 За первый день использования радаров патрульные поймали на превышении скорости 231 водителя

В Украине в течение первого дня, 16 октября, полноценного применения TruCam сотрудники патрульной полиции составили 231 административный материал на водителей за нарушение ими скоростного режима. Об этом у себя в Facebook написал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Алексей Белошицкий, сообщает Цензор.НЕТ.
"За дневную смену 16 октября составлен 231 административный материал за нарушение скоростного режима. Как и было определено ранее, большинство приборов контроля скорости применяется на трассах. Почему именно на трассах? Потому что там – самая большая скорость, а потому ДТП редко заканчиваются просто царапинами, на трассах чаще всего – разбитые машины и пострадавшие люди", – написал он.
По его словам, главная задача патрульной полиции – не привлечь к ответственности, а "предупредить возможное правонарушение и снизить количество пострадавших в местах, где ДТП происходят чаще всего".
"Именно поэтому, мы используем приборы максимально открытым способом!" – пояснил Белошицкий.
Напомним, со вчерашнего дня, 16 октября, патрульные начали привлекать к ответственности водителей за превышение установленных ограничений скорости движения, используя портативные устройства измерения скорости TruCam.
Читайте на Цензор.НЕТ: В полиции пояснили, как будут работать радары TruCam и какие штрафы ожидают водителей за превышение скорости
За превышение скорости более чем на 20 км/ч штраф составит 255 гривен, а более чем на 50 км/ч – 510 гривен.
В МВД заявили, что патрульные будут использовать TruCam в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения, а также только с размещением дорожных знаков, сообщающих о фото- и видеофиксации нарушений. В местах фиксации нарушений скоростного режима находятся служебные транспортные средства с включенными маячками синего цвета.
В ведомстве также напомнили, что на прошлой неделе патрульные использовали TruCam в пилотном режиме для профилактики, чтобы участники дорожного движения привыкли к нововведению.
8 октября в Украине в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и на аварийно-опасных участках дорог международного значения патрульные полицейские начали использование средства контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов – устройств измерения скорости TruCam.
TruCAM – лазерный измеритель скорости, оснащенный режимом видеофиксации. Основное отличие прибора от "Визира" и ему подобных – он использует не радиоволну, а световой луч – лазер, который позволяет зафиксировать превышение скорости конкретного автомобиля в потоке транспорта на расстоянии, превышающем километр.
Сведения о дате, времени и местоположении (координаты) автомобиля, которые выдает TruCAM, автоматически поступают через встроенный в прибор GPS-приемник. Начало фиксации нарушения возможно на расстоянии до 1200 метров.
При работе в автоматическом режиме (с треноги или из бокса) при превышении транспортным средством лимита скорости автоматически делается фотоснимок с расстояния около 70 метров с фиксацией скорости, расстояния, даты, времени и координат. При этом максимальное накопление составляет до 40 тысяч фото или 16 тысяч видеороликов нарушений на одну флеш-карту. В автономном режиме от аккумулятора прибор может работать до 15 часов.
Данные измерения защищены от удаления и модификации, ведь проводится опломбирование флеш-карты, а также выполняются соответствующие протокольные процедуры, связанные с обращением и хранением носителей строгой отчетности.
На ФБ не нашел не одного блогера мусора, который пояснил бы мне почему:
1. Начинают фото/видео фиксацию с превышение скорости, а не с фиксации нарушения правил проезда перекрестков/рядности, хотя по второй причине куда больше ДТП происходит и куда более серьезных.
2. Почему фиксация превышения скорости проводится только на безопасных участках дорог, а там где эти радары могут спасти жизни их нет
3. Какая цель существования дорожной полиции в странах ЕС и США, и вообще с какой целью вообще осуществляется проверка соблюдения ПДД
Так что как были они в душе мусорами, так и остались
А новая доктрина от Авакяна, о том, что чем больше штрафуем, тем больше денег у мусоров, говорит об одном, что мусарня лишь способ зарабатывания денег на людях, а не способ их защиты
Кто в этом виноват?
В этом виновата ВР, главмусор Аваков и все остальные мусора поддерживающие это.
Як впіймали - дав хабара і поїхав далі порушувати, без ніякої відповідальності. Так люди звикли.
Источник: https://censor.net.ua/n3091808
И в качестве иллюстрации - фото мастеров машинного доения на пр. Победы.
Отбойник, широченная дорога, подземные переходы. И ограничение в 50 км/ч.
Верю, что стоят исключительно из-за заботы о безопасности движения. Безоговорочно!
Менавiта (бел) ;саме (укр) ; dokładnie (pl); именно (рус) .Я не лінгвіст, але думаю, што не памыліўся. Усяго найлепшага, дружа! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
скорость контролируют и штрафуют за превышение во всем цивилизованном мире.