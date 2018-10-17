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 Политика Украины
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 Высылка венгерского консула - это принципиальная позиция Украины, - Климкин

Высылка венгерского консула является принципиальной позицией Украины, и министр Павел Климкин вчера заявил об этом главе МИД Венгрии Сийярто.

Об этом Климкин рассказал журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Тот, кто нарушил Венскую конвенцию о консульских отношениях, пытается скрыть факт выдачи гражданства и призывает к манипуляциям с украинскими документами, не можете тут работать по определению", - сказал министр.

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Также Климкин отметил, что Украина должна изменить методику интеграции венгров, в частности, изучения украинского языка, истории, географии и права.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.

28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

Источник: https://censor.net.ua/n3091806
 
   
 Топ комментарии
 
Упаси боже от такого консультанта..........
Статья 5. Консульские функции
Консульскими функциями являются:d) выдача паспортов и проездных документов гражданам представляемого государства и виз или соответствующих документов лицам, желающим поехать в представляемое государство;
А это консульство Венгрии, то есть они представляют Венгрию.
То есть если гражданин Венгрии утерял паспорт на территории Украины, они обязаны выдать проездные документы или же находится в долгосрочной командировке или проживает тут на долгосрочной основе с видом на жительство и у него закончился срок действия венгерского паспорта, то консульство выдает новый паспорт. НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, что они имеют право украинским гражданам выдавать венгерские паспорта.
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".....паспорта Венгрии не выдают украинским гражданам...." Высылка венгерского консула - это принципиальная позиция Украины, - Климкин - Цензор.НЕТ 4409 То есть те, кому они эти паспорта выдают сейчас не являются гражданами Украины?
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Ой как всё запущено.............. не стоит влезать в дискуссии, когда у самого заплыв в ширину по теме https://censor.net.ua/video_news/3086994/skryvayite_ot_gosstruktur_ukrainy_etot_fakt_vengerskie_diplomaty_instruktiruyut_zakarpattsev_poluchivshih
именно, что выдаются паспорта именно в Украине, с присягой и со всеми вытекающими.
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Совет форумчанПравила форума
 
он ее хоть читал ту "Венскую конвенцию о консульских отношениях"?
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...так проконсультируй его, будет тебе респект и уважуха...
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ну во-первых документ называется "Венская конвенция о консульских сношениях", во-вторых там черным по белому:

