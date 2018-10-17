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 В керченском колледже сработало взрывное устройство, - Национальный антитеррористический комитет РФ

Причиной взрыва в оккупированной Керчи стал подрыв неустановленного взрывного устройства.

 Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет РФ, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: В керченском колледже прогремел взрыв: СМИ сообщают об около 10 погибших и 50 пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"В Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства", - сообщили российские оккупанты. "По предварительным данным погибло десять человек, около 50 раненых".

"Оперативным штабом координируется деятельность сил правопорядка и аварийно-спасательных служб по установлению причины взрыва и недопущению возможных повторных взрывов, организации комплекса административных и режимных мер", - говорится в сообщении оккупационных властей.

Место происшествия обследуют взрывотехники ФСБ России.

По первоначальной версии, причиной взрыва в колледже был газ. Однако позже выяснилось, что здание не было газифицировано. По предварительным данным, 10 человек погибли, около 70 пострадали.

Источник: https://censor.net.ua/n3091796
 
 
 Топ комментарии
 
Все, пришло время взрывать. 5 лет готовили к этому моменту.
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при проклятых Бандерах такой херьни не было..... В керченском колледже сработало взрывное устройство, - Национальный антитеррористический комитет РФ - Цензор.НЕТ 55
Вообще в Украине не было НИКОГДА терактов до прихода к нам свинособачего мира....
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ФСБ взорвало русню, ничего нового
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Та ясно! І винна буде Україна і бандеровци,ну мусить якось ху..ло увагу відвертати від внутрішніх проблем,зараз на різноманітних фрік шоу будуть це обсмокутувати говорити про бандеровцов фошистов,і що теракт був здійснений за гроші госдепу!Тьху срамота!!!
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Час прошел со взрыва?
Что там дальше по сценарию? Укро ДРГ найдут, назначеных заранее?
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Не сомневаюсь, ни разу , что взорвали путинские гебешники
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Уже составлен фоторобот террористов устроивших теракт:
У керченському коледжі спрацював вибуховий пристрій, - Національний антитерористичний комітет РФ - Цензор.НЕТ 1960
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работа фсб...сначала устроить теракт, а потом зачистить неугодных...будут убивать крымских татар
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«Студент керченского политеха, который помогал эвакуировать раненых, говорит о моменте теракта. Один из его сокурсников видел нападавшего. "Он шел по коридору, увидел человека с автоматом и побежал от него. Тот выстрелил в другого парня, а потом хотел и в моего друга, но патроны закончились. Друг смог убежать, вышел на задний двор и тогда в колледже прогремел взрыв. Очень много раненных, мы всех эвакуировали через окно, люди в панике". »
* * *
«Почитал мельком поцреотические сайты (да, я мазохист) - обвиняют хохлов, просят гаранта объявить войну.»

https://politota.d3.ru/v-kerchi-proizoshel-terrakt-1675179/?sorting=rating
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ керченском колледже сработало взрывное устройство, - Национальный антитеррористический комитет РФ
 
 
 
 
 
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