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 "Сначала был взрыв", "слышали выстрелы из автомата", "пытались захватить заложников": рассказы очевидцев взрыва в оккупированной Керчи

Ученик колледжа в оккупированной Керчи, который в момент взрыва находился в соседнем здании, сообщил, что сначала был взрыв, а потом раздалась стрельба из автомата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: В керченском колледже сработало взрывное устройство, - Национальный антитеррористический комитет РФ

По информации телеканала "360", который ссылается на очевидцев, якобы кто-то подкинул бутылку в окно первого этажа керчинского техникума, после чего прогремел взрыв. Mash утверждает, что в колледже пытались захватить заложников, затем началась стрельба, а после прогремел взрыв. Такая информация якобы "проходит по линии экстренных служб".

"Мы с ребятами стояли на улице, и в этот момент произошел сильный хлопок. Окна на двух этажах просто выпали", — приводят местные СМИ слова очевидцев. Как пишут в соцсетях, "очень много пострадавших, их грузят в скорые машины, четыре-пять машин уже отъехали, едет машина за машиной, очень много разбитых стекол". Позвонивший в эфир радио "Комсомольская правда" студент колледжа, назвавшийся Семеном Гавриловым, рассказал о напавшем: "Он начал стрелять по людям. Знакомое лицо. Вроде он в колледже у нас учился". Гаврилов также сообщил, что при взрыве в здании вылетели стекла, рамы и двери.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В керченском колледже прогремел взрыв: СМИ сообщают об около 10 погибших и 50 пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Говорит Москва" в своем телеграм-канале сообщает со ссылкой на очевидцев, что на 1 этаже здания колледжа был взрыв, а на 2 этаже — стрельба. Нападавший, по их словам, стрелял из ружья (или дробовика). Не исключено, сообщает радиостанция, что нападавших было двое.

Вот что рассказал Business FM Николай, который учится в этом политехническом колледже:

— Я был рядом, я был у мастерских. И когда были в мастерских, прогремел взрыв, и нам сказали всем выходить из здания. Потом мы слышали выстрелы из автомата, и нам сказали всем выходить. Ну, мы вышли, и всё.

— А выстрелы из автомата — это что, это откуда?

— Это со стороны именно колледжа. Мы в мастерских были, метров за 200.

— А кто это мог стрелять, есть ли какие-то предположения?

— Мы не знаем, вообще не знаем.

— А есть ли предположения, что это могло взорваться? Там еще говорят, что-то подкинули на первый этаж.

— Мне кажется, это чем-то... либо гранатой, либо чем-то... не знаю, взорвалось что-то.

— А газ, еще есть одно предположение, там есть вообще газ, проведен?

— Газ? Я не знаю. Я в столовой ничего такого не видел. Ни газа такого.

— А всех удалось вывести уже из колледжа?

— Вот это не знаю.

На сайте Kerch.fm также есть такое сообщение: "В редакцию позвонили керчане и сообщили, что в керченском металлургическом техникуме люди с автоматами".

Вахтёр керченского колледжа Наталья Паникоровская рассказала RT:

"Я не знаю, каким образом они проникли. Были дети, шёл поток, я дала звонок, как обычно, пропускала детей. Только прошёл поток детей — был взрыв. Я думала, телевизор взорвался. Потом второй взрыв. А потом уже люди спускались, говорили, что по второму этажу слышали, как стреляют. Никто не проходил. Они могли с обратной стороны зайти: у нас там забор такой, что можно было пройти. С обратной стороны зайдите — там такие ворота, камеры нет, можно спокойно перелезть. Выстрелы я слышала. В скорую звонила, тревожную кнопку жала. Мне кажется, не одиночные, а автоматные, очередью были. Меня перевязали, еду обратно"

"Сначала произошёл взрыв в столовой, а сразу после него из туалетов начали выбегать люди с автоматами. На лицах у них были маски. Понять, какой они национальности, было невозможно. Их было очень много, но сколько точно, сказать не могу. Они стреляли по ученикам и преподавателям — по всем, кто попадался им на пути. Не думаю, что от стрельбы пострадало много человек, я видел одного-двух всего. Кроме того, эти люди кидали взрывпакеты", — рассказал RT один из учеников колледжа. По словам собеседника, всех учеников после ЧП правоохранительные органы отправили домой. Собеседник отмечает, что, спасаясь, люди прыгали из окон колледжа

Источник: https://censor.net.ua/n3091803
 
 
 Топ комментарии
 
*Зато не стреляют* блеяли крымские овцы забыв куда они попали! Забыв взрывы в Рашке которые организовывало ФСБ....
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при Украине-матушке такой херни не было !!!
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"...произошёл взрыв в столовой, а сразу после него из туалетов начали выбегать люди с автоматами. На лицах у них были маски. Понять, какой они национальности, было невозможно. Их было очень много, но сколько точно, сказать не могу. Они стреляли по ученикам и преподавателям - по всем, кто попадался им на пути. "

