 Об опасности перед крушением Су-27 не сообщалось, недопонимания между пилотами не было, - СМИ

Об этом "Громадському" рассказали источники в Воздушных силах Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

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"Не записях нигде нет каких-то криков или предупреждений от пилотов перед падением, то есть ничего не было сказано о неисправности или опасности", - сообщил источник.

Также в Воздушных силах добавили, что фактора недопонимания между пилотами, скорее всего, быть не могло, ведь украинский пилот хорошо знал английский и мог общаться с американским коллегой.

Это был первый ознакомительный вылет на Су-27 для американского военного. Еще за месяц до начала международных военных учений определили, какие украинские пилоты будут пассажирами американских самолетов F15, а какие американские летчики будут вылетать на украинских Су-27.

Все американцы, которые принимают участие в учениях, налетали не менее 1500 часов на истребителях, добавил источник в Воздушных силах.

Катастрофу будет расследовать международная следственная группа.

Напомним, вечером 16 октября во районе села Уланов Винницкой области, во время учебно-боевого полета разбился самолет Су-27УБ. В Генштабе ВСУ сообщили, что погибли два пилота.