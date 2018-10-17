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Все про:авиация (1754) ВВС (176) Винницкая область (461) самолет (2117) учения (1900) крушение (381)

 Об опасности перед крушением Су-27 не сообщалось, недопонимания между пилотами не было, - СМИ

Украинский и американский пилоты перед падением истребителя Су-27 на Виннитчине не сообщали о неисправности или опасности.

Об этом "Громадському" рассказали источники в Воздушных силах Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

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"Не записях нигде нет каких-то криков или предупреждений от пилотов перед падением, то есть ничего не было сказано о неисправности или опасности", - сообщил источник.

Также в Воздушных силах добавили, что фактора недопонимания между пилотами, скорее всего, быть не могло, ведь украинский пилот хорошо знал английский и мог общаться с американским коллегой.

Это был первый ознакомительный вылет на Су-27 для американского военного. Еще за месяц до начала международных военных учений определили, какие украинские пилоты будут пассажирами американских самолетов F15, а какие американские летчики будут вылетать на украинских Су-27.

Все американцы, которые принимают участие в учениях, налетали не менее 1500 часов на истребителях, добавил источник в Воздушных силах.

Катастрофу будет расследовать международная следственная группа.

Напомним, вечером 16 октября во районе села Уланов Винницкой области, во время учебно-боевого полета разбился самолет Су-27УБ. В Генштабе ВСУ сообщили, что погибли два пилота.

Источник: https://censor.net.ua/n3091789
 
 
 Топ комментарии
 
про нашого писав цензор. пілот високого класу таких на всю Україну на пальцях одної руки можна порахувати
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за свідченнями очевидців - літак крутило в повітрі отже штопор 100%
літак двомісний тобто навчально-бойовий - один наш досвідчений льотчик і один американець якому захотілось політати на сушці
су-27 літак спроектований по нестійкій аеродинамічній схемі і в управлінні складний новачкам помилок не пробачає.
наш Герой намагався виправити ситуацію але не вистачило запасу висоту
така моя думка.
RIP обом
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причини називатимуть які завгодно та ніхто не визнає що янкі загнав літак у штопор
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Скорее всего что вы правы.человеческий фактор в авиакатастрофах в 98% случаев.
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выполняли полет на предельно малой высоте, крутили пилотаж
на таких скоростях и высотах даже малейшая ошибка ценою в жизнь (((
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забули трагедію на Скнилові 2001 року
теж сушка
теж мала висота
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Там причиной был срыв потока из-за жары. Опытный пилот должен был знать о таком косяке.
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Ваши слова подтверждает тот факт,что не было никаких сигналов опасности.А вот на счёт последних слов пилотов недоговаривают.Я когда то читал последние слова пилотов перед гибелью,приблизительно все одинаковые-всё ***дец.
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Аааа и так ясно, кто это сделал. Достаточно показаний очевидцев, что он кувыркался в небе.
Пилоты такого уровня не кувыркаются.
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В Марокко в результате крушения поезда возле столицы страны Рабат во вторник, 16 октября, по последним данным, погибли по меньшей мере 7 человек, 80 пострадали. Об этом сообщает AP.
Как уточняет агентство, поезд сошел с рельсов на полпути между Рабатом и городом Кенитра, недалеко от города Сейл. В обломках вагонов были зажаты выбитые двери и сиденья, а место аварии было усеяно вещами пассажиров и стеклами из разбитых окон.
"Мы услышали сильнейший взрыв. Земля тряслась, и звук был невыносим!!!!!!. Я бросился посмотреть, что случилось. Это было ужасно. Распластанные тела повсюду, кровь и тела", - рассказал один из очевидцев.
Каждый шажочек записывается, каждый неосторожный пук протоколируется. Сдача будет по-полной, в долгу не останемся!!!!!
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вчера писали про полет на сверхнизкой
если в полетном задании этого небыло
значит всё ясно
псы. интересно какой налет был у нашего летчика
почему то молчат, есть инфа у кого?
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про нашого писав цензор. пілот високого класу таких на всю Україну на пальцях одної руки можна порахувати
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какой налет часов?
как тебе известно у каждого летчика есть летная книжка
эти данные модно получить в штабе
раз не публикуют, значит не хотят светить уровень боевой подготовки
а насчет пальцев руки ты прав, реально летающих так и считают
уже лет 20
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Топонарь так же был ассом, но его ошибка привела к катастрофе
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"Программа подготовки летного состава выполнена на 95%, при этом средний налет летчиков армейской авиации и Воздушных Сил составляет 45 часов, а летчика авиации ВМС - 29 часов." Данные за 2017-й год. В 2016-м было 50 часов. Сколько у командира бригады догадайся сам.
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фигасе
круто если правда
при ссср норма для истребителя была 42 часа
зачем мне гадать?
для этого есть летная книжка
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Хлопці-хлопці.... дуже страшна пригода - але не варто забувати, що в нашій країні йде війна нищаться військові склади, інфраструктурні об'єкти, митниця без біометричного контролю, дуже багато шпигунів та колаборантів навіть у Верховній раді! Служба безпеки або не працює або працювати ще не навчилася... Максимум на що здатна наша влада - на відстоювання кланових інтересів, інтересів своїх родичів та знайомих та набивання кишень з держбюджету та кредитів МВФ. Все!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОб опасности перед крушением Су-27 не сообщалось, недопонимания между пилотами не было, - СМИ
 
 
 
 
 
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