают через встроенный в прибор GPS-приемник. Начало фиксации нарушения возможно на расстоянии до 1200 метров.

При работе в автоматическом режиме (с треноги или из бокса) при превышении транспортным средством лимита скорости автоматически делается фотоснимок с расстояния около 70 метров с фиксацией скорости, расстояния, даты, времени и координат. При этом максимальное накопление составляет до 40 тысяч фото или 16 тысяч видеороликов нарушений на одну флеш-карту. В автономном режиме от аккумулятора прибор может работать до 15 часов.

Данные измерения защищены от удаления и модификации, ведь проводится опломбирование флеш-карты, а также выполняются соответствующие протокольные процедуры, связанные с обращением и хранением носителей строгой отчетности.

Источник: https://censor.net.ua/n3091808
 
   
 Топ комментарии
 
Уже три дня пробую ездить 50 км.час... Обгоняют, как стоячего, гневно сигналя... Пилоты. Но и скорость 50 на хрен не нужна. Верните 60 и жестко контролируйте.
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так нехай лохі не дають їм приводу для щастя.
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100%

На ФБ не нашел не одного блогера мусора, который пояснил бы мне почему:
1. Начинают фото/видео фиксацию с превышение скорости, а не с фиксации нарушения правил проезда перекрестков/рядности, хотя по второй причине куда больше ДТП происходит и куда более серьезных.
2. Почему фиксация превышения скорости проводится только на безопасных участках дорог, а там где эти радары могут спасти жизни их нет
3. Какая цель существования дорожной полиции в странах ЕС и США, и вообще с какой целью вообще осуществляется проверка соблюдения ПДД

Так что как были они в душе мусорами, так и остались
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Старый добрый заработок.Как они за ним соскучились.Все возвращается взад.
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100%

На ФБ не нашел не одного блогера мусора, который пояснил бы мне почему:
1. Начинают фото/видео фиксацию с превышение скорости, а не с фиксации нарушения правил проезда перекрестков/рядности, хотя по второй причине куда больше ДТП происходит и куда более серьезных.
2. Почему фиксация превышения скорости проводится только на безопасных участках дорог, а там где эти радары могут спасти жизни их нет
3. Какая цель существования дорожной полиции в странах ЕС и США, и вообще с какой целью вообще осуществляется проверка соблюдения ПДД

Так что как были они в душе мусорами, так и остались
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8 счастливчиков с радарами потирают руки, жизнь налаживается
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так нехай лохі не дають їм приводу для щастя.
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Хай полиция начнет выполнять функции обеспечения безопасности на дороге, как это делает полиция США и ЕС, а не надоев, что является в топчике со времен Совка ещё.

А новая доктрина от Авакяна, о том, что чем больше штрафуем, тем больше денег у мусоров, говорит об одном, что мусарня лишь способ зарабатывания денег на людях, а не способ их защиты
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Не розумію, чому країньою роблять поліцію ? Водії самі порушують правила, з їхньої згоди їх же доять, а на дорозі небезпека. Хто винний ?
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Современная Полиция построена как орган надоя, а не обеспечения безопасности.

Кто в этом виноват?
В этом виновата ВР, главмусор Аваков и все остальные мусора поддерживающие это.
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Якщо громадяни самі собі не хочуть забезпечити безпеку руху, то ніяка поліція не допоможе, хіба профілактичні побиття буде викростовувати..
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Во всех развитых странах есть такая служба, в Украине нет. Не понимаю, почему многие совкофилы, так против ее создания и против замены реальной полицией мусоров
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Совкофіли проти, бо їм ближче до душі гаішнік в кущах з радаром.
Як впіймали - дав хабара і поїхав далі порушувати, без ніякої відповідальності. Так люди звикли.
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Где лицензия,сертификат и кто их проверял эти радары на точность определения скорости именно вашего авто??? Кто разработчик???Кто утвердил их эксплуатацию??? А то - трах,бах всё - уже штрафуют.
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погугли. есть и сертификаты и всё остальное.
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Уже три дня пробую ездить 50 км.час... Обгоняют, как стоячего, гневно сигналя... Пилоты. Но и скорость 50 на хрен не нужна. Верните 60 и жестко контролируйте.
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едь со скоростью 69. 5 км. и никаких проблем!
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"Как и было определено ранее, большинство приборов контроля скорости применяется на трассах. Почему именно на трассах? Потому что там - самая большая скорость, а потому ДТП редко заканчиваются просто царапинами, на трассах чаще всего - разбитые машины и пострадавшие люди"
Источник: https://censor.net.ua/n3091808

И в качестве иллюстрации - фото мастеров машинного доения на пр. Победы.
Отбойник, широченная дорога, подземные переходы. И ограничение в 50 км/ч.
Верю, что стоят исключительно из-за заботы о безопасности движения. Безоговорочно!
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На Победы ограничение 80, +20 за которые не штрафуют, итого все летят минимум сотку. А потом впереди пробка, кто-то зазевался, и всё, несколько машин в смятку.
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За первый день использования радаров патрульные поймали на превышении скорости 231 водителя. Гэтага йух зловіш, ён празрысты! :
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Менавiта так! Далей , дазволю сабе процетировать самога сябе :
Менавiта (бел) ;саме (укр) ; dokładnie (pl); именно (рус) .Я не лінгвіст, але думаю, што не памыліўся. Усяго найлепшага, дружа! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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Соевая мафия возвращает все темы рыгомафии, гость зазаборный
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Т.е. на проспекте Победы (как раз на фото, где полисмэн с ТруКамом), где по три полосы, не считая для общественного транспорта, где нет одноуровневых развязок, наземных пешеходных переходов, разворотов, где по центру отбойник, обязательно нужно поставить ограничение скорости в 50 км/час? Ну не долбо..бы ли?
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А чего они на "проспекте Победы" делают? Там можно сотню идти
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Потому что там, где сотня, там и две. На 40-летия на пешеходном переходе меня чуть не сбил чувак на авео, который свою лоханку умудрился разогнать до 120-140км/ч, если судить по его тормозному пути. При том, что в правом ряду остановился и меня пропускал мерин в 213-м кузове. Я лично считаю, что некоторое количесвто неадекватов на дороге имеется, и им пора начинать платить штрафы за свои привычки.
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Где ж это на 40 дней Октября сейчас можно разогнаться? И не сравнивайте Победы и Голосеевский. На первом ограничение 80, на втором - писят
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На фото место где не бывает практически ДТП, ну и кому теперь верить?
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Зато чуть дальше сразу начинается тянучка, и быстро летящие регулярно впиливаются в зад.
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Мусорская реформа провалилась, вернулись в кусты, туда откуда в свое время и вылезли.Теперь еще награждать именными трукамами и разрешить покупать для домашнего пользования что бы поднять мусорской бюджет.
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хз чего все заныли?
скорость контролируют и штрафуют за превышение во всем цивилизованном мире.
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Все нормально, принцип має бути для всіх один: винний - плати штраф. Не хабара.
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Учитывая, что в моем городе скорость соблюдают процентов 15, процентов 70 ездят до 90, а еще процентов 15 ездят до 140 (по городу, ага), то я только за. Но 230 водителей по всей стране? Серьезно? И на сколько в реальности их было больше - умножить 20 или на 40? Гибоны себе небось за первый день еще одну месячную зарплату зарабатывали.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа первый день использования радаров патрульные поймали на превышении скорости 231 водителя
 
 
 
 
 
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