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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (16619) Киевводоканал (90) вода (196)

 "Киевводоканал" из-за аварии отключил холодную воду на ряде улиц столицы. СПИСОК

На нескольких улицах столицы отключили холодное водоснабжение из-за аварии на сети холодного водоснабжения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КП "Киевводоканал" на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 10:00 17 октября аварийные бригады Киевводоканала работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской", - говорится в сообщении.

Временно будет отсутствовать водоснабжение по таким адресам:

  • улица Ларисы Руденко, 9а;
  • улица Голосеевская, 7;
  • проспект Академика Глушкова, 22;
  • улица Николая Закревского, 89а;
  • улица Пшеничная, 4а, 5, 8, 9;
  • улица Дашавская, 27, 27а.

Также сообщается, что ориентировочный срок ликвидации аварии одни сутки.

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Киевводоканал из-за аварии отключил холодную воду на ряде улиц столицы 01

Источник: https://censor.net.ua/n3091797
 
 
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не было горячей, теперь и холодной не стало.
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"Киевводоканал" из-за аварии отключил холодную воду на ряде улиц столицы.
Также сообщается, что ориентировочный срок ликвидации аварии одни сутки :"Киевводоканал" из-за аварии отключил холодную воду на ряде улиц столицы - Цензор.НЕТ 9159
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Киевводоканал" из-за аварии отключил холодную воду на ряде улиц столицы. СПИСОК
 
 
 
 
 
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