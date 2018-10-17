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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (728) МИД (4753) Варшава (111) Климкин (1875) Сийярто (54)

 С главой МИД Венгрии встретимся на следующей неделе и посмотрим, как двигаться дальше, - Климкин

Министры иностранных дел Украины и Венгрии Павел Климкин и Петер Сиярто встретятся в Варшаве на следующей неделе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Климкин журналистам в среду в Киеве.

"Мы будем еще раз встречаться на следующей неделе во время Варшавского форума по вопросам безопасности и посмотрим, как двигаться дальше. Диалог сложный, но он идет. Мы свои интересы Закарпатья будем последовательно защищать", - сказал украинский министр.

По его словам, Украина и Венгрия также проведут консульские консультации.

"Сейчас обсуждаем дату, потому что действительно есть о чем поговорить. Мы обсудили с господином Сиярто возможную повестку дня этих консультаций", - рассказал глава МИД Украины.

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При этом дипломат подчеркнул, что Украина будет защищать закарпатских венгров. "Мы никогда не говорили, что венгры Закарпатья сепаратисты, но они также должны соблюдать украинские законы", - подчеркнул П.Климкин.

Варшавский форум по безопасности пройдет 24-25 октября.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.

28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

Источник: https://censor.net.ua/n3091794
 
   
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клим выгодный министр
никуда не зовут
венгрия под боком
нашел себе занятие до выборов)
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Нельзя быть на такой должности Размазней..??
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС главой МИД Венгрии встретимся на следующей неделе и посмотрим, как двигаться дальше, - Климкин
 
 
 
 
 
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