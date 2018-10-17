 54% украинцев поддерживают создание Поместной церкви, - опрос

Большинство украинских граждан (54%) положительно относятся к идее создания в Украине Единой Поместной Церкви. Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. Как сообщили в организации, противоположного мнения придерживаются 19% опрошенных. Еще 19% высказались об этом безразлично.

Самый высокий уровень поддержки проекта Единой Поместной Церкви наблюдается на Западе (68%) и в Центре страны (58%).

В то же время на Юге сторонников этой инициативы не менее 45%, а на Востоке - 37%. При этом в юго-восточных областях, в отличие от остальной части Украины, фиксируется относительно большее количество тех, кто равнодушно или отрицательно относится к этой теме (около четверти респондентов в каждой категории).

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В разрезе конфессий наибольшую поддержку инициатива автокефалии имеет среди прихожан Украинской Греко-Католической Церкви и УПЦ (КП). Среди этих категорий уровень поддержки идеи Единой Поместной Церкви в общем составляет более 75%.

В среде прихожан других конфессий таких опрошенных около половины.

С наибольшим сопротивлением идею Поместной Церкви встречают прихожане УПЦ (МП): более половины относятся к ней негативно. Несмотря на это, почти треть прихожан (28%) относятся к автокефалии благосклонно.

Соцопрос проводился с 27 сентября по 4 октября методом личного формализованного интервью (face-to-face). В исследовании приняли участие 2000 респондентов от 18 лет и старше.

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Ранее Экзархи Вселенского патриарха подтвердили готовность сотрудничать с духовенством Украинской православной церкви Киевского и Московского патриархатов для вручения Украине томоса об автокефалии.