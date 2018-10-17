 Между УАПЦ и УПЦ КП возникли разногласия: не могут определиться с уставом и названием единой церкви.

Предстоятель УАПЦ Макарий (Малетич) заявил, что Объединительный Собор может состояться лишь тогда, когда будет устав и название единой церкви, однако пока главы церквей не могут договориться по обоим этим пунктам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Еще устав мы не готовим, названия ей нет. Нет статуса или модели, которая будет, строй или патриарший, или митрополичий. С чем идти на собор?" – сказал он.

Также Макарий отметил, что общался по поводу Собора с главой УПЦ КП Филаретом, однако разговор перерос в спор.

Руководители церквей разговаривали 14 числа, на Покров. "Меня потрясло общение", – сказал Макарий. Так, Филарет настаивает, чтобы новая украинская церковь оставила устав УПЦ КП.

"Я говорю: "Ваше святейшество, Собор собирать – так нет устава". А он говорит: "А устав у меня есть". "У меня тоже есть, но из двух уставов надо сделать один устав". "Нет, – говорит, – мой устав". 15-й год повторяется", – сказал предстоятель УАПЦ.

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По словам Макария, споры возникли и по поводу названия. Так, Филарет якобы заявил, что "Название уже есть" и все должны присоединиться к этому имени, которое существует сейчас, "и возглавляет его патриарх".

"Третий вопрос, какой статус или какая модель. Когда я сказал, может быть, митрополичья или патриаршая – надо знать. А он со злобой сказал, что не будет, будет патриаршая. А экзархи ничего не говорят. Вот такое дело", – отметил также митрополит Макарий.

Он напомнил, что когда подписывалось обращение к Вселенскому патриарху, президент сказал, что название будет "Православная церковь в Украине". "Но сейчас о названии никто не разговаривает. Говорят, что название готовит Вселенский патриарх", – добавил предстоятель УАПЦ.

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На вопрос о том, кому же будут вручать Томос, он ответил коротко: "Это Богу известно".

Макарий отметил, что не знает, скажутся ли споры между церквями на том, как будет проходить Собор. "Чего про Собор говорить? Прежде надо обсудить текущие вопросы, а потом про Собор говорить. Если Собор, то надо устав объединяющей церкви – там, где надо готовиться 2 недели. Модель надо знать", – пояснил предстоятель церкви.

Ранее стало известно, что Объединительный собор относительно создания единой Украинской церкви может состояться на территории заповедника "София Киевская". В мероприятии должны принять участие и некоторые иерархи УПЦ МП. Когда состоится собор, пока неизвестно, но в УПЦ КП пообещали делать все, чтобы это произошло поскорее и чтобы решение о создании единой поместной церкви было принято до следующего заседания Синода Константинопольского патриархата, который состоится во второй половине ноября.

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