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 Политика Украины, Происшествия, За рубежом
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 Осквернение могилы Бандеры - не случайность, у полиции есть понимание ситуации, - Климкин

Осквернение могилы лидера не является случайным.

Об этом сказал журналистам на заседании Кабмина министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Надгробие осквернил конкретный человек. Я знаю этого человека. Это не является случайным. В канун предоставления Украине автокефалии", - сказал Климкин.

По его словам, местная полиция показывает понимание ситуации. На днях представители полиции Украины намерены провести встречу с представителями полиции Баварии по этому вопросу.

Также министр напомнил, что в 2017-м, когда был скандал с перезахоронением останков украинского поэта Александра Олеся, было высказано предположение о создании пантеона выдающихся украинцев, захороненных за рубежом. "Необходима дискуссия и решение о создании такого пантеона", - подчеркнул министр.

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Ранее стало известно, что пособник террористов Филлипс осквернил могилу Бандеры в Мюнхене. После этого в Украинском институте нацпамяти призвали ускорить создание национального пантеона для переноса праха выдающихся украинцев в Киев.

Напомним, идея о создании пантеона захоронений выдающихся украинцев стала актуальной после насильственной эксгумации останков украинского поэта, писателя и драматурга Александра Олеся в Праге.

Источник: https://censor.net.ua/n3091804
 
 
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Если на камеру то, как представляется, - преднамеренное и циничное осквернение...
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Почему немецко-фашистские мусора ещё не арестовали этого гомика? Или в германии разрешено осквернять могилы?
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Потрібна методика така, як до Отто Адольфа Ейхмана.
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Осквернение могилы Бандеры - не случайность, у полиции есть понимание ситуации, - Климкин.

Кому Бандера, а кому і Степан Андрійович ! Клімкін, тебе стосується!
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нужно опубликовать адреса захоронений близких лысого дегенерата "филипса",чтобы каждый желающий мог на камеру их обоссать..
хотя,уверен,до этого животного и такое не дойдет..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОсквернение могилы Бандеры - не случайность, у полиции есть понимание ситуации, - Климкин
 
 
 
 
 
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