Статья 5. Консульские функции
Консульскими функциями являются:d) выдача паспортов и проездных документов гражданам представляемого государства и виз или соответствующих документов лицам, желающим поехать в представляемое государство;
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...ты не понял - его консультируй, а не меня, хотя даже я, не знакомый с дипломатией, сильно сомневаюсь в качестве этой консультации... Высылка венгерского консула - это принципиальная позиция Украины, - Климкин - Цензор.НЕТ 1725
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консультации платные у меня, а балбесов учить ни за какие деньги не стану, пусть сначала матчасть выучат, так что вы с климкиным в пролете
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...на интернет-то хватает гонорара, консультант фуев?
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не фуев, сказал же - вас консультировать не буду, сначала матчасть учите
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Упаси боже от такого консультанта..........
Статья 5. Консульские функции
Консульскими функциями являются:d) выдача паспортов и проездных документов гражданам представляемого государства и виз или соответствующих документов лицам, желающим поехать в представляемое государство;
А это консульство Венгрии, то есть они представляют Венгрию.
То есть если гражданин Венгрии утерял паспорт на территории Украины, они обязаны выдать проездные документы или же находится в долгосрочной командировке или проживает тут на долгосрочной основе с видом на жительство и у него закончился срок действия венгерского паспорта, то консульство выдает новый паспорт. НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, что они имеют право украинским гражданам выдавать венгерские паспорта.
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по вашему паспорта выдают даже без предоставления гражданства Венгрии? просто так, людям с улицы? вам надо в МИД идти работать, к климкину, там такие нужны
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...не пиши больше свои "комменты", не надо... Высылка венгерского консула - это принципиальная позиция Украины, - Климкин - Цензор.НЕТ 9748
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ты ж уже попрощался, может свалишь наконец, петя?
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...если дашь свой адресок - свалю, в какое место тебя валить, вася?
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петюня, свали уже, сегодня среда, а по средам я не подаю
или ты не петя, а изя?
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Именно, что выдают людям с улицы, по признаку национальной принадлежности. А это совершенно другое - Право на возвращение - законодательный принцип международного права, встречающийся в Всеобщей декларации прав человека и Международном пакте о гражданских и политических правах, согласно которому работают государственные программы, то есть венгр имеет право обратиться в консульство Венгрии и при принятии положительного решения ему предоставляется право выехать в Венгрию и там уже получить гражданство и все льготы, которые предоставляются согласно программе. Вот Вам явно если и работать в МИДе, то только в венгерском, там точно такие нужны. Будете выдавать паспорта гражданам других государств и советовать им скрывать это от властей в стране постоянного проживания.
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что значит с улицы? венграм выдается, причем потомственным, консульство и является территорией этой страны, что незаконного в том что предоставили гражданство на ней? вернее бумаги о гражданстве, по процедуре выезжать в Венгрию таки нужно, а в консульстве только выдаются бумаги с решением, присяга и все такое
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Ой как всё запущено.............. не стоит влезать в дискуссии, когда у самого заплыв в ширину по теме https://censor.net.ua/video_news/3086994/skryvayite_ot_gosstruktur_ukrainy_etot_fakt_vengerskie_diplomaty_instruktiruyut_zakarpattsev_poluchivshih
именно, что выдаются паспорта именно в Украине, с присягой и со всеми вытекающими.
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какие же вы тяжелые, на территории консульства или просто в лесочке? еще раз, территория консульства является территорией государства, которое представляет, там они могут выдавать, продавать гражданство, как угодно, если это не противоречит их законодательству, а это никак не противоречит, и даже украинскому не противоречит
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Ну вот тогда найдите в "Венской конвенции о консульских сношениях" положение, где там написано, что они имеют право выдавать венгерские паспорта гражданам Украины на территории своих консульств, потом поговорим...................... а так - это просто беспредметный диалог. Кстати - во всех консульствах висит перечень предоставляемых услуг, зайдите на сайт посольства Венгрии и ничего подобно тому, чем занимается консульство в Берегово там нет.
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они не выдают паспорта гражданам Украины, а выдают гражданам Венгрии
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Еще раз и по буквам........... гражданам Украины. На момент получения этого венгерского паспорта они все являются гражданами Украины.
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помимо гражданства Венгрии они могут иметь еще хоть 10 различных гражданств или не иметь ни одного, без разницы, но если они не являются гражданами Венгрии, им паспорт никто не даст, точно так же если у меня гражданство Черногории и я иду в консульство Украины, то я там гражданин Украины и мне выдадут украинский паспорт если нужно.
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Прозвучит грубо, но не тяжело сидалищу на двух стульях? Хотя политическое проституирование - вещь довольно обычная в наши дни.
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в чем тяжело? вы о чем? иметь 2 и более гражданств? нет, не тяжело, просто следить чтобы все бумажки были действительными и вовремя продлевать их
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Вопрос нескромный. Буде такое, что Черногория и Украина окажутся в состоянии войны, мобилизации какой страны Вы подчинитесь? Хотя наверное вопрос глупый.......... такие как Вы побегут искать гражданство третьей страны.
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вопрос не нескромный, но сложный я не думаю что Украина будет воевать когда-либо с НАТО, но если вдруг... то это не будет та страна, которую я бы защищал, либо да, останусь в стороне насколько это возможно, может буду пускать под откос поезда и партизанить в горах, я не знаю
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Дилетанте, зверни увагу на 2 речі:
1. В ст. 5 мова йде про громадян країни, яку представляє консул, а не громадян країни перебування.
2. Статья 55 Венской конвенции
Уважение законов и правил государства пребывания

1. Все лица, пользующиеся привилегиями и иммунитетами,
обязаны, без ущерба для их привилегий и иммунитетов, уважать
законы и правила государства пребывания. Они также обязаны не
вмешиваться во внутренние дела этого государства.

