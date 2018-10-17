 В керченском колледже сработало взрывное устройство, - Национальный антитеррористический комитет РФ

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет РФ, передает Цензор.НЕТ.
"В Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства", - сообщили российские оккупанты. "По предварительным данным погибло десять человек, около 50 раненых".
"Оперативным штабом координируется деятельность сил правопорядка и аварийно-спасательных служб по установлению причины взрыва и недопущению возможных повторных взрывов, организации комплекса административных и режимных мер", - говорится в сообщении оккупационных властей.
Место происшествия обследуют взрывотехники ФСБ России.
По первоначальной версии, причиной взрыва в колледже был газ. Однако позже выяснилось, что здание не было газифицировано. По предварительным данным, 10 человек погибли, около 70 пострадали.
Что там дальше по сценарию? Укро ДРГ найдут, назначеных заранее?
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«Почитал мельком поцреотические сайты (да, я мазохист) - обвиняют хохлов, просят гаранта объявить войну.»
https://politota.d3.ru/v-kerchi-proizoshel-terrakt-1675179/?sorting=rating