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 Общество
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Все про:опрос (1587) автокефалия (204)

 54% украинцев поддерживают создание Поместной церкви, - опрос

Часть не поддерживающих автокефалию и тех, кому все равно, — одинаковая, по 19%.

Большинство украинских граждан (54%) положительно относятся к идее создания в Украине Единой Поместной Церкви. Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. Как сообщили в организации, противоположного мнения придерживаются 19% опрошенных. Еще 19% высказались об этом безразлично.

Самый высокий уровень поддержки проекта Единой Поместной Церкви наблюдается на Западе (68%) и в Центре страны (58%).

В то же время на Юге сторонников этой инициативы не менее 45%, а на Востоке - 37%. При этом в юго-восточных областях, в отличие от остальной части Украины, фиксируется относительно большее количество тех, кто равнодушно или отрицательно относится к этой теме (около четверти респондентов в каждой категории).

Читайте на Цензор.НЕТ: Между УАПЦ и УПЦ КП возникли разногласия: не могут определиться с уставом и названием единой церкви.

В разрезе конфессий наибольшую поддержку инициатива автокефалии имеет среди прихожан Украинской Греко-Католической Церкви и УПЦ (КП). Среди этих категорий уровень поддержки идеи Единой Поместной Церкви в общем составляет более 75%.

В среде прихожан других конфессий таких опрошенных около половины.

С наибольшим сопротивлением идею Поместной Церкви встречают прихожане УПЦ (МП): более половины относятся к ней негативно. Несмотря на это, почти треть прихожан (28%) относятся к автокефалии благосклонно.

Соцопрос проводился с 27 сентября по 4 октября методом личного формализованного интервью (face-to-face). В исследовании приняли участие 2000 респондентов от 18 лет и старше.

Также на Цензор.НЕТ: После Синода РПЦ в Минске у верующих Московского патриархата в Украине есть два пути, - Евстратий (Зоря)

Ранее Экзархи Вселенского патриарха подтвердили готовность сотрудничать с духовенством Украинской православной церкви Киевского и Московского патриархатов для вручения Украине томоса об автокефалии.

Источник: https://censor.net.ua/n3091798
 
   
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Пророссийский "Рейтинг" как всегда выдаёт свои манипуляции за соцопрос
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называйте как хотите
лишь бы без московских попов
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і щоб нова Церква не стала відділом у АП
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А остальные атеисты...и их станет ещё больше, если не перестанут мусолить эту тему.
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Сумныя лiчбы, нават проста жахлiвыя, нечакана !, няўжо 46% гатовыя стаць сектантамі? , Ну значыць такія з іх "хрысцяне", цьфу! В жопаблок!
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По опросам группы Уейтинг 54% опрошенных считают, что Порошенко должен спать с женой на левом боку, а тех, кто считает, что на правом и кому все равно - по 19%. Какое нам до этого дело?
Какая разница, что думают атеисты про устройство церкви? Церковь - собственность верующих, это их дело и их деньги, а не всего общества. Кто из социологов знает, какая часть населения действительно регулярно ходит в церковь и носит туда деньги? Кто знает, в какую именно церковь? Вообще зачем обществу в это вникать? Влазят в церковные дела только начальники, желающие поддержки от продажных отцов церкви, желающих государственных льгот и бюджетного бабла.
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є атеїстам справа до Церкви, якщо під приводом
церковних справ сюди заходять терористи гіркини,
виховуються бойовики-сепаратисти..
якщо Церква використовується у політичних іграх
на користь корумпованої влади
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Надо СБУ заинтересоватся что за социологическая группа это ''рейтинг''
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себе миллиардные офшоры- народу молитва
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Цензор.НЕТНовостиОбщество54% украинцев поддерживают создание Поместной церкви, - опрос
 
 
 
 
 
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