2. Консульские помещения не должны использоваться в целях, не
совместимых с выполнением консульских функций.

3. Положения пункта 2 настоящей статьи не исключают
возможности размещения канцелярий и других органов или учреждений
в части здания, где находятся консульские помещения, при условии,
что помещения, отведенные таким канцеляриям, будут отделены от
помещений, которыми пользуется консульское учреждение. В этом
случае указанные канцелярии не являются частью консульских
помещений согласно настоящей Конвенции.
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дуралей, для консульства Венгрии в ст. 5 говорится именно о гражданах Венгрии, паспорта Венгрии не выдают украинским гражданам, они должны быть гражданами Венгрии для начала
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".....паспорта Венгрии не выдают украинским гражданам...." То есть те, кому они эти паспорта выдают сейчас не являются гражданами Украины?
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возможно являются, возможно нет, какое это имеет значение? для Венгрии они граждане Венгрии
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Забавно.........

Ст. 4 Конституции Украины гласит: "В Украине существует единое гражданство".
Закон Украины "О гражданстве" дает такое определение:
"Если гражданин Украины приобрел гражданство (подданство) другого государства или государств, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины." Другое дело, если бы Украина и Венгрия имели двустороннее соглашение о двойном гражданстве как к примеру Великобритания с Канадой, Индией, Австралией и другими, Франция - с Канадой, Португалия - с Бразилией и т.д
ЛИЧНО МНЕ ПАРАЛЛЕЛЬНО СКОЛЬКО ГРАЖДАНСТВ У ЭТНИЧЕСКИХ ВЕНГРОВ ЗАКАРПАТЬЯ, суть в другом - Венгрия ведет себя просто мерзко, а совет консула скрывать сам факт получения венгерского гражданства от украинских институтов власти не вписывается ни в какие дипломатические рамки. Если ВЫ ЭТОГО НЕ ПОНИМАЕТЕ, то мне искренне жаль..
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совершенно верно, точно так же и Венгрия, если гражданин ее страны обращается за паспортом, то он гражданин Венгрии и выдать ему паспорт это даже не право, а их обязанность.
и причем тут "двойное гражданство"? это вообще другое, Украина не признает двойного гражданства, но иметь иное гражданство ничем не запрещено, это называют иногда "множественным гражданством"
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Речь в статье шла консуле. Я дала ссылку на то, как он обставляет эту процедуру и ничего кроме отвращения у меня лично это не вызывает. Хотя, если честно - я бы лишала украинского гражданства подобных умников и пусть либо отправляются в страну, чьё гражданство приняли, либо если их устраивает жизнь тут - живут как иностранцы со всеми неудобствами такого статуса.
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отвращение и т.п. это ваше личное отношение, оно может быть любым, но на государственный уровень выводить "отвращение", причем с последствиями и какими-то действиями - это уже совсем другое.
и что значит "отправляются в страну"? они в своей стране - граждане Украины, забыли что цитировали выше?
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Irada, Топ Ган, забейте вы на эту легионерскую гниль. Оно своих 30 рублей отработало, харе ему доплачивать
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Суть не в нем, а в тех, кто этот форум читает, не являясь активным участником, а просто зрителем. Мои посты в любой теме обычно на них и рассчитаны. Нельзя давать возможности засорять мозги людям ахинеей, а порой откровенной ложью.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВысылка венгерского консула - это принципиальная позиция Украины, - Климкин
 
 
 
 
 
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