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 Политика Украины, Общество
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 Между УАПЦ и УПЦ КП возникли разногласия: не могут определиться с уставом и названием единой церкви.

Предстоятель УАПЦ Макарий рассказал журналистам, что разговор с главой УПЦ КП Филаретом "перерос в спор" и что это общение "потрясло" его.

Предстоятель УАПЦ Макарий (Малетич) заявил, что Объединительный Собор может состояться лишь тогда, когда будет устав и название единой церкви, однако пока главы церквей не могут договориться по обоим этим пунктам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Еще устав мы не готовим, названия ей нет. Нет статуса или модели, которая будет, строй или патриарший, или митрополичий. С чем идти на собор?" – сказал он.

Также Макарий отметил, что общался по поводу Собора с главой УПЦ КП Филаретом, однако разговор перерос в спор.

Руководители церквей разговаривали 14 числа, на Покров. "Меня потрясло общение", – сказал Макарий. Так, Филарет настаивает, чтобы новая украинская церковь оставила устав УПЦ КП.

"Я говорю: "Ваше святейшество, Собор собирать – так нет устава". А он говорит: "А устав у меня есть". "У меня тоже есть, но из двух уставов надо сделать один устав". "Нет, – говорит, – мой устав". 15-й год повторяется", – сказал предстоятель УАПЦ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Порошенко призвал главу УАПЦ Макария участвовать в подготовке Архиерейского Собора для избрания главы украинской церкви

По словам Макария, споры возникли и по поводу названия. Так, Филарет якобы заявил, что "Название уже есть" и все должны присоединиться к этому имени, которое существует сейчас, "и возглавляет его патриарх".

"Третий вопрос, какой статус или какая модель. Когда я сказал, может быть, митрополичья или патриаршая – надо знать. А он со злобой сказал, что не будет, будет патриаршая. А экзархи ничего не говорят. Вот такое дело", – отметил также митрополит Макарий.

Он напомнил, что когда подписывалось обращение к Вселенскому патриарху, президент сказал, что название будет "Православная церковь в Украине". "Но сейчас о названии никто не разговаривает. Говорят, что название готовит Вселенский патриарх", – добавил предстоятель УАПЦ.

Также на Цензор.НЕТ: "Притеснений не будет", - Филарет о языке богослужения после объединения церквей. ВИДЕО

На вопрос о том, кому же будут вручать Томос, он ответил коротко: "Это Богу известно".

Макарий отметил, что не знает, скажутся ли споры между церквями на том, как будет проходить Собор. "Чего про Собор говорить? Прежде надо обсудить текущие вопросы, а потом про Собор говорить. Если Собор, то надо устав объединяющей церкви – там, где надо готовиться 2 недели. Модель надо знать", – пояснил предстоятель церкви.

Ранее стало известно, что Объединительный собор относительно создания единой Украинской церкви может состояться на территории заповедника "София Киевская". В мероприятии должны принять участие и некоторые иерархи УПЦ МП. Когда состоится собор, пока неизвестно, но в УПЦ КП пообещали делать все, чтобы это произошло поскорее и чтобы решение о создании единой поместной церкви было принято до следующего заседания Синода Константинопольского патриархата, который состоится во второй половине ноября.

Читайте на Цензор.НЕТ:  Большая идея, которую мы начали в 90-х на финише, - Кравчук о решении Синода Константинопольского патриархата

Источник: https://censor.net.ua/n3091793
 
 
 Топ комментарии
 
Понятно, что каждый хочет быть первым на раёне... И это они ещё до выборов керманыча не дошли...)
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Ничго особенного не происходит, теперь будет "Кайдашэва семья", будут грушку на участке делить...
Нет слов! Стадо баранов!!!
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Понятно, что каждый хочет быть первым на раёне... И это они ещё до выборов керманыча не дошли...)
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Все хотят быть первыми и всем плевать на страну... это такая "украинская особенность"!
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не стоит забывать что ВСЕ они - выходцы из московского пархата: и думают прежде всего о количестве и богатстве своих приходов (уделов). Что гундяев, что филарет, что Макарий - одинаковы.
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Что гундяев, что Филарет, что Макарий - одинаковы.

Это ты зря. гундяйка супротив Филарета жалкая вша и убогий торгаш.

Филарет таки глыба.
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Они - выходцы из людей. А люди - это такие...твари!
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Ну теперь будем спорить из-за названия, но приятно другое, мокши будут лезть а на них вообще тогда ни кто не будет обращать внимание, не до них)))
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Так в Ватикане давно придумали как это лечится Между УАПЦ и УПЦ КП возникли разногласия: не могут определиться с уставом и названием единой церкви. - Цензор.НЕТ 6014
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ну началось , где 2 украинца там три гетьмана , так с такой дележкой можно и томос профукать !
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Ничго особенного не происходит, теперь будет "Кайдашэва семья", будут грушку на участке делить...
Нет слов! Стадо баранов!!!
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правозлавіє воно таке...смердить візантійщіною
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не буде в Україні патріархії,
буде ручне керування від Варфоломія..

