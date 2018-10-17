 "Сначала был взрыв", "слышали выстрелы из автомата", "пытались захватить заложников": рассказы очевидцев взрыва в оккупированной Керчи

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По информации телеканала "360", который ссылается на очевидцев, якобы кто-то подкинул бутылку в окно первого этажа керчинского техникума, после чего прогремел взрыв. Mash утверждает, что в колледже пытались захватить заложников, затем началась стрельба, а после прогремел взрыв. Такая информация якобы "проходит по линии экстренных служб".
"Мы с ребятами стояли на улице, и в этот момент произошел сильный хлопок. Окна на двух этажах просто выпали", — приводят местные СМИ слова очевидцев. Как пишут в соцсетях, "очень много пострадавших, их грузят в скорые машины, четыре-пять машин уже отъехали, едет машина за машиной, очень много разбитых стекол". Позвонивший в эфир радио "Комсомольская правда" студент колледжа, назвавшийся Семеном Гавриловым, рассказал о напавшем: "Он начал стрелять по людям. Знакомое лицо. Вроде он в колледже у нас учился". Гаврилов также сообщил, что при взрыве в здании вылетели стекла, рамы и двери.
"Говорит Москва" в своем телеграм-канале сообщает со ссылкой на очевидцев, что на 1 этаже здания колледжа был взрыв, а на 2 этаже — стрельба. Нападавший, по их словам, стрелял из ружья (или дробовика). Не исключено, сообщает радиостанция, что нападавших было двое.
Вот что рассказал Business FM Николай, который учится в этом политехническом колледже:
— Я был рядом, я был у мастерских. И когда были в мастерских, прогремел взрыв, и нам сказали всем выходить из здания. Потом мы слышали выстрелы из автомата, и нам сказали всем выходить. Ну, мы вышли, и всё.
— А выстрелы из автомата — это что, это откуда?
— Это со стороны именно колледжа. Мы в мастерских были, метров за 200.
— А кто это мог стрелять, есть ли какие-то предположения?
— Мы не знаем, вообще не знаем.
— А есть ли предположения, что это могло взорваться? Там еще говорят, что-то подкинули на первый этаж.
— Мне кажется, это чем-то... либо гранатой, либо чем-то... не знаю, взорвалось что-то.
— А газ, еще есть одно предположение, там есть вообще газ, проведен?
— Газ? Я не знаю. Я в столовой ничего такого не видел. Ни газа такого.
— А всех удалось вывести уже из колледжа?
— Вот это не знаю.
На сайте Kerch.fm также есть такое сообщение: "В редакцию позвонили керчане и сообщили, что в керченском металлургическом техникуме люди с автоматами".
Вахтёр керченского колледжа Наталья Паникоровская рассказала RT:
"Я не знаю, каким образом они проникли. Были дети, шёл поток, я дала звонок, как обычно, пропускала детей. Только прошёл поток детей — был взрыв. Я думала, телевизор взорвался. Потом второй взрыв. А потом уже люди спускались, говорили, что по второму этажу слышали, как стреляют. Никто не проходил. Они могли с обратной стороны зайти: у нас там забор такой, что можно было пройти. С обратной стороны зайдите — там такие ворота, камеры нет, можно спокойно перелезть. Выстрелы я слышала. В скорую звонила, тревожную кнопку жала. Мне кажется, не одиночные, а автоматные, очередью были. Меня перевязали, еду обратно"
"Сначала произошёл взрыв в столовой, а сразу после него из туалетов начали выбегать люди с автоматами. На лицах у них были маски. Понять, какой они национальности, было невозможно. Их было очень много, но сколько точно, сказать не могу. Они стреляли по ученикам и преподавателям — по всем, кто попадался им на пути. Не думаю, что от стрельбы пострадало много человек, я видел одного-двух всего. Кроме того, эти люди кидали взрывпакеты", — рассказал RT один из учеников колледжа. По словам собеседника, всех учеников после ЧП правоохранительные органы отправили домой. Собеседник отмечает, что, спасаясь, люди прыгали из окон колледжа
Фигня, вот как было: выбежало 100500 человек с автоматами, у каждого была визитка Яроша - они сначала тыкали визитками, кричали что "бей попов из мАаасквы(с)" и "это захват православных церквей униатами", после чего 5 раз выстрелили из Точки У, а потом прилетело 100 танков НАТО с черными поляками и надругались над вахтершей...
Вахтерша, кстати, сама призналась ("..Меня перевязали, еду обратно") ... Чего это ей там "перевязали" ?)))
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1052515164614840320
По ходу там действительно много трупов ..., и действительно стреляли...
Ой зря ты про Беслан то вспомнила ой зря (((((
Обвалила крышу и добивала с автомата
1. https://twitter.com/i/status/1052512770799874048
2. https://twitter.com/i/status/1052514205272805376
Губит людей - вода"
Точнее ее отсутствие.
Допустим, что у гипотетических "злодеев" были автоматы. А в колледже у кого были автоматы?
Если администрация установила/хранила газовый баллон, то скоро она расскажет и авианалёт...
Після березня 2014 року "люди з автоматами" в Криму - скрізь, а не тільки в технікумі! Далі буде!!!
Армянск , теперь Керчь и бесконечные военные учения , так как Крым превратил ху**ло в военную базу , как и предполагалось !
Это ФСБ и ее рук дела, нет смысла никому делать теракт в Крыму никому
Например Кадыров применяет устрашение для влияния!
Вот новость слушаю- студетн это бывший. Застрелился. Говорил же шизик скорее всего
Перестрелка в Симферополе! Последние новости из Симферополя! Новости, Крым!
https://youtu.be/c-aDfCSfCf4
Осталось только найти подтверждения участия местных противников центральной власти, действовавших по заданию внешнего коварного (но достаточно слабого) врага.
И если с "местными противниками" вопрос решается автоматически, то вот с выбором "внешнего врага" сейчас будет интрига - число любителей "поударять в спину" вяликих кацапов сильно выросло за последние пару лет
Нужно дождаться традиционного интервью с "официальной свидетельницей" всех известных хунтовск злодеяний.