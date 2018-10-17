 Об опасности перед крушением Су-27 не сообщалось, недопонимания между пилотами не было, - СМИ

Об этом "Громадському" рассказали источники в Воздушных силах Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Не записях нигде нет каких-то криков или предупреждений от пилотов перед падением, то есть ничего не было сказано о неисправности или опасности", - сообщил источник.
Также в Воздушных силах добавили, что фактора недопонимания между пилотами, скорее всего, быть не могло, ведь украинский пилот хорошо знал английский и мог общаться с американским коллегой.
Это был первый ознакомительный вылет на Су-27 для американского военного. Еще за месяц до начала международных военных учений определили, какие украинские пилоты будут пассажирами американских самолетов F15, а какие американские летчики будут вылетать на украинских Су-27.
Все американцы, которые принимают участие в учениях, налетали не менее 1500 часов на истребителях, добавил источник в Воздушных силах.
Катастрофу будет расследовать международная следственная группа.
Напомним, вечером 16 октября во районе села Уланов Винницкой области, во время учебно-боевого полета разбился самолет Су-27УБ. В Генштабе ВСУ сообщили, что погибли два пилота.
літак двомісний тобто навчально-бойовий - один наш досвідчений льотчик і один американець якому захотілось політати на сушці
су-27 літак спроектований по нестійкій аеродинамічній схемі і в управлінні складний новачкам помилок не пробачає.
наш Герой намагався виправити ситуацію але не вистачило запасу висоту
така моя думка.
RIP обом
на таких скоростях и высотах даже малейшая ошибка ценою в жизнь (((
теж сушка
теж мала висота
Пилоты такого уровня не кувыркаются.
Как уточняет агентство, поезд сошел с рельсов на полпути между Рабатом и городом Кенитра, недалеко от города Сейл. В обломках вагонов были зажаты выбитые двери и сиденья, а место аварии было усеяно вещами пассажиров и стеклами из разбитых окон.
"Мы услышали сильнейший взрыв. Земля тряслась, и звук был невыносим!!!!!!. Я бросился посмотреть, что случилось. Это было ужасно. Распластанные тела повсюду, кровь и тела", - рассказал один из очевидцев.
Каждый шажочек записывается, каждый неосторожный пук протоколируется. Сдача будет по-полной, в долгу не останемся!!!!!
если в полетном задании этого небыло
значит всё ясно
псы. интересно какой налет был у нашего летчика
почему то молчат, есть инфа у кого?
как тебе известно у каждого летчика есть летная книжка
эти данные модно получить в штабе
раз не публикуют, значит не хотят светить уровень боевой подготовки
а насчет пальцев руки ты прав, реально летающих так и считают
уже лет 20
круто если правда
при ссср норма для истребителя была 42 часа
зачем мне гадать?
для этого есть летная книжка