може воно і на краще, що педра не зробить з
Філарета свого гундяя
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Хоч би раз про Церкву подумали а не про власні інтереси.
Ну невже не можна домовитись без виносу сміття на публіку..
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Не лише. Вони вже звикли бути самі собі господарями і вважають церкву своїм дітищем.
Тут і ревнощі і небажання віддавати владу..
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Ничего странного, и ничего страшного. Притрутся, померяются рясами, договорятся.
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Как то уж очень по-украински. На двух попов три гетьмана.
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Та пусть уже греки правят. У них в Стамбуле паствы мало. Чтобы ни нашим, ни вашим. Первыми монахами и священниками на Руси были греки. Вот пусть и дальше будут. Греческое православие радостное. А у нас - куча баб в платках, и все ревут. Между УАПЦ и УПЦ КП возникли разногласия: не могут определиться с уставом и названием единой церкви. - Цензор.НЕТ 4332
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Первыми монахами были не греки вообще-то...немцы, затем болгары, а уж потом - греки.
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Эти оборотни в рясах не имеют права так поступать с Украиной и украинским народом!
Они не имеют права ни на какие разногласия особенно в таких пустяковых вопросах!
Все разногласия могут быть только от путиско-гундяевских халуёв!!!
Все кто вносит разногласия - черти в рясах!!!
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Вот вам вера, бог и т.д. "Как назовем, какой устав, как бабло делить"... Религия - опиум для народа!
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На Московии проще ,там все подчиняются кремлёвскому полковнику КГБ,даже московский поп в чине генерала ползает на коленях перед кремлёвским Фюрером. Неужели наше украинское духовенство такого желает себе? Между УАПЦ и УПЦ КП возникли разногласия: не могут определиться с уставом и названием единой церкви. - Цензор.НЕТ 6612
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А Филарет по-вашему откуда? Из той же ГБшной когорты - он и УПЦ КП создал из-за обиды на то, что его Патриархом РПЦ не выбрали...
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Все мы когда-то были и пионЭрами и комсомольцами,ежели не совсем ещё молокососы, которым и 50-ти ещё нет.)) а многие и коммуняками, прости Господи.
Кто без греха, пусть первым бросит... Важно то, что происходит сейчас.
И заслуги Филарета в воссоздании Украинской Церкви огромны.
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приятно слышать, что нет разногласий и стороны готовы к компромиссам [сарказм]
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Надо назвать как-то красиво! Например: Ukrainian Candle Store или Absolution Supermarket
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Старый ГБшник Филарет из-за своих амбиций и гордыни опять все похерит...для него самое важное - чтобы он был главным, на остальное - похер.
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Гнать в шеи всех этих пауков-дармоедов! Бог - он внутри человека, в вере.
Св. Евангелие от Луки, глава 16

Никакой слуга не может служить двум господам, потому что либо одного возненавидит, а другого возлюбит, либо одному начнет служить усердно, а другому - нерадиво. Не можете служить Богу и мамоне. Все это слышали и фарисеи, жадные до денег, и стали насмехаться над Ним.Он же сказал им: перед людьми вы выдаете себя за праведников, но Бог знает ваши сердца, и то, что люди почитают как великое, - мерзость пред Богом.
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Филарет - жёсткий руководитель, это всем известно, как известно и то, что он был одной из основных сил, благодаря которой Украина очистится от плена москальских сатанистов и вновь получит свою законную церковь. Кто-то должен уступить.

Думаю, это должен быть Макарий, так как и приходов у него куда меньше.
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Я так понял, что и Варфоломей Филарету уступить должен будет и вообще все должны уступить амбициям Филарета?
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При чем здесь Варфоломе́й?
Собор то будет Украинских существующих церквей, из которых и должна возникнуть новая структура, которая и получит автокефалию. К Варфоломею уже нужно идти с конкретными предложениями по месту и организации Собора, где будет провозглашено создание новой Церкви на базе существующих ныне.
Но, до Собора все главные вопросы должны утрясти между собой украинские иерархии. Варфоломе́й сделал большую часть того, что зависело от него и подвергается сильнейшему давлению москальских сатанистов и их союзников.
Споры должны максимально быстро прекратить как раз Филарет и Макарий, и за базу новой церкви, конечно же, должна быть взята УПЦ КП.
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Вже скільки часу переживаю за надання Томосу, а ці попи самі між собою не спроможні домовитися навіть в такий історичний момент.
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«Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие»
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Ватікан закриває своїх на ключ і не випускає,поки не виберуть Папу.Був випадок,що кардинали сиділи в заперті місяць.Наших треба так само.Закрити і,най там чубляться,поки до згоди не прийдуть.
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Я так и не понял, что не устраивает митрополита Макария?
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Сделайте два филиала УППЦ - митрополичий и патриарший... В патриаршем шишку будет держать Филарет, в митрополичьем - Макарий...)
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Плохо ,еще не дошли до финала ,а песочком кидаться начали Между УАПЦ и УПЦ КП возникли разногласия: не могут определиться с уставом и названием единой церкви. - Цензор.НЕТ 4416
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Самое хреновое, что в истории православия не было своей Реформации, как в случае католицизма... Оттуда ноги и растут..
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Дело идёт к тому,що УПЦ КП розколется,та УАПЦ також розколется.И буде в нас вже 4 церкви со своими попами претендующими на булаву.Вместо одной УПЦ Між УАПЦ і УПЦ КП виникли розбіжності: не можуть визначитися зі статутом і назвою єдиної церкви. - Цензор.НЕТ 7773
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І почався робочий процес.. Запасаємося попкорном, аби до кінця року вистачило. Потім докупимо, якщо потреба виникне.

Втім, усе зрозуміло - Філаретка хоче усе під себе підгребти і нічим не поступитися. далі 2 варіянти: або порозумнішає, або яйця у тиски зажмуть. Петі вкрай Томос до виборів потрібен.
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Макар, ты не прав... кто больше пострадал в это хне-тот и должен быть локомотивом сейчас...
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зараз кривославні почнуть мочити одне одного,все як завжди...
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починається!! Вас же ж попереджали про кількість "гетьманів" !!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМежду УАПЦ и УПЦ КП возникли разногласия: не могут определиться с уставом и названием единой церкви.
 
 
 
 
 
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