Фигня, вот как было: выбежало 100500 человек с автоматами, у каждого была визитка Яроша - они сначала тыкали визитками, кричали что "бей попов из мАаасквы(с)" и "это захват православных церквей униатами", после чего 5 раз выстрелили из Точки У, а потом прилетело 100 танков НАТО с черными поляками и надругались над вахтершей...
Вахтерша, кстати, сама призналась ("..Меня перевязали, еду обратно") ... Чего это ей там "перевязали" ?)))
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и да, рядом стояли журналисты из Раша24 (ну чисто случайно там оказались, честно-честно!!!) и всё сняли на камеры.. особенно четко получился Яценюк с бородой и Кровавый Пастор - он лично рвал трусики на православных студиосах и и жарил вахтерш...
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Укродиверсанти так "жарили" кацапську вахтьоршу, що у кацапки аж носом пішли бульбашки від компрессії. А якщо чесно, то не вірю. Мені здпється, що це приїхав на гастролі, театр фсб кацапстана. Чим більше кацапів крякне, тим краще. Але все одно, не вірю!...
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Визитки, это они быстро находят.))) Даже если бы колледж до тла сгорел, там 100% нашли бы визитку Яроша. Причем, еще быстрее - ей бы прятаться негде было бы)))
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Может мирным студентам из ДНР, не поставили зачет. Вот и решили получить тем способом, которым аттестат получали
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да не, учения, никогда такого не было и вот опять.
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...да ну, за стоимость одной гранаты можно столько дырявых дипломов купить! "Спочатку був вибух", "чули постріли з автомата", "намагалися захопити заручників": розповіді очевидців вибуху в окупованій Керчі - Цензор.НЕТ 5168
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слишком спокойная и ушла за пять минут до взрыва ...
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Лаур - она оправдывается все время... - боится что ее заподозрят видимо...

По ходу там действительно много трупов ..., и действительно стреляли...
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я вчера кацапам уже писал--не злорадствуйте над катастрофой СУ в десятирьне вернётся...
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за эти слова про как в Беслане тебя могут посадить тетя
Ой зря ты про Беслан то вспомнила ой зря (((((
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Кто? Каким образом посадят? Лучше сходи за газетой и вытри свой стул, он у тебя жидким стал.
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при Украине-матушке такой херни не было !!!
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Что ты! Их же заставляли говорить на украинском, а это намного страшнее!
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Папа знакомого с лицом,приехал с Донбасса отдыхать ))
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надюха сбежала и перепутала раду с колледжем.
Обвалила крышу и добивала с автомата
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де картинка з клоуном що "настало время ох@ительных историй..".?
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Это были Петров и Баширов в татарских национальных костюмах
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Доктор Лиза Менгеле с того света привет передает .
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*Зато не стреляют* блеяли крымские овцы забыв куда они попали! Забыв взрывы в Рашке которые организовывало ФСБ....
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...гарний жарт...продовжуй ,не зупиняйся...
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...тоді добре...бо зайшов на срунет,там скрізь пишуть про український слід...
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По RT сказали! Как вы можете не верить?!
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Ну, на видео отчетливо видно куда грузят. В открытую газельку не приспособленную для перевозки пострадавших с ожегами. А дальше по пыльным улицам, воды то нету для полива. "Губит людей не пиво
Губит людей - вода"
Точнее ее отсутствие.
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Никто ни хрена не видел.Сейчас обрастет все домыслами,а раскрутят заранее заготовленную версию.
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С кем там в каком-то зачуханом колледже могла быть перестрелка?

Допустим, что у гипотетических "злодеев" были автоматы. А в колледже у кого были автоматы?
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"Сначала был взрыв", "слышали выстрелы из автомата", "пытались захватить заложников" :"Сначала был взрыв", "слышали выстрелы из автомата", "пытались захватить заложников": рассказы очевидцев взрыва в оккупированной Керчи - Цензор.НЕТ 1936"Сначала был взрыв", "слышали выстрелы из автомата", "пытались захватить заложников": рассказы очевидцев взрыва в оккупированной Керчи - Цензор.НЕТ 5924"Сначала был взрыв", "слышали выстрелы из автомата", "пытались захватить заложников": рассказы очевидцев взрыва в оккупированной Керчи - Цензор.НЕТ 284
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После взрыва - самое то заложников захватывать. "Сначала был взрыв", "слышали выстрелы из автомата", "пытались захватить заложников": рассказы очевидцев взрыва в оккупированной Керчи - Цензор.НЕТ 222
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Автоматная очередь из дробовика...

