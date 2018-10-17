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 Большинство погибших при взрыве в керченском колледже - учащиеся, - "омбудсмен" в оккупированном Крыму

Большинство погибших при взрыве газа в Керченском политехническом колледже - учащиеся.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила ТАСС так называемый уполномоченный по правам человека в оккупированном Крыму Людмила Лубина.

"Естественно, будем решать вопросы с семьями, оказывать психологическую помощь, так как погибли в основном дети. Я сейчас постараюсь туда вылететь и уже на месте консультировать", - сказала она.

Лубина добавила, что бригада психологов уже работает на месте.

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Напомним, взрыв произошел днем в среду в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли 10 человек, около 50 пострадали. Согласно информации Национального антитеррористического комитета, в здании сработало неустановленное взрывное устройство.

Керченский политехнический колледж открыт в 1930 году для подготовки кадров для единого горно-металлургического комплекса Камыш-Бурунского железорудного комбината и металлургического завода им. Войкова. Обучение ведется по 16 специальностям, ежегодно колледж принимает около 300 студентов-первокурсников.

Источник: https://censor.net.ua/n3091807
 
 
 Топ комментарии
 
Рейтинг куйла падает, ждите взрывы
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На Крим хуйло прийшло, щастя принесло.
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Ну что сказать. Крысчане, это ваш выбор, осознанный... Х...ло уже так делало. Теперь ждем по всем говноканалам эрефии визг о укрофашистах, неуловимых ДРГ, биндерах... Хотя мне это население АРК особо то и не жалко, ведь вы уроды причастны ко всему что сей час происходит, а это плата за предательство и колобарационнизм...
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Крым более подходящее место для теракта.Тут биндеры за каждым углом стоят и думают,кого взорвать следующего. Но то,что продолжение будет,так это факт.
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потому что к игил лучше не примыкать. И хлеб-соль не выносить.
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Ничего удивительного. В любом учебном заведении большинство - учащиеся
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какой газ?
Там все местные пишут, что газа и рядом не было... - омбудсмен вообще не в курсе...
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На Крим хуйло прийшло, щастя принесло.
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Хммм..Так они с техникума в Керчи могутъ на мост постреливать!!! ..... Это уже серьезно....... Вован-баклан на секунду задумался, колодки на каблуках сильно давили в культяшки. Спина немела.Хотелось распрямится в кресле со срезанными ножками.....
А ...позовите ка мне ...Мишкина...... !!!! просипел он матюкальник.
"Сага о блатном Кремле" Максим Смотрящий стр.136
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Ну что сказать. Крысчане, это ваш выбор, осознанный... Х...ло уже так делало. Теперь ждем по всем говноканалам эрефии визг о укрофашистах, неуловимых ДРГ, биндерах... Хотя мне это население АРК особо то и не жалко, ведь вы уроды причастны ко всему что сей час происходит, а это плата за предательство и колобарационнизм...
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Вот КТОТО помнит хоть такой случай в Крыму, пока Крым был не под оккупантами из раши? Нет. А в раше взрывались постоянно . вот руцький мир пришел в Крым
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Концепция меняется. Никаких выстрелов очередями, никаких заложников.

Это был газ не той системы. Большинство погибших при взрыве в керченском колледже - учащиеся, - "омбудсмен" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 7002
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рашка может свернуть все на татар и начать репрессии . Опыт Чечни у них есть
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Хочешь жить в Рашке? Будь готов что тебя могут взорвать, взять в заложники и потом взорвать, просто разбомбить твой дом и близких. Это часть скреп русского мира, русскэ всегда готов пожертвовать собой ради идеи.. Ради яхты Усманова и Сечина, дворца Кадырова и Золотова, ради футбольных клубов ротенберга и Абрамовича! Вперёд к победе!
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що ,є там військова кафедра?
Якій ще паскуді ще "аніжедєтєй" шкода ?
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А вот и камни с небес... Хотя, ребят ужасно жалко. Запиши, Путин-педераст на свой счет.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБольшинство погибших при взрыве в керченском колледже - учащиеся, - "омбудсмен" в оккупированном Крыму
 
 
 
 
 
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