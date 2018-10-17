 Высылка венгерского консула - это принципиальная позиция Украины, - Климкин

Об этом Климкин рассказал журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Тот, кто нарушил Венскую конвенцию о консульских отношениях, пытается скрыть факт выдачи гражданства и призывает к манипуляциям с украинскими документами, не можете тут работать по определению", - сказал министр.
Также Климкин отметил, что Украина должна изменить методику интеграции венгров, в частности, изучения украинского языка, истории, географии и права.
Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.
Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".
24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.
28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.
Статья 5. Консульские функции
Консульскими функциями являются:d) выдача паспортов и проездных документов гражданам представляемого государства и виз или соответствующих документов лицам, желающим поехать в представляемое государство;
Статья 5. Консульские функции
Консульскими функциями являются:d) выдача паспортов и проездных документов гражданам представляемого государства и виз или соответствующих документов лицам, желающим поехать в представляемое государство;
А это консульство Венгрии, то есть они представляют Венгрию.
То есть если гражданин Венгрии утерял паспорт на территории Украины, они обязаны выдать проездные документы или же находится в долгосрочной командировке или проживает тут на долгосрочной основе с видом на жительство и у него закончился срок действия венгерского паспорта, то консульство выдает новый паспорт. НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, что они имеют право украинским гражданам выдавать венгерские паспорта.
или ты не петя, а изя?
именно, что выдаются паспорта именно в Украине, с присягой и со всеми вытекающими.
1. В ст. 5 мова йде про громадян країни, яку представляє консул, а не громадян країни перебування.
2. Статья 55 Венской конвенции
Уважение законов и правил государства пребывания
1. Все лица, пользующиеся привилегиями и иммунитетами,
обязаны, без ущерба для их привилегий и иммунитетов, уважать
законы и правила государства пребывания. Они также обязаны не
вмешиваться во внутренние дела этого государства.
2. Консульские помещения не должны использоваться в целях, не
совместимых с выполнением консульских функций.
3. Положения пункта 2 настоящей статьи не исключают
возможности размещения канцелярий и других органов или учреждений
в части здания, где находятся консульские помещения, при условии,
что помещения, отведенные таким канцеляриям, будут отделены от
помещений, которыми пользуется консульское учреждение. В этом
случае указанные канцелярии не являются частью консульских
помещений согласно настоящей Конвенции.
Ст. 4 Конституции Украины гласит: "В Украине существует единое гражданство".
Закон Украины "О гражданстве" дает такое определение:
"Если гражданин Украины приобрел гражданство (подданство) другого государства или государств, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины." Другое дело, если бы Украина и Венгрия имели двустороннее соглашение о двойном гражданстве как к примеру Великобритания с Канадой, Индией, Австралией и другими, Франция - с Канадой, Португалия - с Бразилией и т.д
ЛИЧНО МНЕ ПАРАЛЛЕЛЬНО СКОЛЬКО ГРАЖДАНСТВ У ЭТНИЧЕСКИХ ВЕНГРОВ ЗАКАРПАТЬЯ, суть в другом - Венгрия ведет себя просто мерзко, а совет консула скрывать сам факт получения венгерского гражданства от украинских институтов власти не вписывается ни в какие дипломатические рамки. Если ВЫ ЭТОГО НЕ ПОНИМАЕТЕ, то мне искренне жаль..
и причем тут "двойное гражданство"? это вообще другое, Украина не признает двойного гражданства, но иметь иное гражданство ничем не запрещено, это называют иногда "множественным гражданством"
и что значит "отправляются в страну"? они в своей стране - граждане Украины, забыли что цитировали выше?