Если администрация установила/хранила газовый баллон, то скоро она расскажет и авианалёт...
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В редакцию позвонили керчане и сообщили, что в керченском металлургическом техникуме люди с автоматами".Источник: https://censor.net.ua/n3091803

Після березня 2014 року "люди з автоматами" в Криму - скрізь, а не тільки в технікумі! Далі буде!!! "Спочатку був вибух", "чули постріли з автомата", "намагалися захопити заручників": розповіді очевидців вибуху в окупованій Керчі - Цензор.НЕТ 4443
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Бу га га. 1999 повторяется. Там где расея - там теракты, альтернативно -одаренные крысчане.
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Толи еще будет , в этом страшном и жестоком срюське мире !
Армянск , теперь Керчь и бесконечные военные учения , так как Крым превратил ху**ло в военную базу , как и предполагалось !
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ну все. Теперь все свалят на крымский Хизб-ут Тахрир. Татарам приготовиться к жесткой волне репрессий.
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На колледж сыпались камни с неба, храбрые ополченцы мужественно отстреливались с автоматов, но камни правосеков были сильнее!
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Ну шо кримчане, дождались росію кляту!!?
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А это не благодарные сирийцы, спасибо за своё спасение передали? Мусульман в Крыму много...
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Если это терракт, могу только "поздравить" родителей за правильный выбор быть частью Рашки, потому как уверен террористы имели рос паспорта. А так же ответить на их радость в строительстве моста, так как уверен, что террористы приехали совершать терракт именно через это проходное "отверстие"!
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Какие террористы то ????
Это ФСБ и ее рук дела, нет смысла никому делать теракт в Крыму никому
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Утрам рядом горячий Кавказ, расклады могут быть разными!
Например Кадыров применяет устрашение для влияния!
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Дурачка не включай. Смысл тогда в масках бегать и оружие использовать? Толку тогда в попытке захвата заложников?

Вот новость слушаю- студетн это бывший. Застрелился. Говорил же шизик скорее всего
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Вот могли бы предствить себе такое 99% украинцев, до того времени, когда козломордия сунула в Украину свое рыло?
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Чеченський варіант показати причину вторгнення? Тільки тут не підірвані будинки, бо вже ніхто не повірить. А бабця в курсі, і говорить спеціально під камеру, а не втікає кудись, щоб не ляпнути чогось неузгоджене з владою.
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петарди коли вибухають дуже легко сплутати з пострілами, тим більше то студенти якись.
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А десяток трупов можно спутать за манекены!
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То як в пісні "ти з Керчі? Ні? Так мовчи!" ти бачив ті трупи своїма очима? Я руссо змі не вірю.
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та вони своїх газом труїли на норд ості у Москві, а потім трупаки грузили у рейсові автобуси. Без розтину ніхто не знає від чого труп, а правду знає тільки обмежено коло.
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"Сначала был взрыв"...трындёж, в оригинале "Сначала было слово", а в вашем случае референдум.
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Никак опять бандеровцы?Ужас,что творят.
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Скажут, что кто-то ( татарин) воплотил, типа, план Сенцова. 🤕
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Ты помнишь как всё начиналось...(Макаревич)
Перестрелка в Симферополе! Последние новости из Симферополя! Новости, Крым!

https://youtu.be/c-aDfCSfCf4 "Спочатку був вибух", "чули постріли з автомата", "намагалися захопити заручників": розповіді очевидців вибуху в окупованій Керчі - Цензор.НЕТ 1200
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Какой-то уж очень удобный взрыв - в "правильном" месте с "достаточным" количеством сакральных жертв и в очень подходящий момент (облажались везде, где смогли).
Осталось только найти подтверждения участия местных противников центральной власти, действовавших по заданию внешнего коварного (но достаточно слабого) врага.
И если с "местными противниками" вопрос решается автоматически, то вот с выбором "внешнего врага" сейчас будет интрига - число любителей "поударять в спину" вяликих кацапов сильно выросло за последние пару лет
Нужно дождаться традиционного интервью с "официальной свидетельницей" всех известных хунтовск злодеяний.
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Житель керчи 22 года. Одиночка. Бывший студент коллежда. Застрелился, сука, сам.
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Это официальная инфа от местных властей или пока только на уровне слухов?
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А правда, крысчане, что лучше быть взорванным, ходить с бутылкой в жопе, стоять на коленях и просить что-то путина-Х-ла, чем иметь документооборот в гос. учреждениях на украинской мове? Ведь общаться на рассейском языке никто не воспрещал.
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Спитайте хто-небудь - вони шахтарі чи трактористи, оті буряти у балаклавах, пікселі, касках, броніках, з АК-100, сухпаєм вкомплектованим на Уралі та акаючим масковськім сленгом!?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Сначала был взрыв", "слышали выстрелы из автомата", "пытались захватить заложников": рассказы очевидцев взрыва в оккупированной Керчи
 
 
 
 
 
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