 Высылка венгерского консула - это принципиальная позиция Украины, - Климкин

Об этом Климкин рассказал журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Тот, кто нарушил Венскую конвенцию о консульских отношениях, пытается скрыть факт выдачи гражданства и призывает к манипуляциям с украинскими документами, не можете тут работать по определению", - сказал министр.

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Также Климкин отметил, что Украина должна изменить методику интеграции венгров, в частности, изучения украинского языка, истории, географии и права.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.

28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.