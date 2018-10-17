 Большинство погибших при взрыве в керченском колледже - учащиеся, - "омбудсмен" в оккупированном Крыму

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила ТАСС так называемый уполномоченный по правам человека в оккупированном Крыму Людмила Лубина.
"Естественно, будем решать вопросы с семьями, оказывать психологическую помощь, так как погибли в основном дети. Я сейчас постараюсь туда вылететь и уже на месте консультировать", - сказала она.
Лубина добавила, что бригада психологов уже работает на месте.
Напомним, взрыв произошел днем в среду в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли 10 человек, около 50 пострадали. Согласно информации Национального антитеррористического комитета, в здании сработало неустановленное взрывное устройство.
Керченский политехнический колледж открыт в 1930 году для подготовки кадров для единого горно-металлургического комплекса Камыш-Бурунского железорудного комбината и металлургического завода им. Войкова. Обучение ведется по 16 специальностям, ежегодно колледж принимает около 300 студентов-первокурсников.
Там все местные пишут, что газа и рядом не было... - омбудсмен вообще не в курсе...
А ...позовите ка мне ...Мишкина...... !!!! просипел он матюкальник.
"Сага о блатном Кремле" Максим Смотрящий стр.136
Это был газ не той системы.
Якій ще паскуді ще "аніжедєтєй" шкода ?